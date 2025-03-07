SNSと動画の力で企業の課題を解決！株式会社職人が始動
株式会社職人.
事業内容
- SNSマーケティング事業：YouTubeやSNSを活用したマーケティング戦略の設計・運用
- 動画制作事業：企業ブランディングやプロモーション向けの映像制作
- SNS運用代行事業：撮影・編集・投稿・分析まで、SNS運用のトータルサポート
- コンサルティング事業：企業のDX化・業務改善・助成金活用のアドバイス
- 動画編集スクール：動画編集技術を基礎から学べるクリエイター育成プログラム
YouTube運用実績（2024年）
YouTube運用実績（2024年）
・アカウント立ち上げから1年で
大学公式TikTok運用実績
大学公式TikTok運用実績
- SNS総フォロワー数180万人以上の「田舎民カイジ」を総合プロデュース
https://www.tiktok.com/@kaiji650?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@kaiji650?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
- 動画マーケティングのプロが戦略を設計し、企業の売上・ブランド価値向上を支援。
- YouTube運用を通じて業務効率化を実現し、営業・接客の負担を軽減。
- SNSのコミュニティ形成により、ファンとのエンゲージメントを強化。
- 従業員満足度の向上を促し、企業の魅力を内外に発信
- 本社：〒300-0414 茨城県美浦村信太567-8
- 茨城支社：〒301-0838 茨城県龍ヶ崎市愛戸町81-2
- 撮影スタジオ：〒300-1204 茨城県牛久市岡見町960-147
【本件に関するお問い合わせ】
https://prtimes.jp/a/?f=d156344-2-ebb0ec530ff98840b9eb49c04f6acdd0.pdf問い合わせはこちら :
https://lin.ee/8dMErxM
公式ラインにて問い合わせください
株式会社職人（本社：茨城県美浦村、代表取締役：小山内崇倫、資本金：300万円）は、SNSマーケティングと動画制作を軸に企業の課題解決を支援するプロフェッショナル集団として正式に設立されました。
■ 株式会社職人について
株式会社職人は、企業のブランド価値を最大化し、SNS・動画を活用したマーケティング戦略の構築を支援します。動画の企画・撮影・編集までをワンストップで提供し、企業の成長を加速させるパートナーとして活動していきます。
事業内容
- SNSマーケティング事業：YouTubeやSNSを活用したマーケティング戦略の設計・運用
- 動画制作事業：企業ブランディングやプロモーション向けの映像制作
- SNS運用代行事業：撮影・編集・投稿・分析まで、SNS運用のトータルサポート
- コンサルティング事業：企業のDX化・業務改善・助成金活用のアドバイス
- 動画編集スクール：動画編集技術を基礎から学べるクリエイター育成プログラム
■ 実績
YouTube運用実績（2024年）
YouTube運用実績（2024年）
・総視聴回数：7,942.6万回
・チャンネル登録者数増加：21.4万人
・アカウント立ち上げから1年で
登録者数20万人超を達成！
大学公式TikTok運用実績
大学公式TikTok運用実績
・7ヶ月で総視聴回数400万回超
・いいね数68,000件
・コメント数4,766件
・おすすめ表示率85.3%
自社アカウント運用実績
- SNS総フォロワー数180万人以上の「田舎民カイジ」を総合プロデュース
https://www.tiktok.com/@kaiji650?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@kaiji650?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
■ 株式会社職人の強み
- 動画マーケティングのプロが戦略を設計し、企業の売上・ブランド価値向上を支援。
- YouTube運用を通じて業務効率化を実現し、営業・接客の負担を軽減。
- SNSのコミュニティ形成により、ファンとのエンゲージメントを強化。
- 従業員満足度の向上を促し、企業の魅力を内外に発信
■ 本社・拠点情報
- 本社：〒300-0414 茨城県美浦村信太567-8
- 茨城支社：〒301-0838 茨城県龍ヶ崎市愛戸町81-2
- 撮影スタジオ：〒300-1204 茨城県牛久市岡見町960-147
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社職人.
広報担当：片岡
Email：official@k-studiopro.info
TEL：090-1739-9335
https://prtimes.jp/a/?f=d156344-2-ebb0ec530ff98840b9eb49c04f6acdd0.pdf問い合わせはこちら :
https://lin.ee/8dMErxM
公式ラインにて問い合わせください