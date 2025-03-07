【登壇報告】「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」にて代表取締役社長の山崎がセミナー登壇

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年3月1日(土)に開催された「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」に協賛し、代表取締役社長の山崎が個人投資家向けIRセミナーに登壇したことをお知らせいたします。

この度、「第23回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア EXPO2025」にて代表取締役社長の山崎が個人投資家向けIRセミナーに登壇し、2025年2月25日(火)に開示された2024年12月期決算について詳しく解説いたしました。

また決算数値に加えて、デジタルマーケティングソリューション「ZETA CXシリーズ」の事業概要や強み、米国に続いて今後日本国内でも拡大が見込まれるリテールメディア広告市場の動向など、ZETAが継続的な成長を実現する上で重要となるトピックに関してもお話しいたしました。

ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

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[ https://twitter.com/zeta_cx ]

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【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zetacx.com/zeta-search ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

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リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zetacx.com/zeta-ad ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zetacx.com/zeta-basket ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zetacx.com/zeta-voice ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zetacx.com/zeta-click ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]

【IR最新動画】

【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す

[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]

【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！

[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]

【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！

[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]

【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！

[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]

【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！

[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売