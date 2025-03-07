誰もが陥るゲームの沼！？二人の出会いは更なる深みへの入り口…コミック『エッジ・ゲーマーズ』（小見川なまり 著）3月７日発売！

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株式会社日本文芸社


株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『エッジ・ゲーマーズ』（小見川なまり 著）を2025年3月7日(金)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。


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彼氏に格闘ゲームを教えてもらい

家族とはうまくいっていない

高校を中退し、引きこもりに…。


対戦相手とボイチャが繋がって

オフ会をする事に…

普通の女子高生だった恩田奏恵は、恋人の影響で格闘ゲームにハマり、立派なゲーム廃人と化していたーー。

中退、無職の奏恵は無為な日々を送る中、ゲームを通じて薫という女性と知り合うが、その出会いは二人を更なる沼へと導き…！？

ゲーマーが陥るリアルな心情を見事に描写した衝撃ゲームサスペンス！！




恩田奏恵　KANAN


中卒　ニート


格ゲーのゲーム廃人


祖母と役所勤めの父の三人暮らし


家族とはうまくいっていない






芹沢薫　ks_


高校生


趣味・格ゲー





（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10132471.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10132494.html)）


著者：小見川なまり 著
出版年月日：2025/03/07


ISBN：9784537149753


判型：B6


定価：847円（税込）


【各種リンク】


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