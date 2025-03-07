パチンコ エヴァンゲリオン20周年記念「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」のグッズが登場！
株式会社ムービックは「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」の新商品キャラクターグッズを、エヴァンゲリオンオフィシャルストア「EVANGELION STORE」、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等にて発売いたします。
「新世紀エヴァンゲリオン」の初めてのパチンコ機として2004年12月6日パチンコメーカーBistyが世に送り出した『CR新世紀エヴァンゲリオン』から20年。「パチンコ エヴァンゲリオン20周年」を記念して、2021年に登場した大人気機種「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」より実機内に登場する様々な演出が手に取れるグッズとなって登場！
パチンコの図柄をデザインしたグッズをはじめ、シリーズお馴染みのステップアップ予告や格納庫背景がデザインされたファン必見のグッズが多数登場いたします。
これらの商品は2025年3月7日(金)頃、エヴァンゲリオンオフィシャルストア「EVANGELION STORE」、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等にて発売開始いたします。
■詳細：https://www.evastore.jp/shop/e/enew241206/
■新商品情報（一部） 発売元：ムービック
2025年3月7日(金)頃発売予定
【商品名】Tシャツ/エヴァンゲリオン最終号機（2種）
【価格】各3,300円（税込）
【商品名】タペストリー/エヴァンゲリオン最終号機
【価格】2,200円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダー/通常図柄（7種）
【価格】各777円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダー/特殊ステージ図柄（10種）
【価格】各777円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダー3個セット（2種）
【価格】各2,475円（税込）
【商品名】ころっとアクリルフィギュアコレクション/通常図柄(全10種)
【価格】880円（税込）
【商品名】ダイカットステッカー/特殊ステージ図柄（10種）
【価格】各297円（税込）
【商品名】ころっとアクリルフィギュアコレクション/ドデカ図柄(全10種)
【価格】880円（税込）
【商品名】ミニミニアクリルブロック(全8種)
【価格】660円（税込）
【商品名】ボールペン/ドデカ図柄（5種）
【価格】各440円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダー/ドデカ図柄（10種）
【価格】各880円（税込）
【商品名】つながるアクリルチャームコレクション(全6種)
【価格】605円（税込）
【商品名】Tシャツ/初号機突発当り
【価格】3,300円（税込）
【商品名】アクリルスタンド/格納庫背景（4種）
【価格】各1,980円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダーコレクション/ステップアップ予告 Vol.1(全13種)
【価格】880円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダーコレクション/ステップアップ予告 Vol.2(全12種)
【価格】880円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダー2個セット/ステップアップ予告（3種）
【価格】各1,870円（税込）
【商品名】アクリルキーホルダー4個セット/キャラ連続予告（4種）
【価格】各3,740円（税込）
EVANGELION STORE 店舗紹介：
・EVANGELION STORE(オンライン) https://www.evastore.jp/
・EVANGELION STORE TOKYO-01(池袋) https://www.evastore2.jp/tokyo-01/
・箱根湯本えゔぁ屋(箱根) https://www.evastore2.jp/eva-ya/
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。
■権利表記：(C)カラー／Project Eva. (C) Bisty (C) Fields
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。