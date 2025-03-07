京都府内2店舗目！店舗数国内No.1のスポーツ自転車買取販売チェーン『バイチャリ』は、京都市『西院駅』近くに『バイチャリ京都西院店』を3月8日に先行買取オープン！グランドオープンは3月15日！

バイチャリ株式会社

バイチャリは、京都市内の阪急電鉄京都線「西院駅」から徒歩5分、JR・地下鉄「京都駅」から車で約15分の立地に『バイチャリ京都西院店』をオープンいたします。

国内22店舗目、近畿地方では7店舗目となる京都西院店は、自転車利用が通勤通学や観光、日常の移動など様々な用途で活発な京都市内で様々なブランドを取り扱い、自転車との新たな出会いやライフスタイルをご提案・サポートしてまいります。また、幅広いブランド・ジャンルでの自転車の買取も積極的に行い、店頭で丁寧に査定いたします。お乗り換え・お引越しなどの機会にはまずバイチャリにご相談ください。

◆店舗概要『バイチャリ京都西院店』

オープン日：2025年 3月8日(土)11:00買取先行オープン、 3月15日(土)11:00グランドオープン

住所：京都府京都市右京区西院平町１１

URL：https://kaitori.buychari.com/shop/kyotosaiin/(https://kaitori.buychari.com/shop/kyotosaiin/)

営業時間：11:00-20:00

定休日：不定休

取扱商品：スポーツバイク・eBikeの買取・販売・メンテナンス・自転車関連用品・パーツ・ホイール等の買取・販売

◆バイチャリについて

「自転車買取販売専門店バイチャリ」は、店舗を有するスポーツ用自転車の買取販売チェーンとして国内No.1の流通総額と店舗数を誇り、ロードバイクやミニベロ、マウンテンバイク、電動アシスト自転車を中心に年間約72,000点の自転車関連用品の買取販売を行っています。現在、宇都宮・熊谷・中目黒・名古屋をはじめ、全国各地で22店舗とECサイト(buychari.com及びYahoo!ショッピング)を運営しています。詳細は https://chari.cc/ をご覧ください。

店舗オープンまでのお問い合わせは下記にてお受けいたします。

フリーダイヤル：０１２０-３００-６３４

バイチャリ公式ECサイト https://buychari.com/

バイチャリ買取サイト https://kaitori.buychari.com/

バイチャリ公式Facebook https://www.facebook.com/buychari

バイチャリ公式Twitter https://twitter.com/buychari

※記載されている会社名・ブランド等は各社の登録商標または商標です。