¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¹¥É¾¡×É¾²Á·ÑÂ³Ãæ¤Î¡ØMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡Ù¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü3/8¤«¤éTIGS¤Ç¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä³«»Ï¡ª

松竹株式会社

おかげさまで、松竹株式会社イノベーション推進部ゲーム事業室(以降、『松竹ゲーム事業室』)は事業設立1年をまもなく迎えます。日頃よりご支援いただいている皆様に、心より感謝申し上げます。

この度、1年を迎える節目に松竹ゲーム事業室の活動をより多くの方に知っていただくため、ホームページを開設いたしました!このホームページでは、松竹ゲーム事業室がこれまでにパブリッシングしてきたゲームの紹介などさまざまな情報を発信してまいります。 また、今後の新作情報やイベント情報なども随時更新していく予定です。今後とも松竹ゲーム事業室にご期待ください!

≪松竹ゲーム事業室ホームページ≫

https://game.shochiku.co.jp/

そして、以前よりお知らせしておりました、2025 年 3 月 8 日(土)~9 日(日)に実施される『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025』での弊社ブース内の『MiSide : ミサイド』公式グッズ販売に関して、詳細情報が決定いたしました!さらに、弊社ブース限定の『MiSide : ミサイド』公式グッズ購入特典と共に、現地でしか入手できないノベルティをプレゼント!

また、弊社が新たにパブリッシングするホラータイトル『BrokenLore: UNFOLLOW』では、TIGS限定版のショートデモを松竹ブースにて特別に試遊いただけます。お越しいただいた皆さまに特別なノベルティカードもプレゼントいたします。TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025にお越しの際は、松竹ブース【E-6ab】にぜひお立ち寄りください!

■『MiSide : ミサイド』公式グッズ詳細情報

※松竹ブースでの決済手段は【主要カードブランドのクレジットカード】・【デビットカード】・【電子マネー】・【現金】をご利用いただけます。詳細は当日ブースにてご確認ください。

※商品・購入特典・ノベルティは無くなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

立てたり、繋ぎ合わせて並べたり、組み合わせを楽しみながら、ミタちゃんを身近に感じてください!

■TIGS出展ゲーム概要

●『MiSide : ミサイド』

【リリース】2024年12月11日

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2527500/MiSide/?l=japanese

【価格】1,700円

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】AIHASTO

【パブリッシャー】IndieArk , Shochiku(Japan)

【日本語公式X】https://x.com/MiSide_Japan

【Discord】https://discord.com/invite/t5DPaByyYv

(C) Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.

Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.

●『BrokenLore: UNFOLLOW』

【リリース】2025年

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2133830/BrokenLore_UNFOLLOW/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】Serafini Productions

【パブリッシャー】Serafini Productions, Shochiku

(R) Serafini Productions. All rights reserved. Licensed to & published by Serafini Productions,

Shochiku Co.,Ltd.

■TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025概要

【日程】 2025 年 3 月 8 日(土)ビジネスデイ・2025 年 3 月 9 日(日)一般公開日

【会場】

<メイン会場> 武蔵野公会堂・ 吉祥寺東急 REI ホテル

<サブ会場> 吉祥寺 PARCO・ 吉祥寺マルイ・ ハモニカ横丁 吉祥寺・ キラリナ京王吉祥寺・ コピス吉祥寺

※サブ会場は変更になる可能性があります。

【主催】 TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局

【公式サイト】 https://indiegamessummit.tokyo/

