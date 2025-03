¡Ø¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¥Õ¥§¥¤¥¹¥áー¥«ー¡Ù¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç½é¥³¥é¥Ü¡ª¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤ÉÏ¢Æ°¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä12¼ïÎà¤ò¸ÂÄêÈÎÇä

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)の公式サービス『ねんどろいどフェイスメーカー』は、初のコラボ企画として『ねんどろいど 初音ミク 100番目の冒険Ver.』とのコラボを2025年3月7日(金)より開始しました。





12種類のコラボフェイスを限定販売!

本コラボでは、3月7日(金)に先行発売された『ねんどろいど 初音ミク 100番目の冒険Ver.』と連動し、ねんどろいど本体に付属する表情パーツ(笑顔、困り顔、キラキラ顔)とは異なる、12種類の表情パーツをコラボフェイスとして『ねんどろいどフェイスメーカー』で販売します。

コラボフェイスの目・口・まゆげなどのキャラクター固定パーツは移動できませんが、カスタマイズ要素として、絆創膏や汗などのペイントは、パーツの移動やカラー変更が可能。また、瞳とチークのカラーも変更できます。



▼コラボ開催期間

2025年3月7日(金)~7月2日(水)メンテナンス前まで

※ねんどろいど本体は『ねんどろいどフェイスメーカー』では販売しておりません。

※コラボフェイスは『ねんどろいどフェイスメーカー』限定販売です。コラボ終了後は購入できませんので、あらかじめご了承ください。

※コラボフェイスの肌色は「初音ミク用カラー」が使用されます。

※コラボフェイスの「口」は凹凸がなく平面的に印刷されている等、ねんどろいど付属の表情パーツとは仕様が異なる部分があります。

「ねんどろいど 初音ミク 100番目の冒険Ver.」とは

『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より、ねんどろいどシリーズ100番目となる「初音ミク」の発売が決定し、投稿サイト「piapro」にて『冒険』をテーマにした衣装デザインが募集されました。多くの応募作品の中から「月の兎」氏のデザインが採用され、「初音ミク」100番目のねんどろいどとして商品化されました。

■数量限定販売(先行販売)

販売場所:「ねんどろいど 初音ミク」100番記念展示会

開催期間:2025年3月7日(金) ~ 3月23日(日) まで

▼詳しくはこちら

https://www.goodsmile.com/ja/event/6171

■受注販売

販売場所:グッドスマイルカンパー公式ショップ(ECサイト)

受注期間:2025年5月19日(月) ~ 7月2日(水) まで

▼詳しくはこちら

https://goodsmile.link/vKyb0W

衣装原案:月の兎

Art by KEI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net





コラボ開催記念!「鼻なしフェイス」の復刻販売が決定!

2025年1月20日(月)に販売を終了した「鼻なしフェイス」が、コラボ開催を記念して期間限定で復刻販売することになりました。初音ミクのコラボフェイスおよび通常フェイスともに「鼻なしフェイス」をご注文いただけます。

▼鼻なしフェイス販売期間

2025年6月2日(月)メンテナンス後 ~ 7月2日(水)メンテナンス前 まで

※「鼻ありフェイス」と「鼻なしフェイス」は同時販売されません。

※スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は「ねんどろいどフェイスメーカー」のお知らせや公式Xでご確認ください。



コラボ開催記念!39%OFFクーポンが毎週当たる!

ねんどろいどフェイスメーカーの公式Xでは、ハッシュタグ「#コラボフェイス」でポストされた方の中から抽選で《39%OFFクーポン》が毎週7名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中!クーポンをゲットしてお得に「コラボフェイス」をつくろう!

<応募方法>

1. 公式Xをフォロー

2. キャンペーン期間中にハッシュタグ「#コラボフェイス」でポスト

<キャンペーン期間>

2025年3月7日(金) ~ 4月4日(金) まで

▼キャンペーン参加はこちら

https://x.com/nendorofacemake

※1商品につき、1クーポンのみ使用可能です。

■『ねんどろいどフェイスメーカー』とは

豊富なデザインパーツからお好みのパーツを自由に選択・配置することで、自分だけのオリジナルフェイスを作成できるグッドスマイルカンパニーの公式サービスです。

作成したフェイスは、お手持ちの「ねんどろいど」や「ねんどろいどどーる」と組み合わせてお楽しみいただけます。

サービス https://nendoroidfacemaker.com/

公式SNS https://x.com/nendorofacemake

運営会社 グッドスマイルカンパニー

コピーライト (C) GOOD SMILE COMPANY

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 :株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 :代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 :東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 :2001年5月

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/