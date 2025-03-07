株式会社アテニア

株式会社アテニアは、3月10日（月）より、コスメティック・セレクトショップ「コスメーム イオンモール岡山店」にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。


当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。





取扱製品情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■販売開始


2025年3月10日（月）～



■取扱製品


クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』


（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、無香タイプ）



薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】


※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く



薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】


※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く



本格保湿・プレエイジングケアライン『プリマモイスト』



泡状洗顔料『コンフォートムースウォッシュ』


薬用シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】





製品の詳細


※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html


※『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html


※『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html


※『プリマモイスト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/primamoist.html


※『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28


※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04