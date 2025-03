悲しみから喜びへ。Jackeryが『SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2025-』に協賛。震災から14年の今年も福島で開催。

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー・Jackery(ジャクリ)の日本法人である株式会社Jackery Japan(本社:東京都中央区)は、2025年3月11日(火)に福島県のJヴィレッジを中心に開催される「SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2025-」に協賛および出展いたします。同イベントは、2011年の東日本大震災の被災地の復興支援と相互交流促進を目的として、一般社団法人LOVE FOR NIPPONが主催し、開催されるイベントです。当日Jackeryブースでは、2025年3月4日に発売になった超大容量ポータブル電源「3000 New」(定格出力3,000W/容量3072Wh)を初披露するほか、大人気モデルの「1000 New」や手軽に持ち運べる「240 New」など停電時に役立つ製品の展示を行います。

■『SONG OF THE EARTH (以下SOTE)』とは

SOTEはLOVE FOR NIPPONの代表CANDLE JUNEが、新潟県中越地震の支援をきっかけに『悲しみから喜びへ』を合言葉に2008年から実施しているキャンドルナイトをベースとし、音楽ライブやワークショップ、地元の出店などから構成される追悼復興イベントです。災害地域で培われた経験や知識を礎に「おたがいさま」という関係性を築き、防災やまちづくり、そして災害時における助け合いが生まれるプラットフォームを作ることを目指しています。

能登の支援活動を映像とパネルで展示したJackeryブース

2024年6月29日(土)から30日(日)に代々木公園イベント広場(東京都渋谷区)で開催された「令和6年能登半島地震」復興支援イベント「LOVE FOR NOTO Song of the Earth」にJackeryも出展しました。代々木公園のイベント会場で、能登の皆さんへのメッセージが書かれたキャンドルも来場者によって作られました。キャンドルを通して、東京から能登へ、被災者への想いが届けられました。

2025年3月11日(火)福島県に実施する「SONG OF THE EARTH 311 -FUKUSHIMA 2025-」ではキャンドルナイトや音楽ライブ、追悼式典、大凧あげ、バスケットボール、サッカー交流等を実施いたします。企業・団体による展示やワークショップ、福島県、新潟、熊本の地域フードなどのマーケットを楽しめるフェスティバルが開催されます。「悲しみから喜びへ」を共感しあえるイベントに皆さんぜひご来場ください。

■Jackery展示製品一部

Jackery ポータブル電源 3000 New

定格出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計に加えて、3072Whの超大容量ながら、同クラスのポータブル電源と比較して、約47%の小型化と43%の軽量化を実現した製品。長期保管時に心配な自然放電を抑える、Jackery独自の低自然放電技術ソリューションや、電気代の安い時間帯に充電を行う「スケジュール充電」など、日常使いにも、いざという時も頼れる一台です。

製品ページ:https://www.jackery.jp/products/explorer-3000-new

Jackery ポータブル電源 1000 New

軽量コンパクトながら、家庭のコンセントと同じ1500Wの出力によって、ほぼ全ての家電が使える、新定番モデル。ベストバイ・オブ・ザ・イヤー2024 ポータブル電源部門の「MVP1位」にも選ばれ、Jackery史上最速で5万台を販売した大人気モデルです。

製品ページ:https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new

■開催概要

公式サイト:https://songoftheearth.info/

ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジ(福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森8)

【開催日・開場】

2025年3月11日(火) 11:30開場、19:15閉場予定

【コンテンツ】

3月11日(火) @ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ

●CANDLE 11th

● 3.11夢の大凧あげ

●ふたば巨大だるま引き合戦

● SONG OF THE EARTH 311 FESTIVAL

● エンジョイサッカー SOTE CUP(招待制)

3月10日(月)・11日(火) @双葉駅前広場

●ただいま、おかえり 双葉まちキャンドルナイト

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。2016 年には、ブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。

私たちが「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。

- Explore further with Jackery solar -

■会社概要

会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X:https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan(https://www.tiktok.com/@jackeryjapan)

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan(https://page.line.me/jackeryjapan)

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)