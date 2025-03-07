ミチネイルからリボンがかわいい新作ネイルが登場しました♪

丸井織物株式会社

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

「ミチネイル」｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

ニット＆ハートネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184696726

2,550円(税込)

ブラウンのニットネイルが温かみがあり、

ピンクみのホワイトにハートとラメのキラキラがとっても可愛いデザインです。

スプリングチェックリボンピンクネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184722956

2,350円(税込)

インクのにじみがカジュアルで可愛いチェックデザインに、マグネットとミラーでリボンをアートしました。

色違いでブルーもご用意があります。

スプリングチェックリボンブルーネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184722890

2,350円(税込)

インクのにじみがカジュアルで可愛いチェックデザインに、マグネットとミラーでリボンをアートしました。

色違いでピンクもご用意があります。

大人のグレージュリボンネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184810448

2,350円(税込)

どこまでも続いているかのような奥行き感のあるグレージュのマグネットをベースに、

黒のリボンが揺らめく大人向けリボンネイルです。

ポイントでクリスタルストーンを散らし、さらにキラキラ感をアップさせました。

キラリと輝くシャンパンフラワーネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184856927

2,350円(税込)

ゴールド×ホワイトのニュアンスフレンチとぷっくりフラワー、根本ラメを組み合わせたシンプルだけどキラキラも詰め込んだデザインです。

年齢・シーズン問わずお使いいただける大人な雰囲気になっています。

ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159



■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/