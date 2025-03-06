国内最大級の製薬業界カンファレンス 「Ubie Pharma Summit 2025」第2弾登壇者を発表

Ubie株式会社

Ubie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太）は、5月14日（水）、15日（木）の2日間に渡り開催する製薬企業向けカンファレンス「Ubie Pharma Summit 2025 」の第2弾登壇者をお知らせいたします。

既に発表した9名に加え、以下の方々にご登壇いただきます。

＜DAY-01 5月14日（水）追加ご登壇者さま＞

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 代表取締役社長 勝間 英仁 氏

サノフィ株式会社 免疫領域フランチャイズ コマーシャルエフェクティブネスグループリード 金子 弘輝 氏

奈良県立医科大学呼吸器内科学講座教授 日本呼吸器学会プロジェクト「木洩れ陽 2032」ワーキンググループ 室 繁郎 氏

サノフィ株式会社 免疫領域メディカル統括部 呼吸器領域部長 石田 稚人 氏

認定NPO法人 希望の会 理事長 轟 浩美 氏

武田薬品工業株式会社 神経精神疾患事業部 事業部長 桑澤 生 氏

ノバルティス ファーマ株式会社 腎臓領域事業部 事業部長 宮村 哲哉 氏

アッヴィ合同会社 スペシャルティ事業本部 脳神経内科領域事業部 事業部長 下口谷 貴之 氏



＜DAY-02 5月15日（木）追加ご登壇者さま＞

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科学 主任教授 森田 明理 氏

サノフィ株式会社 スペシャルティケアビジネスユニット 免疫領域フランチャイズ ヘッド 名川 隆志 氏

ノバルティス ファーマ株式会社 Business Excellence and Execution 本部 執行役員本部長 後藤 卓也 氏

東京大学医科学研究所附属病院 腫瘍・総合内科教授 朴 成和 氏

第一三共株式会社 常務執行役員日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部長 上野 司津子 氏

大塚製薬株式会社 専務執行役員 メディカルアフェアーズ部長（兼）PV担当 犬山 里代 氏

ギリアド・サイエンシズ株式会社 常務執行役員 メディカルアフェアーズ本部長 米国研究製薬工業協会 メディカルアフェアーズ委員会・委員長 地主 将久 氏

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ニュープロダクトプランニング＆ビジネスイノベーション本部 イノベーション部 フロントラインイノベーションリード 白井 功 氏

塩野義製薬株式会社 ヘルスケア戦略本部長 執行役員 三春 洋介 氏

アキュリスファーマ株式会社 執行役員 最高デジタル責任者 岩本 まどか 氏

武田薬品工業株式会社 日本オンコロジー事業部 マーケティング部 部長 リグオリ ユウジ 氏

サノフィ株式会社 スペシャルティケアビジネスユニット 希少疾患フランチャイズ 希少疾患マーケティング部 部長 日野 喜雄 氏

大塚製薬株式会社 医薬営業本部 プロダクトマネージメントグループ 部長 小國 薫 氏

プログラム詳細はこちら :https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505

■「Ubie Pharma Summit」について

「Ubie Pharma Summit」は、製薬業界の方々1,000名以上が参加する、国内最大規模の製薬企業向けカンファレンスです。業界の中長期の課題や具体的な解決策に関する情報共有や意見交換を行う場として、業界のさらなる発展の一助となることを目指しています。第4回となる今回の「Ubie Pharma Summit」は、“Patient-Centric Impacts” ～ ”患者中心”で創るビジネス＆ソーシャルインパクト ～をテーマに据え、東京と大阪の2会場で開催します。

「Ubie Pharma Summit 2024」ダイジェスト動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4qQqFRIed7Y ]

■「Ubie Pharma Summit 2025」開催概要

名 称：Ubie Pharma Summit 2025

開催日：Day1 : 2025年5月14日(水) 13:30～18:00 + 懇親会

Day2 : 2025年5月15日(木) 10:30～18:00 + 懇親会

※多少前後の可能性あり

会 場：東京：虎ノ門ヒルズ フォーラム A・B会場

大阪：グランフロント大阪（ライブ配信）

参加費：無料

U R L：https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505(https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202505)

主 催：Ubie Pharma Summit 2025 実行委員会



※ 本イベントはオフラインでの開催となります（オンライン配信等は現在予定しておりません）

※同時通訳がございます（English Onlyの方も参加可能な体験を作ります）

※抽選制ではありません（製薬企業様以外のご参加は、原則ご遠慮いただきます）

■お問い合わせ

Ubie Pharma Summit 2025 実行委員会

ubie-pharma-summit@dr-ubie.com





【Ubie株式会社について】

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F

設立 ：2017年5月

代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL ：https://ubie.life