「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」が2025年3月20日（木・祝）より渋谷ヒカリエに期間限定オープン！ときめく気持ちがあふれるオリジナルグッズの一部を公開

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武)は、「アニメ カードキャプターさくら」の新ブランド「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」の期間限定ショップ「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」を、2025年3月20日(木・祝)から2025年4月2日(水)まで渋谷ヒカリエ(所在地:東京都渋谷区)にオープンいたします。本リリースでは、渋谷ヒカリエの店頭にてご購入いただけるオリジナルグッズの一部や、ご入店にあたっての予約方法などの詳細情報を公開いたします。

■「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」について

渋谷ヒカリエで開催される「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」では、作中で登場するコスチュームや杖をモチーフにしたピアスや、多様なサイズとデザインで普段使いにおすすめのコスチューム風ポーチといったアクセサリーやファッション小物などのアイテムを販売いたします。また、さくらちゃんが着用しているコスチュームを身にまとった「コスチュームキューピー」や、触り心地のよい「ふわふわケロちゃん ぬいぐるみ」といったキャラクターグッズも豊富にご用意。ぜひオリジナルグッズを身に着けて、日々のふとした瞬間に宝箱を開く時のときめきを思い出してくださいね。

他の商品ラインアップについては順次、公式SNSにてお知らせいたします。

■店舗概要

店舗名:アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP

公式サイト:https://benelic.com/ccsakura_takarabako/

公式X:https://x.com/cc_takarabako

公式Instagram:https://www.instagram.com/ccsakura_takarabako/

【東京会場詳細】

渋谷ヒカリエShinQs 2階 イベントステージ2(東京都渋谷区渋谷2-21-1)

営業時間:平日・土 11:00~21:00 / 日・祝 11:00~20:00

開催期間:2025年3月20日(木・祝)~2025年4月2日(水)

※営業時間は商業施設に準じます。

■「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」東京会場入店方法について

2025年3月20日(木・祝)から3月23日(日)の4日間のご入店は、予約抽選制・30分ごとの入替制とさせていただきます。3月24日(月)以降の入店方法につきましては、後日「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」公式X(https://x.com/cc_takarabako)でお知らせいたします。東京会場で販売するオリジナルグッズにつきましては、会期終了後オンラインショップにて予約販売を実施いたします。

抽選入場対象期間:2025年3月20日(木・祝)~3月23日(日)の4日間

会場:「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」東京会場

抽選応募受付期間:2025年3月6日(木)12:00~3月11日(火)23:59

抽選応募方法:「matoca|マトカ」にて予約抽選を実施 ※事前にLINEのアカウント登録が必要です

抽選結果発表日:2025年3月12日(水)12:00 ※LINEの通知にて結果をお知らせいたします

詳細については、こちら(https://miniapp.line.me/1654426586-1RKdyJQK?keyword=%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89TaKaraBaKo)をご確認ください。

■一部取扱商品詳細ピンク×ゴールドブルー×シルバー

さくらちゃんと相性のよいピンクとゴールドの組み合わせと、「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編」をイメージさせるブルーとシルバーの組み合わせの2色展開のカメオ風のブローチです。カメオ風部分のマットな質感と真鍮のアンティークのような輝きは、身に着けた時に上品な印象を与えます。

商品名:カードキャプターさくら カメオ風ブローチ ピンク×ゴールド/ブルー×シルバー

価 格:各2,420円(税込)

サイズ:W31×H44×D9mm

素 材:本体/不飽和ポリエステル、枠/亜鉛合金、金具/真鍮

封印の杖星の杖夢の杖

作中に登場する「封印の杖」「星の杖」「夢の杖」を、日常使いしやすいピアスに落とし込みました。ストーンの上品なデザインに加え、杖の持ち手部分がゆれ動く仕様になっており、お顔周りを華やかにしてくれます。

商品名:カードキャプターさくら ピアス 封印の杖/星の杖/夢の杖

価 格:各2,640円(税込)

サイズ:封印の杖/W15×H40.5×D4mm、星の杖/W16.5×H45.5×D4mm、

夢の杖/W23×H47.5×D4mm

素 材:本体/亜鉛合金・エポキシ樹脂、ピアス針/チタン、キャッチ/ステンレス

Catch You Catch Me扉をあけてプラチナCLEARロケットビート

作中でさくらちゃんが着用しているコスチュームがピアスになりました。お洋服だけでなく王冠や帽子、シューズなどのアイテムがセットになっています。ピアスとして使用するのはもちろん、インテリアとして飾ってもかわいらしいデザインです。アニメシリーズのオープニングのコスチュームがモチーフになっており、お好きな曲からコスチュームをお選びいただくことができます。5種展開です。

商品名:カードキャプターさくら コスチュームピアスセット

Catch You Catch Me/扉をあけて/プラチナ/CLEAR/ロケットビート

価 格:各3,740円(税込)

素 材:本体/亜鉛合金・エポキシ樹脂、ピアス針/チタン、キャッチ/ステンレス

マット加工を施した「封印の杖」「星の杖」「夢の杖」モチーフの飾りと華やかなビジューが輝く、ベロア生地とパールモチーフが上品なカチューシャです。モチーフの間隔にこだわり、さまざまなヘアアレンジになじむので、シーンを選ばずコーディネートのアクセントとしてご使用いただけます。

商品名:カードキャプターさくら カチューシャ

価 格:4,400円(税込)

サイズ:フリーサイズ

素 材:ポリエステル・亜鉛合金・ガラス・PS樹脂

商品イメージ

ちょこんと座る姿が愛らしい「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」オリジナルのケロちゃんのぬいぐるみです。やわらかな表情は茶色い刺しゅう糸を用いて表現し、いつまでも触っていたくなる背中の羽やしっぽのふわふわのディテールにもこだわりました。

商品名:ふわふわケロちゃん ぬいぐるみ

価 格:3,300円(税込)

サイズ:W135×H150×D90mm

素 材:ポリエステル

Catch You Catch Meプラチナクリアカード編 星

クロウカード編、さくらカード編、クリアカード編の各コスチュームをイメージしたデザインのポーチには、それぞれ「封印の鍵」「星の鍵」「夢の鍵」のキーチャームが付属しています。フリルの大きさや刺しゅう、内側の総柄デザインにもこだわった一品です。

商品名:カードキャプターさくら コスチューム風ポーチ

Catch You Catch Me/プラチナ/クリアカード編 星

価 格:Catch You Catch Me/5,390円(税込)、プラチナ/4,400円(税込)、

クリアカード編 星/3,960円(税込)

サイズ:Catch You Catch Me/W210×H140×D60mm、

プラチナ/W160×H110×D60mm ※フリルは含みません、

クリアカード編 星/W155×H105×D30mm

素 材:Catch You Catch Me/ポリエステル・レーヨン・綿・ナイロン・亜鉛合金、

プラチナ/PVC・綿・レーヨン・ポリエステル・亜鉛合金、

クリアカード編 星/ポリエステル・ポリウレタン・レーヨン・綿・亜鉛合金

(左から)エンジェルクラウン、王子さま、黒猫風、ケロちゃん(左から)プラチナ、中華風、ピンク、ロケットビートディスプレイイメージ

コスチュームやケロちゃんを着用したキューピーは、全8種のラインアップ。細部まで再現したコスチュームと、ミニチュア化された杖がかわいらしいデザインです。各コスチュームに合わせたカラーのボールチェーンが付属しており、お手持ちのバッグやポーチに付けて一緒にお出かけをお楽しみいただけます。

商品名:カードキャプターさくら コスチュームキューピー

王子さま/黒猫風/エンジェルクラウン/中華風/プラチナ/ロケットビート/ピンク/

ケロちゃん

価 格:各1,540円(税込)

サイズ:約W24×H36×D18mm

素 材:PVC・ポリエステル・鉄

発売日:2025年3月20日(木・祝)

販売店舗:アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP

■「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」のコンセプト

-We’ll always be together -

優しい世界の扉を開くと

あの頃の、宝物みたいな気持ちに寄り添える。

心の中で輝く、大切な宝箱。

その鍵を見つけた私は

透明なものに満たされて、まるで羽ばたけそう!

いつだって、アイコトバは

「絶対だいじょうぶだよ」

■今後の開催情報

【大阪会場】

大丸心斎橋店 本館 9階(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1)

営業時間:10:00~20:00

開催期間:2025年6月6日(金)~2025年8月24日(日)

※営業時間は商業施設に準じます。

【オンラインショップ】

2025年4月7日(月)17:00よりオープン。

2025年4月10日(木)11:00より、東京会場で販売したアイテムの予約販売を開始いたします。

■カードキャプターさくらについて

月刊少女まんが誌「なかよし」にて、1996年6月号から2000年8月号にかけて連載。

単行本は全12巻(新書版)、再編成されたなかよし60周年記念版は全9巻(B6)にて刊行。

1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。

連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章「カードキャプターさくら クリアカード編」がスタートし、連載期間7年半を経てクリアカード編が全80話(全16巻)で完結した。

2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK