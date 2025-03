【高級ブランド家具 最大45％OFF！】期間限定割引セール開催！

株式会社DOPADOPA

DOPAスプリングセール 概要

2025年3月10日(月)~2025年5月9日(金)



世界の高級ブランド家具欧州正規品が【最大45%OFF】

200以上の有名ブランドからあなたに最適な家具をお選びいただけます。



●DOPA(ドーパ)とは

https://dopa.co.jp/

世界の高級家具トップブランドの本国正規品を現地調達し、EC販売でお客さまに直送することで、コストを最小化しアジア最安値を目指すラグジュアリーインテリアのオンラインストアです。欧州有名ブランド200社以上を網羅した豊富なラインアップと、全商品すべての本国純正オプションが選択可能な独自開発のカスタマイズ機能で、あらゆる有名ブランドの中から最もご納得いただける商品を妥協なくお選びいただけます。全商品1年保証付、ご購入前のコーディネートからご購入後の修理まで、トータルカスタマーサポートをご用意しています。

●FINEST LUXURY BRANDS

DOPAはお客さま自身でこころゆくまでご納得いただける逸品をお選びいただくために、世界を代表するあらゆるトップブランドを網羅した200社以上のラインアップをご用意しております。



DOPAブランドラインアップ

&TRADITION/ 101 COPENHAGEN/ ABOUT OFFICE/ ACERBIS/ ACQUA FUOCO/ ADL/ AGAPE/ AGAPE BAGNI/ ALIAS/ ALIVAR/ AMINI/ ANONIMA CASTELLI/ ANTONANGELI/ ANTONIO LUPI/ ARFLEX/ ARKETIPO/ ARMANI CASA/ ARPER/ ARTE&CUOIO/ ARTEK/ ARTEMIDE/ ARTIFORT/ ASTON MARTIN/ ATMOSPHERA/ AZUCENA/ B-LINE/ B&B ITALIA/ BALERI ITALIA/ BAROVIER TOSO/ BAXTER/ BD BARCELONA DESIGN/ BENTLEY/ BLACK TIE/ BONALDO/ BONTEMPI/ BOSA/ BOSSE/ BOTTEGANOVE/ BROKIS/ CACCARO/ CALIA ITALIA/ CALLIGARIS/ CAMPEGGI/ CANTORI/ CAPITAL/ CAPPELLINI/ CARL HANSEN & SON/ CASA MILANO/ CASADESUS/ CASAMANIA/ CASSINA/ CATTELAN ITALIA/ CATTELANI & SMITH/ CECCOTTI COLLEZIONI/ CESARE PACIOTTI/ CHRISTIAN FISCHBACHER/ CLASSICON/ CONNUBIA/ CONTARDI/ CONTE BED/ COR/ DALL’ AGNESE/ DANESE MILANO/ DAVIDE GROPPI/ DAVIDE MEDRI/ DE CASTELLI/ DE LA ESPADA/ DE MAJO/ DE PADOVA/ DE SEDE/ DEDON/ DESALTO/ DESIREE/ DIMENSIONE CHI WING LO/ DITRE ITALIA/ DND HANDLES/ DORELAN/ DORNBRACHT/ DRIADE/ E15/ EDRA/ EMECO/ EMMEBI/ EMMEMOBILI/ EMU/ ESTILUZ/ FALPER/ FIAM/ FINN JUHL/ FLAMINIA/ FLEXFORM/ FLOS/ FLOU/ FONTANA ARTE/ FORMITALIA GLAMOUR/ FOSCARINI/ FREDERICIA/ FREZZA/ FRITZ HANSEN/ G.T. DESIGN/ GALLOTTI & RADICE/ GAMMA/ GANDIA BLASCO/ GERVASONI/ GESSI/ GETAMA/ GINORI 1735/ GIORGETTI/ GLAMORA/ GLAS ITALIA/ GTV/ GUBI/ GUFRAM/ HASTENS/ HAY/ HENGE/ HERMAN MILLER/ HORM/ ICF/ IL PEZZO MANCANTE/ IMPERFETTOLAB/ INFINITI/ INGO MAURER/ INTERLUBKE/ ITALAMP/ IVANO REDAELLI/ JAB/ JORI/ KARTELL/ KASTHALL/ KETTAL/ KNOLL/ KRISTALIA/ KUNDALINI/ KVADRAT/ L’OTTOCENTO/ LA PALMA/ LAGO/ LALIQUE/ LAMINAM/ LAURA MERONI/ LE FABLIER/ LEE BROOM/ LEMA/ LIGHT4/ LIGNE ROSET/ LINIE DESIGN/ LIU JO/ LIVING DIVANI/ LONDON ART/ LOUIS POULSEN/ LUALDI/ LUCEPLAN/ LUMINA/ LUXENCE/ MAGIS/ MARTINELLI LUCE/ MAXALTO/ MDF ITALIA/ MEMPHIS MILANO/ MENU SPACE/ MERIDIANI/ MIDJ/ MINIFORMS/ MINOTTI/ MOGG/ MOLTENI & C/ MONTIS/ MOOOI/ MOORMANN/ MORE/ MORETTI/ MOROSO/ MOUSTACHE/ NANIMARQUINIA/ NATUZZI/ NEMO/ NOCTIS/ NOMON/ NOVAMOBILI/ O' LUCE/ OASIS BAGNI/ OLIVARI MANIGLIE/ OPINION CIATTI/ PALLUCCO/ PAOLA LENTI/ PAOLO CASTELLI/ PEDRALI/ PENTA/ PIANCA/ PIET BOON/ PLEASE WAIT TO BE SEATED/ POLIFORM/ POLS POTTEN/ POLTRONA FRAU/ POLTRONOVA/ PORADA/ PORRO/ PORTMERION/ QEEBOO/ REFLEX/ RIFLESSI/ RIGO SALOTTI/ RIMADESIO/ RIVA 1920/ ROCKSTONE/ RODA/ ROLF BENZ/ ROSSATO/ SABA ITALIA/ SALVATORI/ SERRALUNGA/ SIGERICO/ SIMMONS/ SITAP/ SLIDE/ SMANIA/ SOVET/ SP01/ STRING FURNITURE/ TACCHINI/ TALENTI/ TECHNOGYM/ TECNO/ TECTA/ THECA/ THONET/ TOM DIXON/ TON/ TONELLI DESIGN/ TONIN CASA/ TONINO LAMBORGHINI/ TONON/ TOSCONOVA/ TRECA PARIS/ TRIBU/ TRUSSARDI CASA/ TURRI/ TWILS/ UFFICIO/ UMBROSA/ VEERMAKERS/ VENINI/ VERPAN/ VIBIA/ VIBIEFFE/ VICCARBE/ VILLA D’ESTE/ VILLEROY AND BOCH/ VISIONNAIRE/ VISPRING/ VITRA/ VM CARPET/ WALTER KNOLL/ WENDELBO/ WITTMANN/ ZANOTTA



※ブランドによって販売をお断りする場合がございますことをご了承ください。この他にもお取扱い可能なブランドがございますのでお問い合わせください。今後も国内外を問わず優れたメーカーの取扱いを拡大して参ります。



●DOPA CONSULTING SERVICE

DOPAは家具選定からお部屋全体のコーディネートまで、世界中で選ばれている200以上のトップブランドからご提案しています。

DOPA CONSULTING SERVICE詳細を見る :https://dopa.co.jp/jp/dopa-consulting-service



家具選定のお悩み

× どんな家具を選ぶべきか分からない

× インテリアコーディネートの知識が無い

× 特定のブランドに偏ってしまう

↓

DOPAコンサルティングサービス

〇 200社以上に及ぶブランドからの幅広い提案力

〇 ブランド家具を知り尽くした経験豊富なコンサルティング力

〇 日本未上陸ブランドからの他社にはない斬新なご提案力



【初回無料相談会* 実施中!】

スタートは初回相談会*から。

高級家具専門の熟練コンサルタントがご相談にお答えします。

●DOPAプレミアムコーディネート**

初回無料コンサルティングではカバーしきれなかった課題を解決。

熟練コンサルタントが200以上のブランドからご提案**します。

DOPA PREMIUM COORDINATE

詳細を見る :https://dopa.co.jp/jp/dopa-consulting-service







●DOPAをお選びいただく理由

DOPAはお客さまにお選びいただくために、独自の6つのバリューを融合することで実現する、3つのエクセレンスをお約束しております。



▶エクセレンス1【適正な価格】

DOPAは<DIGITAL>を使った最大限の効率化と、国境を超えた<DIRECT>インポートビジネスを選択したことで、従来型ビジネスでは不可能だった圧倒的なコスト圧縮を実現し、商品を“適正な価格”でご提案しております。



<DIGITAL>

・これまでの課題:

従来の店舗発想による多大なコスト

・DOPAの解決策:

DOPAはデジタルネイティブのグローバルオンラインストア。従来型ビジネスでは不可能だった効率化によりコスト圧縮を実現しました。

DIGITAL NATIVE COMPANY

<DIRECT>

・これまでの課題:

従来型ビジネスの複雑な利益構造

・DOPAの解決策:

DOPAは商品を生産現地で調達することにより、商品原価の大幅削減を実現しました。

DIRECT IMPORT BUSINESS

▶エクセレンス2【幅広い選択肢】

DOPAは世界中のあらゆる有名<BRAND>を網羅した200社以上のラインアップと、すべての本国純正オプションから<CUSTOMIZATION>が可能。ワンストップでこれまでにない幅広い選択肢からあなただけのオンリーワンをお選びいただけます。

<BRAND>

・これまでの課題:

どのブランドが好みか分からない

・DOPAの解決策:

DOPAは世界を代表するあらゆる有名ブランドを網羅した200社以上のラインアップをご用意。ワンストップでお気に入りをお選びいただけます。



<CUSTOMIZATION>

・これまでの課題:

在庫や展示品はカスタマイズ不可

・DOPAの解決策:

DOPAはオンラインストア上ですべての本国純正オプションからカスタマイズが可能。あなただけのオンリーワンをお選びいただけます。



▶エクセレンス3【正規品の安心】

DOPAは世界最高水準の<QUALITY>を誇る本国純正仕様の欧州正規品のみを全商品1年間保証付きでご提供。ご購入前のプランニングサービスからご購入後のアフターサービスまでトータルで充実した<SUPPORT>体制をご用意しております。



<QUALITY>

・これまでの課題:

ライセンス商品は国内かアジア生産

・DOPAの解決策:

DOPAは全商品世界最高レベルの素材を使用した欧州正規品の本国純正仕様。100%本物のオリジナルクオリティをご堪能ください。



<SUPPORT>

・これまでの課題:

輸入家具は保証やサポートが心配

・DOPAの解決策:

DOPAは全商品1年間保証付き。ご購入前のコーディネートからご購入後のアフターサービスまで、トータルサポートをご用意しております。



●DOPAカスタマーサポート

DOPA CUSTOMER SUPPORT詳細を見る :https://dopa.co.jp/jp/support

▶全商品1年間保証

DOPAは全商品に独自の1年間保証をお付けしております。材料、或いは製造工程に起因する欠陥・不具合が認められた場合は1年の範囲において無償補修を行います(完全な修復を保証するものではありません)。



▶アフターサービス

DOPAはご購入商品の保証期間が過ぎた後も末永くご使用いただけるように、輸入家具インテリアを専門とした長年の経験と実績を持つ修理工場と提携し、高度な技術力による補修アフターサービスをご提供しております。



※セール期間中に、メーカーによる値上げ、為替、輸送費高騰などの要因により、予告なく通常価格を引き上げる可能性がございます。なるべくお早めのお問い合わせやご購入をご検討ください。



