MAXWINのデジタルルームミラーにMAZDA(マツダ）新型CX-80の適合情報が追加！最新型の車から外国産車まで600車種以上の取り付けが可能！
昌騰有限会社
【新規追加ステー適合車種】
MAZDA(マツダ）
新型CX-80 年式202410～
「KL3P/KL5S3P/KL3R3P」
適合ブラケット（ミラーステー）：MR-KIT13
自分の愛車に適合するステー(ブラケット)はホームページから確認できます
https://maxwin.jp/syasyubetutekigou/
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誰でも簡単に取り付け可能なゴムバンド固定タイプやドライブレコーダー、便利なカー用品なども取り扱っておりますので、是非一度ご確認ください。