EENOURが国内最大級のゴルフの祭典「ジャパンゴルフフェア2025」に出展！ブースで今平周吾プロサイン入りゴルフボールの抽選会も開催！
第59回 ジャパンゴルフフェア2025 EENOUR出展
EENOUR（イーノウ）は、2025年3月7日（金）～3月9日（日）に、パシフィコ横浜で開催される国内最大級のゴルフイベント「ジャパンゴルフフェア2025」に出展しました。昨年の初出展に続き、今回が2度目の出展となります！
ブースでは、今年新たに発売されたゴルフ距離計「VM1」「VM2」が展示されます。高級感あふれるレザー刻印デザインに加え、5段階の自動調光機能も搭載します。軽量かつコンパクトな設計で、日常のゴルフコンペや試合での使用に最適です！
また、会場では、EENOUR契約プロ・今平周吾選手のサイン入りゴルフボールが当たる抽選キャンペーンも開催いたします。
■出展概要
日時：2025年3月7日（金）～3月9日（日）
10：00-18：00
（最終日は17:00まで）
会場：パシフィコ横浜
ブース番号：3-12
■出展製品
「SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VMシリーズ」
‐ポケットに収まるコンパクトボディ
‐5段階輝度の自動調節機能を搭載
‐六つの測定モードを搭載
VM1：https://noxl.ink/ZBx2a2
VM2：https://noxl.ink/K97XZn
SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VM1/VM2
「EENOURゴルフ用レーザー距離計 Ultra-mini +」
‐ 0.04秒台で素早く測定可能
‐「3点間距離測定モード」を搭載
‐競技対応LEDライト
U800+：https://noxl.ink/9nATr4
U1000PRO+：https://noxl.ink/Mh2WJt
EENOURゴルフ用レーザー距離計 U800+/U1000PRO+
「SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VOYAGEシリーズ」
‐赤緑表示の高輝度のディスプレイ（OLED）
‐「スピード測定モード」を搭載
‐最速0.04ｓ測定速度を実現
VOYAGE：https://noxl.ink/ZfgAro
VOYAGE PRO：https://noxl.ink/kYlGh4
SILLAIDゴルフ用レーザー距離計 VOYAGE/VOYAGE PRO
「EENOURゴルフ用レーザー距離計 U1000ADL」
‐測定結果を見やすい赤色と黒色が切り替える
‐4段階輝度の調節が可能
‐「雨・霧モード」を搭載
URL：https://noxl.ink/p4Sf-h
EENOURゴルフ用レーザー距離計 U1000ADL
■抽選キャンペーン
ゴルフフェア期間、EENOURブースにて期間限定抽選キャンペーンを開催！
EENOUR契約プロゴルファー今平周吾のサインボールが当たるチャンスをお見逃しなく！
応募期間：2025年3月7日（金）～3月9日（日）
ブース番号：3-12
賞品：今平プロサイン入りゴルフボール（合計3名様）
応募方法：
１.Instagram公式アカウントをフォロー（@eenour.japan）
２.「ジャパンゴルフフェア2025」の参加に関するポストを「いいね！」
当選発表：DMでお伝えします
■会社概要
「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指す。
会社名：株式会社イーノウ・ジャパン
主な事業内容：ポータブル電源、ソーラーパネル、ゴルフ距離計、車載冷蔵庫、インバーター発電機、及び電動工具等の販売。広報、広告、マーケティング、セールスプロモーション、キャスティング等の企画、立案、制作及び運営等。
公式サイト：https://www.eenour.jp