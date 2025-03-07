『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2025」開催！日本代表が表参道ヒルズ・スペース オーで韓国代表を迎え撃つ！！

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株式会社 Com2uS Japan


まずはゲームをダウンロード！


▼AppStore


https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420


▼Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)



スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、3月8日12時から表参道ヒルズ・スペース オーにて日韓ライバル戦「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」を開催することをお知らせします。



「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」は、日韓の『サマナーズウォー』の召喚士たちの代表チームが団体戦を行う、国際eスポーツ大会です。


各代表チームは、2月に行われた予選を勝ち抜いた選手4名と、昨年のSWC2024で好成績を収めた召喚士1名によって構成されます。



3回目となる今大会は、東京の表参道ヒルズ、スペース オーにて開催されます。


今回の日本代表チームは個人戦の世界大会である「サマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ」（SWC）などで活躍してきた大会経験豊富なメンバーが揃ったチームとなりました。



大会の模様は、Com2uS Japan公式YouTubeチャンネルにて生中継いたします。


視聴者向けのキャンペーンもございますので、ぜひオンラインでも日本代表を一緒に応援しましょう。



□「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」概要


日時：2025年3月8日（土）11:00開場 12:00開始


会場：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー


放送URL：


https://youtube.com/live/90vdFn12sQ0


日本代表メンバー　※敬称略


・KANITAMA（SWCアドバンテージ枠）


・ETOWARU


・OSADASAN


・OSSERU


・VISHA10


韓国代表メンバー　※敬称略


・KUROMI（SWCアドバンテージ枠）


・IROHA


・PURE.LUCK!


・SCHOLES!


・ZZI-SOONG


MC　※敬称略


・kic（実況）


・まつ＠げりらじ（解説）


・武石あゆ実（ステージMC）




大会に関する情報はゲーム内のお知らせや公式SNSをご確認ください。



□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト


https://summonerswar.com/ja/skyarena


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X


https://x.com/summoners_STAFF


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook


https://www.facebook.com/JPSummonersWar/


□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル


https://youtube.com/@com2usjapan


□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル


https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/



【配信概要】



『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： iOS 12.0以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.


▼AppStore URL


https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420






『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： Android OS 5.0 以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.


▼Google Play URL


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)





【注意事項】


※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。


※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。


今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。