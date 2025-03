サンシャインシティの『キャラもりっフェス』にすみっコぐらし「えびふらいのしっぽ」・「えびてんのしっぽ」と「コリラックマ」が登場！＜4月6日(日)開催＞

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、2025年4月5日(土)、6日(日)にサンシャインシティ(東京・池袋)にて開催される『キャラもりっフェス』に、すみっコぐらしの「えびふらいのしっぽ」「えびてんのしっぽ」と「コリラックマ」が登場し、ダンスステージが実施されることをお知らせします。

~サンシャインシティの「キャラもりっフェス」公式HP~

https://sunshinecity.jp/file/official/charafes/(https://sunshinecity.jp/file/official/charafes/)

~みんなと一緒にダンスを踊ろう!~

▲すみっコぐらし(えびふらいのしっぽ・えびてんのしっぽ)

▲コリラックマ

キャラクターの楽曲「えびえびEveryday!!」「ベリーぎゅっとコリラックマ」のダンスを披露!

振付を覚えてみんなでダンス!

ステージ冒頭ではそれぞれのダンス振付をレクチャー♪

振付を覚えたらみんなで楽しくダンスタイム!

最後はステージ上のキャラクターの写真が撮れる撮影タイムを用意しています。

▽「えびえびEveryday!!」のMVはこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AIdnA_HFT7o ]

▽「ベリーぎゅっとコリラックマ」のMVはこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=quk-MSmq3Nk ]

【ステージ登場スケジュール】

■日時:4月6日(日)12:00~12:30

■場所:サンシャインシティ アルパB1 噴水広場

■キャラクター:えびふらいのしっぽ・えびてんのしっぽ/コリラックマ

※それぞれ15分程度のダンスステージを予定しています。

※整理券の配布などはありません。どなたでもご参加いただけます。

※混雑時には入場を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

イベントの情報、詳細については下記公式サイトをご確認ください。

イベント公式サイト:https://sunshinecity.jp/file/official/charafes/

【サンシャインシティ『キャラもりっフェス』についてのお問合せ先】

サンシャインシティ総合案内

TEL:03-3989-3331

受付時間:9:00~20:00

~各キャラクター紹介~■コリラックマとは

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。コリラックマは、2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場しました。

▷リラックマHP:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

・えびふらいのしっぽ…かたいから食べのこされたコ。

・えびてんのしっぽ…天丼で食べのこされた。アイドルになるのが夢。

▲(左)えびふらいのしっぽ / (右)えびてんのしっぽ

▷すみっコぐらしHP:https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▷えびてんのしっぽHP:https://www.san-x.co.jp/sumikko/ebiten/

●サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

▷サンエックス公式ホームページはこちらhttps://www.san-x.co.jp/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.