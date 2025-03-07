½¾¶È°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î ¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤á¤ë¼ÒÆâ²þ³×¥»¥ß¥Êー¡×
ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿¹¯·Ä¹À/ URL¡§https://sele-vari.co.jp/ ¡Ë¤Ï¡Ø½¾¶È°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î ¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤á¤ë¼ÒÆâ²þ³×¥»¥ß¥Êー¡×¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～11:30¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
º£¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î´ë¶È¤ÇÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤äÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö½¢¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤âÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¡×¤ä¡Ö¥ê¥âー¥È¤ÎÂ¥¿Ê¡×¡ÖÏ«Æ¯Ë¡¤Î²þÀµ¡×¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤äÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤¬°ìÁØ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤á¤ë¼ÒÆâ²þ³×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÄêµÁ¤«¤é¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¤Î¼Â»Ü°ÕµÁ¡¦Ê¬ÀÏÊýË¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Ø¤ÎÈ¿±ÇÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ¾¼Ò»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
https://sele-vari.co.jp/seminar/202503281/
¥×¥í¥°¥é¥à
1. ¤Ê¤¼º£¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡¡´Ä¶¤ÎÊÑ²½
¡¡´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê
¡¡¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡¶ÈÀÓ¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸
2. ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¡Âè1¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§²ÝÂê¤Î¸«¤¨¤ë²½
¡¡Âè2¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§»Üºö¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß
¡¡Âè3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§¶ñÂÎÅª»Üºö¤Î¼Â¹Ô
3. ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¾¼Ò»öÎã
¢¨°ìÉôÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§¡¡2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～11:30
³«ºÅ·Á¼°¡§¡¡Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñÍÑ¡§¡¡ÌµÎÁ
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
https://sele-vari.co.jp/seminar/202503281/
¡ã¤´Ãí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ¤Ë¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤´±óÎ¸Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡ÖZoom¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËZoom¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¡¢ÀÜÂ³¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ëÄ°URL¤Î¤´ËÜ¿ÍÍÍ°Ê³°¤Ø¤Î¶¦Í¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÏ¿²è¡¦Ï¿²»¡¦»£±Æ¡¢¥»¥ß¥Êー»ñÎÁÅù¤ÎÌµÃÇÅ¾ÍÑ¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô
À¾Â¼ÍªÍ¤
¿À¸ÍÂç³Øºß³ØÃæ¤è¤ê¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¤Æ»²²è¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢·Ð±Ä´Ä¶µÚ¤Ó´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¤äºÎÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁÈ¿¥¡¦¿Í»öÎÎ°è¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡£Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤«¤é½¾¶È°÷¿ô¿ô½½Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¡¢µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀïÎ¬¼Â¸½¤È¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëÊÑ³×¤ò»Ù±ç¡£
´ë¶È¤Î¿Í»öÀïÎ¬ºöÄê¡¢¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ²þÁ±¡¢¤½¤ÎÂ¾·Ð±Ä´´Éô¶µ°é¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ëÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡×¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë²þ³×¤ò»Ù±ç
ÂåÉ½¤ÎÊ¿¹¯¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤ÎÀ®²Ì¼çµÁ¿Í»öÀ©ÅÙ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Âç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿Í»öÀ©ÅÙÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¡¢Ç¯¸ù½øÎó¾º³Ê¡¢Äê´ü¾ºµë¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·Íø±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¿Í»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä200¼Ò°Ê¾å¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£»ä¤¿¤Á¤Ï¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2020Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¤´»Ù±ç¼ÂÀÓ´ë¶È¤Î°ìÉô
À½Ìô¶È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
IT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
ÀìÌç¾¦¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¶È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
´ÆººË¡¿Í·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à
ÄÌ¿®·úÀß¶È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
¤½¤ÎÂ¾Èó¾å¾ì´ë¶È¡ÊÀ½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶ÈÅù¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡¡¡¡´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤¹¤ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡¡¡¡¢©550-0005 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÀ¾ËÜÄ®1ÃúÌÜ2-17 ËÜÄ®¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥ë 7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¡¡¡¡ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2006Ç¯3·îÍ¸Â²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡Ê2011Ç¯6·î³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
²ñ¼ÒHP¡§¡¡ ¡¡¡¡https://sele-vari.co.jp/