【暗記が苦手な方必見】“脳力UP感動体験”ができる「アクティブ・ブレイン記憶術（90分無料体験版）セミナー」3/9(日)実施！

TAC株式会社

ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）、簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、「誰でもできる！記憶力”超速”養成講座アクティブ・ブレイン・セミナー プレ体験ガイダンス」を2025年3月9日(日)11時より実施します。

アクティブ・ブレインとは、記憶を脳科学の観点で理解し、「イメージ」「集中」「発想」のトレーニングによって脳を活性化させる手法です。

当ガイダンスでは、難関資格や語学にチャレンジ、キャリアアップをお考えの方向けに短期間で200個近くの単語を順番通りに記憶できてしまう脳の使い方や資格学習等への取り入れ方などをご紹介します。

性別や年齢は関係ありません！2025年3月22日(土)・23日(日)の開講前に“脳力ＵＰ感動体験”できるチャンスです。

▼プレ体験ガイダンス概要

開催日：2025年3月9日(日)

開催時間：11：00～12：30

視聴方法：Zoom（ウェビナー形式）

参加料：無料（要予約）

申込締切：ガイダンス開始時まで

※入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

▼詳細・申込URL

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/activebrain/activebrain_kioku.html

・講師プロフィール

菱田 雅生（ひしだ まさお）講師

1969年 東京生まれ。1993年 早稲田大学法学部卒業後、山一證券株式会社に入社し営業業務に携わる。1998年 山一證券自主廃業後、金融商品や保険商品を一切販売しない独立系FPとして活動開始。資産運用、住宅ローン、保険、年金などの相談業務、原稿執筆、セミナー講師などに従事。講師歴は20年超。2008年"ライフアセットコンサルティング株式会社"設立。代表取締役に就任。年間の講演回数は200回超。2000年以降の講演回数は4,000回超（2020年2月現在）

2015年からは、記憶力やイメージ力を飛躍的に向上させるアクティブ・ブレイン・セミナーの認定講師としての活動も開始。2017年にマスター講師に昇格。

・講義日程

＜オンラインライブ通信講座※Zoomミーティング＞

1日目…2025年3月22日(土) 9：30～18：30

2日目…2025年3月23日(日) 9：30～18：30

・受講料

誰でもできる！記憶力”超速”養成講座「アクティブ・ブレイン・セミナー」

\49,500（教材費・消費税10％込）

■TAC株式会社概要

会社名:TAC株式会社

会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/

代表者:代表取締役社長 多田敏男

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号