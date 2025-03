eSports産業の未来を創造する革命的ゲームPARAVOX。OZworld、DJ CHARI、4s4ki等、新進気鋭のアーティストが参加したゲームサウンドトラックが遂に完成！

株式会社STARBASE

eSportsをスポーツ産業へと革新すべく、業界の様々な課題解決に取り組む81 RAVENSが開発した3vs3形式のハイスピードTPS「PARAVOX」。

現在正式リリース前のαテスト版でありながら、わずか1年未満で世界中で10万人のプレイヤーを獲得し、22以上のプロeスポーツチームが参加するまでにシーンを創り上げてきた。そんなeSportsシーンで今最も注目を集めるゲームの一つである「PARAVOX」のために書き下ろされた、多種多様な6曲の挿入歌を集めたオリジナルサウンドトラックが遂に完成した。本作品は、4月に予定されるゲーム実装に先駆け発表される。

配信リンク: https://lnk.to/PV_OS

作品には、DJ CHARI feat. STARKIDS & Masayoshi Iimori、COE Choppa Capone、OZworld × FOUXなどHIP HOPシーンで確固たる地位を築くアーティストから、4s4ki × NUU$HI × 菅波栄純、audiot909、StreetなどPOPS、ROCK、ダンスミュージックなど様々なジャンルで活躍する多彩なアーティストが参加した。

高速で変化するゲーム戦況を体現したサウンドは、「PARAVOX」をプレイする世界中のプレイヤーを熱狂させる。

■作品概要

アルバムタイトル:PARAVOX -Original Soundtrack-

配信日:2025年3月14日

発売元:81 RAVENS

配信リンク: https://lnk.to/PV_OS

[収録楽曲]

1, W feat. STARKIDS & Masayoshi Iimori / DJ CHARI

Produce : DJ CHARI

Lyrics : Space Boy, BENXNI, TAHITI, levi, espeon, ROAR

Music : Masayoshi Iimori

2, Voxers / COE Choppa Capone

Lyrics : COE Choppa Capone

Music : Rommy Montana

3, 再終焉 / 4s4ki × NUU$HI × 菅波栄純

Music & Lyrics : 4s4ki

Arrangement : 4s4ki, NUU$HI

Guitar : Eijun Suganami (THE BACK HORN)

4, SUPER NOVA / OZworld × FOUX

Lyrics : OZworld

Music : FOUX, OZworld

5, Deep Forest / audiot909

Music : audiot909

6, Rainbow Colors / Street

Music : Street

【既発作品】

楽曲名:W (feat. STARKIDS & Masayoshi Iimori)

アーティスト:DJ CHARI

配信日:2025年2月28日

発売元:81 RAVENS

配信リンク:https://lnk.to/PV_W

楽曲名:SUPER NOVA

アーティスト:OZworld × FOUX

配信日:2025年1月24日

発売元:81 RAVENS

配信リンク:https://lnk.to/SUPER_NOVA

■アーティストプロフィール

[DJ CHARI Profile]

東京を中心に活動し、今最も注目を集めるDJ/プロデューサー。DJの目線を活かしたプロデュースでヒット曲を連発しており、これまでに総勢70名を超えるアーティストが楽曲に参加。2020年12月にセカンドアルバム「GOLDEN ROUTE」がリリースされ、Apple Musicのアルバムヒップホップチャートで1位を記録。収録曲のGOKU VIBESはTikTokでも話題を集め、YouTube再生数は900万回を超えている。2023年12月に総勢約50組のアーティストが出演したDJ TATSUKI との2MAN LIVE「ALL FRIENDS」をZepp DiverCityで開催した。

■SNS情報

Instagram : https://www.instagram.com/djchari/

X : https://x.com/DJCHARI

[ STARKIDS Profile ]

STARKIDS (スターキッズ)は、Space Boy、BENXNI、TAHITI、levi、espeon、ROARからなる、東京を拠点とする6人組ユニット。彼らの音楽の幅は、ユーロビート、ハッピーハードコアにインスパイアされたEDMインストゥルメンタルから、ハードなトラップとヒップホップ・プロダクションまで広がっている。ハイエナジーなパフォーマンスで知られるSTARKIDSは、キャッチーなメロディーと、英語と日本語の両方を見事に融合。グループ独特のオーラは、才能あるクリエイターたちを世界中から東京に引き寄せ、彼らのコレクティブおよびレコードレーベル「guntai9」の形成へと繋がる。「Forever Stars, Forever Kids」と「Time to Shine with the 9」をキャッチフレーズに、STARKIDS は世界的な認知を目指し、活気に満ちた前途有望な芸術の旅で、国際的な音楽シーンに忘れがたい足跡を残すことを保証する。

■SNS情報

Instagram : https://www.instagram.com/starkidsjp/

X : https://x.com/starkidsjp

[Masayoshi Iimori Profile]

1996年生まれの音楽プロデューサー。フェスティバルミュージックを貴重に様々なジャンルの音楽をクロスオーバーさせるその才能は世界中の有名プロデューサーにも認められ、Skrillexが主宰する のファミリーレベル より”Whirlwind”、Dipoが主宰する のファミリーレーベル より”Kickin’ Up”、DJ Snakeが主宰する より”Flow”、A-Trakが主宰する より”Hardcore EP”、そして より”In My Soul”など世界中の数々の著名レーベルからのリリースを行っている。またリリースされた数々の楽曲はSkrillex, Diplo, Major Lazer, DJ Snake, The Chainsmokers, Mija, Carnage, Anna Lunoe, Alison Wonderland, RL Grime, Baauer,といった様々なアーティストからサポートされているだけでなく、デビューした2015年には自身が所属するTREKKIE TRAXがセフルプロデュースで行った全米ツアー4箇所6公演を成功させ、翌年2016年や2018年にもアメリカツアーを行い成功を収めている。また日本ではULTRA JapanやEDC Japanといった巨大ダンス・ミュージックフェスティバルへの出演をはじめ、数々の大型フェスティバルや大型ベニューでの公演を行っている。そしてその才能は数々のアーティストからもラブコールを受け、2018年のメジャーデビューからわずか2年でNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本を代表する人気バンドとなった“Official髭男dism”、HIKAKIN率いるエンターテインメントカンパニー に所属する“アバンティーズ”のプロデュースをはじめ、YouTubeでのチャンネル登録者数が100万人を超える人気女性シンガー“Reol”への楽曲提供、人気メジャーアイドル”CY8ER”のプロデュースなど、その才能はダンスミュージックを越え評価されている。

■SNS情報

Instagram : https://www.instagram.com/masayoshiiimori/

X : https://x.com/masayoshiiimori

[COE Choppa Capone Profile]

■SNS情報

Instagram:https://www.instagram.com/coechoppa/

X:https://x.com/coechoppa

[4s4ki Profile]

東京から世界に向けて新たなオルタナティブ・ポップスを発信する新世代アーティスト。

作詞・作曲・編曲はもちろん、DTMでのトラックメイク、ピアノでの弾き語りなど全てを一人でこなす能力を持ちながら、国内外問わず様々なミュージシャンやクリエイターたちとも縦横無尽にコラボレーションすることで、既存のジャンルに囚われない新たな音楽的価値観を生み出している。

苦悩、悲しみ、喜びを時に生々しくもリアリティのある言葉で紡ぐ“自己愛の記録”とも言うべき歌詞が、10~20代を中心に共感を呼んでいる。海外からの注目度も高く、ストリーミングサービスでは海外公式プレイリストにも選曲されている。

日本最大級のフェス「FUJI ROCK FESTIVAL’21」「COUNTDOWN JAPAN 22/23」「VIVA LA ROCK2024」や、アメリカの「SXSW2022」などにも出演し、ライブパフォーマンスでも高い評価を受けている。また、アメリカの音楽メディア“Pitchfork media”ではインタビュー特集展開や年末企画「The 100 Best Songs of 2022」で彼女の楽曲である「Punish」がランクインするなど注目されている。

ジャンルを横断し、今、世界を股にかける大注目の女性アーティストの一人である。

[NUU$HI Profile]

現在 27歳 日本在住のComposer,DJ。

幼少の頃からピアノ教師の祖母やレゲエシンガーの父親がいる音楽に囲まれた環境で育ち、Classic,Pops や Rockなど様々な音楽ジャンルの影響を受けながら、それらのテイストを使ったDance musicを始め、幅の広い音楽を制作している。

近代Dubstepレーベルの最大手Disciple Recordingsから自身の初ヒット作となるSakura VIPをリリースし、2020年にDubstep アーティストのOolacileが設立した新進気鋭のインターネットレーベルHalcyon から1st EP Fairy Taleをリリースした。

またVirtual Riot,12thPlanet, Excision,Slander,Subtronics,Fox Stevenson,K?d,Luca Lush,Wethanや、その他大勢の有名プロデューサーに楽曲をサポートされる。

2021年10月には自身初のアメリカツアーを行い成功を収め、2022年、2023年にもツアーに行くなど精力的に活動を行った。

2022年12月10日に行われたsubtronics主催のCyclops Cove 2に自身初となるフェス出演をし、2023年の夏にはカルト的人気を誇るSvdden death主催のsummoning fesのCave stageに出演した。

国内での活動も精力的に行っており、これまでにバンダイの持つコンテンツの一つ電音部への楽曲提供や新進気鋭の人気バンドcvlteとのコラボレーション、近年ラッパーとしての人気を盤石にしつつあるValkneeへのトラック提供などもしている。

[菅波栄純 Profile]

ロックバンドTHE BACK HORNのギターを担当し、バンドのメインコーンポーザー。近年は他アーティストの楽曲提供やプロデュースにも多数参加。またそのパーソナリティーにもスポットが当たり、CX『アウト×デラックス』に出演し、マツコ・デラックスから直々にオファーを受け、アウト軍団入りなど、破天荒で”アウト”な一面でも人気を博している。他にもXでの不定期連載漫画『はぐラブ~バンド好き女子が美男子に声をかけたい少女漫画』が人気で、他SNSでも積極的情報発信を行っている。

[OZworld Profile]

沖縄生まれ沖縄育ち。

フューチャリスティック・トライバル・ヒップホップを体現するアーティスト。

2019年に1st Album 「OZWORLD」をリリース。収録曲“NINOKUNI feat. 唾奇”は、YouTubeに公開したミュージックビデオが2,800万回を超える代表曲で、衣装は世界的ブライダルファッションデザイナー桂由美が手がけるYumi Katsuraより提供を受けている。

2020年には自身2枚目となる零 -zero- Album「OZKNEEZ FXXKED UP」をリリース。収録曲“Vivide feat. 重盛さと美”では、タレントの重盛さと美との異色コラボを実現させ話題となった。

2021年には手巻きタバコ用巻紙メーカーの世界的ブランドRAWオフィシャルソング“龍 ~RAW ~”をリリース。

2022年には日本初のeスポーツ専門高校であるeスポーツ高等学院のTVCMソング“Over Zenith -Zero-”をリリース。その後、日本で初めてHIP HOPアーティストとしてプロeスポーツチームに加入し、FENNELの正式メンバーとなった。

2023年にはRedbullが制作するマイクリレー動画企画「RASEN」に同郷アーティストのAwich、唾奇、Chico Carlitoと共に参加し、うちなーぐち(沖縄の方言)による独特なRAPスタイルが海外でも大きな反響を呼んだ。また、フィジタル・ジュエリーブランドVOiCEの立上げ、3rd Album「SUN NO KUNI」のリリースなど精力的に活動し、国内HIP HOPシーンにおいて不動の地位を築いた。

2024年には初の著作となる自伝本「Live Your Adventure. 冒険を生きろ」の発売、映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本版主題歌「RISE TOGETHER feat. OZworld / Yaffle × AI」への参加、TVアニメ『青のミブロ』への楽曲提供、更には世界規模で活躍するHIP HOP/R&BガールズグループXGのREMIX楽曲「WOKE UP REMIXX」への参加など、活動の幅を広げた。

近年では、リアルとヴァーチャルがリンクする仮想世界「NiLLAND」でのNFTプロジェクト運営、ライブ来場者向けのデジタルコンテンツサービス「UTAGE3.0」の立ち上げなど、HIP HOPの枠に囚われない先進的な活動を展開している。

■SNS情報

https://www.ozworld-rkuma.com/

X: https://x.com/OverZenith369

Instagram: https://www.instagram.com/ozworld_official/

[FOUX Profile]

1994年生まれ。ポーランド出身の音楽プロデューサー。現在は東京で活動。

10代の頃からポーランドでプロデューサーとして活動をし、プラチナ、ダイアモンドディスクなどを受賞した。2020年から東京を拠点に活動を始め、BAD HOP, OZworld, LEX, TYV など日本の様々なアーティストの音楽を手掛けている。自身の楽曲をピアノやギターで演奏しアーティストのライブに出演。様々なジャンルを融合させ、独自のスタイルで楽曲を作る。

[audiot909 Profile]

プロデューサー/DJ/ライター。

元々ハウスのDJだったが2020年から南アフリカのダンスミュージックAmapiano制作に着手。

2022年にラッパーのあっこゴリラを迎えてリリースしたシングル「RAT-TATTAT」は各媒体の主要プレイリストに数多く取り上げられ、世界に広がるアマピアノを取り上げたSpotifyのドキュメンタリー映像「Music That Moves: Amapiano」にピックアップされるなど自主リリースながら異例のヒットを飛ばした。

2023年からはQN、CHIYORI、荘子itといったラッパー/シンガーとのコラボレーション楽曲を次々にリリース。そして活動の集大成としてリリースした1stフルアルバム「JAPANESE AMAPIANO THE ALBUM」は海外のプレイリストやメディアにて絶賛されるなど日本のアマピアノにおけるパイオニアとしての存在感を示した。

近年はアマピアノの制作と並行して、近隣シーンへの楽曲提供も手がけており、そのクリエイティビティはジャンルの垣根を超えて評価されている。

また、音楽制作のみならずSound & Recording Magazine誌での連載や対談、Rolling Stone Japanへの寄稿、TOKYO FMへのラジオ出演など様々なメディアにてアマピアノの魅力を発信し続けている。

[Street Profile]

アーティスト、作編曲家。

世界観が見える音楽を中心に活動するアーティスト。

コード進行やボイシング、和声を駆使した感情豊かな作曲と、

クラブミュージックやオーケストラ、バンドサウンドまで幅広く、

シンセサイザーによる個性的なサウンドデザインを得意とする。

Arcaea、DEEMO II、maimai、オンゲキなどの音楽ゲームに楽曲提供を中心に、

ゲームのサウンドトラック制作も手掛ける。

<PARAVOXについて>

PARAVOXは、3vs3のアリーナバトルシューティングゲームです。(現在オープンα版)

プレイヤーはスキル構成や攻撃方法の異なるブランドを選び、「ポイントキャプチャー」がベースの試合へと臨みます。「ブリンク」や「ダブルジャンプ」が共通の移動手段として存在しており、戦況が高速で変化する戦略性の高い戦闘が特徴です。

正式リリース前のαテスト版でありながら世界で10万人のプレイヤー、22以上のプロeスポーツチームが参加しており、日本国内においてもFENNEL / REJECT / RIDDLE / ZETA DIVISION等複数のプロチームが部門を設立し、公式大会へと参入しております。

【概要】

・タイトル : PARAVOX (パラボックス)

・ジャンル : ハイスピードeスポーツシューター

・価格 : 基本プレイ無料

・公式HP : https://paravox.games

・公式X : https://x.com/PARAVOX_jp

【PARAVOXコミュニティガイドライン】

・日本語版 : https://paravox.games/jp/guidelines

・英語版 : https://paravox.games/en/guidelines

【Steam版 PARAVOXストアページ】

・https://store.steampowered.com/app/2072610/PARAVOX/