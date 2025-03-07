¡Ú¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¡Û¥à¥Ã¥µ¡¦¥À¥ÞÁª¼ê ÅÐÏ¿¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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2018-19 Galitos Barreiro(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦LPB)
¡¡¡¡¡¡¡¡gues Basket Club(¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ NM1)
¡¡¡¡¡¡¡¡CB Prat(¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦ LEB Oro)
2019-19.9 Pichincha de Potosi(¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¦LSB)
2019.9-22¡¡¡¡¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬
2020.9-20.10 ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡¡¢¨³°¹ñÀÒÁª¼êÄÉ²Ã·ÀÌó¥ëー¥ë¤Ë¤Æ´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
2022-23¡¡¡¡¡¡´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
2023-¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º