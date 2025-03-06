「経理DXとAIのプロが語る」紙・Excel文化の限界-AIが支える次世代経理体制とは？　無料WEBセミナー開催

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）、株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気）との共催で、2025年3月18日（月）に無料セミナー『「経理DXとAIのプロが語る」紙・Excel文化の限界-AIが支える次世代経理体制とは？』を開催いたします。

■概要

◆ 経理業務におけるAI活用事例・使い分け

◆ 経理業務効率化のポイント

◆ システム選定の際の留意点

紙での業務が多く、ペーパレス化を進めたいけれど進め方が分からない、煩雑な手作業が多い、そんなお悩みを抱えているお客様も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、経理DXのプロである辻・本郷 ITコンサルティングとAIのプロであるLayerXが、最新のAIのトレンドを踏まえ、経理業務におけるAI活用事例や使い分け、経理業務を効率化するための実践的なノウハウをご紹介します。紙・Excelからの無理のない脱却ロードマップや、AIを駆使した最新のシステムにご興味のある方はぜひご視聴ください。

■開催概要

- 開催日（期間）： 2025年3月18日（火）14時00分～15時00分- 開催方法 ：Webセミナー- 費用：無料- 定員：なし- 備考：

1）オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります（講演時間は約60分です）。

アーカイブの配信はございません。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3）本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、株式会社LayerXの共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は3社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250318?_gl=1*wck2js*_gcl_au*MTg2ODYwMTQ2LjE3NDA3MTk0NDU.*_ga*OTgwMTc2ODk5LjE3MzM3MDE3MTQ.*_ga_9B3R65ZPD1*MTc0MDcxOTQ0NS4zLjEuMTc0MDcyNzkwMi4xMy4wLjA.?k3ad=prtitc申込期限：2025年3月17日（月）17時00分まで

■講師情報

株式会社LayerX バクラク事業部

マーケティング部 マネージャー

元木 雄介（もとき ゆうすけ）

2015年Web制作会社に新卒入社し、東京新卒年間売り上げ1位を獲得。同社退職後、2017年株式会社ベーシックに入社。BtoBマーケティング領域のSaaS『ferret One』に携わる。インサイドセールス、マーケティングのマネージャーを歴任。2023年2月に株式会社LayerXに参画し、現在はCRMマーケ、イベントマーケティングを担当している。

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

コンサルティング第1事業部 マネージャー

林 弘翔（はやし ひろと）

東京海上日動火災保険株式会社にて、東京本店法人営業部所属として、法人のお客様へリスクコンサルティング実施ならびに事業賠償責任保険・サイバーリスク保険等のご案内を担当。その後、株式会社LayerXにて、幅広い業種・規模の法人のお客様800社へ、バックオフィス全般DXコンサルの実施ならびにバックオフィス業務効率化AIクラウド「バクラク」シリーズのご案内を担う。辻・本郷 ITコンサルティング株式会社へ入社後は、出版業・卸売業の顧客に対する経理業務改善支援コンサルティング、ワークフローシステム・請求書処理システム導入支援コンサルティング等に従事している。

■会社概要

■辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要

代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F

事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、ソフトウェア・ハードウェア販売/導入支援、経理/人事アウトソーシング、個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営

URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp