『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2025」開催！日本代表が表参道ヒルズ・スペース オーで韓国代表を迎え撃つ！！
まずはゲームをダウンロード！
▼AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、3月8日12時から表参道ヒルズ・スペース オーにて日韓ライバル戦「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」を開催することをお知らせします。
「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」は、日韓の『サマナーズウォー』の召喚士たちの代表チームが団体戦を行う、国際eスポーツ大会です。
各代表チームは、2月に行われた予選を勝ち抜いた選手4名と、昨年のSWC2024で好成績を収めた召喚士1名によって構成されます。
3回目となる今大会は、東京の表参道ヒルズ、スペース オーにて開催されます。
今回の日本代表チームは個人戦の世界大会である「サマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ」（SWC）などで活躍してきた大会経験豊富なメンバーが揃ったチームとなりました。
大会の模様は、Com2uS Japan公式YouTubeチャンネルにて生中継いたします。
視聴者向けのキャンペーンもございますので、ぜひオンラインでも日本代表を一緒に応援しましょう。
□「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」概要
日時：2025年3月8日（土）11:00開場 12:00開始
会場：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー
放送URL：
https://youtube.com/live/90vdFn12sQ0
日本代表メンバー ※敬称略
・KANITAMA（SWCアドバンテージ枠）
・ETOWARU
・OSADASAN
・OSSERU
・VISHA10
韓国代表メンバー ※敬称略
・KUROMI（SWCアドバンテージ枠）
・IROHA
・PURE.LUCK!
・SCHOLES!
・ZZI-SOONG
MC ※敬称略
・kic（実況）
・まつ＠げりらじ（解説）
・武石あゆ実（ステージMC）
大会に関する情報はゲーム内のお知らせや公式SNSをご確認ください。
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト
https://summonerswar.com/ja/skyarena
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X
https://x.com/summoners_STAFF
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook
https://www.facebook.com/JPSummonersWar/
□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル
https://youtube.com/@com2usjapan
□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル
https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 12.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.
▼AppStore URL
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 5.0 以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.
▼Google Play URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
【注意事項】
※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。
是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。
今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。