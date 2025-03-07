誰もが陥るゲームの沼！？二人の出会いは更なる深みへの入り口…コミック『エッジ・ゲーマーズ』（小見川なまり 著）3月７日発売！
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『エッジ・ゲーマーズ』（小見川なまり 著）を2025年3月7日(金)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたします。
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彼氏に格闘ゲームを教えてもらい
家族とはうまくいっていない
高校を中退し、引きこもりに…。
対戦相手とボイチャが繋がって
オフ会をする事に…
普通の女子高生だった恩田奏恵は、恋人の影響で格闘ゲームにハマり、立派なゲーム廃人と化していたーー。
中退、無職の奏恵は無為な日々を送る中、ゲームを通じて薫という女性と知り合うが、その出会いは二人を更なる沼へと導き…！？
ゲーマーが陥るリアルな心情を見事に描写した衝撃ゲームサスペンス！！
恩田奏恵 KANAN
中卒 ニート
格ゲーのゲーム廃人
祖母と役所勤めの父の三人暮らし
家族とはうまくいっていない
芹沢薫 ks_
高校生
趣味・格ゲー
（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10132471.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10132494.html)）
著者：小見川なまり 著
出版年月日：2025/03/07
ISBN：9784537149753
判型：B6
定価：847円（税込）
【各種リンク】
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