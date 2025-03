¡Ö¥¯¥é¥¹¥È¥êー¥à for ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×Äó¶¡¥¹¥¿ー¥È¡ª

株式会社アイ・ピー・エル



業務用の動画配信システム「クラストリーム」を提供する株式会社アイ・ピー・エル(本社:神奈川県厚木市 代表取締役:吉川 実)は、エンタメ業界に特化した動画配信プラットフォーム構築サービス「クラストリーム for マネジメント」の提供を、2025年3月に開始しました。

「クラストリーム for マネジメント」は、動画コンテンツの収益化や会員管理など、動画配信ビジネスに必要な機能を自由に組み合わせることができる、「自社オリジナルの動画配信プラットフォーム構築サービス」です。特に芸能事務所やYouTuber・VTuber事務所といった「B to B to C」のビジネスモデル提供者に対し、自社のタレントと事務所ブランドを最大限に活かした、安定的かつ多彩な収益モデルを構築できる環境を提供します。

ファンとの関係性がより重視される時代

近年、YouTubeをはじめとした動画プラットフォームは、クリエイターエコノミーの基盤として発展してきました。しかし、収益の大部分がプラットフォーム側に依存するため、アルゴリズム変更や広告配分の影響を受けやすく、タレントや事務所にとって安定的な収益確保は課題でした。また、ファンダム(推し文化)の拡大により、ファンとより直接的なつながりを持てる独自プラットフォームの必要性が高まっています。

さらに、近年は視聴者が単なる「ファン」ではなく、コンテンツに参加・貢献できることが求められています。「クラストリーム for マネジメント」では、動画配信に加えて、ファンがインタラクティブに関与できる仕組みを提供し、クリエイターとのつながりをより深めることが可能になります。

「クラストリーム for マネジメント」の特徴

l 高い収益性:レベニューシェア(課金に対するプラットフォーム手数料)がゼロで、月額利用料と配信量に応じた従量課金のみで運用できます。収益獲得手段として、チケット制ライブ配信や投げ銭機能、サブスクリプション、VOD販売など、幅広いマネタイズ手段を実装しています

l 幅広いカスタマイズ性:オリジナルのUI・UXを設計でき、独自ドメインで完全に「自社プラットフォーム」として運営できます。タレントやユーザーの管理など、事務所ごとの運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です

l 安心・安定配信:大手企業や金融機関でも採用実績のある当社の動画配信システム「クラストリーム」の開発・運用で培った技術をベースに、DRM対応やウォーターマーク機能など、堅牢な配信環境を実現しています

ファン体験を盛り上げる多彩な機能

「クラストリーム for マネジメント」には、動画の視聴だけでなく、ファンがより積極的に関与できる仕組みを標準搭載しています。

l 会員限定コンテンツ:ファンクラブ向けの特典映像やバックステージ配信など、プレミアムな体験を提供できます

l 投げ銭・ギフティング機能:ファンがタレントを直接支援できる仕組みを用意し、エンゲージメントを高めます

l リターンガチャ機能(特許出願中):オリジナルの画像・音声・動画・メッセージなどを使って、配信者がオリジナルガチャを作成できる機能。ファンが楽しみながら応援できる仕組みを提供します

当社は「クラストリーム for マネジメント」の提供を通じ、事務所ブランドを最大化しつつ、安定的かつ多彩な収益モデルの構築をサポートします。タレントやクリエイターの活動基盤をより強固にすることで、今後のエンタメ業界の成長を支援してまいります。また、視聴者がより積極的に関与できる環境を提供することで、クリエイターとファンのつながりを深め、長期的なコミュニティ形成を促進します。

「クラストリーム for マネジメント」は、単なる配信プラットフォームではなく、ファンとクリエイターがともに楽しみながら支え合う場を提供します。

「クラストリーム for マネジメント」公式サイト(https://clamane.jp/)



「クラストリーム for マネジメント」をベースとしたサービス・V-TIPS

V-TIPS(ブイチップス)は、バーチャルタレントがプロフェッショナルへと成長するためのステップを支援する、新しい動画配信プラットフォームです。V-TIPSの最大の特徴は、配信から収益を得やすい点です。多くのプラットフォームが「投げ銭」機能を導入している中で、V-TIPSは業界内でも高い還元率を誇ります。また、視聴者層が10代から50代までと幅広い点も特徴です。

「歌手になりたい」「才能を知ってほしい」といった夢を持つバーチャルタレントに対し、視聴者が共感し、応援する場が生まれています。さらに、V-TIPSの運営は、オーディション企画や3D音楽ライブといったイベントを主催し、タレントの成長と活躍の機会を提供しています。これにより、タレントに寄り添いながら、長期的なサポート体制を整えています。

・サービス紹介 https://v-tips.jp/lp/

・Web https://v-tips.jp/portal/

・アプリ(iOS) https://apps.apple.com/jp/app/id6473387004

・アプリ(Android)https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.iplsoft.vtips

「クラストリーム」とは

「クラストリーム」はビジネス向けの動画配信システムで、主に研修や会議、社内イベント、ウェブセミナーの配信で用いられています。利用実績は1,500社以上、累計利用者数は100万人を超えました。導入先は中小企業から大企業まで多岐にわたり、官公庁、大学、病院などでも利用されています。

公式サイト https://classtream.jp/

会社概要

会社名:株式会社アイ・ピー・エル

代表取締役:吉川 実

所在地:神奈川県厚木市中町4丁目9番17号 ハラダセンタービル3階

事業内容:動画配信サービス事業、コンピュータソフトウェア開発事業

【本件に関するお問い合わせ 】

株式会社アイ・ピー・エル 広報・PR担当

電話:046-295-3971 E-Mail:info@ipl-soft.co.jp

https://www.ipl-soft.co.jp/