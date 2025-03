Empty old Cityが初のフィジカルリリース 1st Album「Blood in the Void」3月12日(水)発売

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO/ANARCHIC RECORD所属音楽ユニット・Empty old Cityが、3月12日(水)に1st Album「Blood in the Void」を自身初となるフィジカルCDリリースすることが決定しました。タワーレコード各店舗での数量限定発売と株式会社THINKRが運営するオフィシャルECサイト「FINDME STORE by THINKR」での販売を実施します。

■Empty old City初のCD化&初の実店舗販売をタワーレコードにて実施

Empty old CityはComposer / Producer の“Neuron”(ニューロン)とVocalの“kahoca”(カホカ)による音楽ユニットで、物語のある世界観に基づいた音楽性で着実にファンを増やしています。

デジタル配信を中心に楽曲を届けてきたEmpty old Cityが、ファン待望の初フィジカル作品として1st Album「Blood in the Void」をリリースいたします。

発売日の3月12日(水)より、タワーレコード各店舗での数量限定販売に加え、株式会社THINKRが運営するオフィシャルECサイト「FINDME STORE by THINKR」でも販売いたします。

取り扱い店舗等の詳細はKAMITSUBAKI STUDIO公式Webサイトにてご確認ください。

https://kamitsubaki.jp/news/2025/03/05/6242/

■壮大なテーマ性と多彩な楽曲を携えた世界観深める1st Full Album

1st Album「Blood in the Void」には、Empty old Cityの世界観を凝縮し、アルバム用に書き下ろした新曲6曲を含む全10曲を収録。生命の儚さと美しさ、そして人間と機械の対比に由来する楽曲が織りなす物語が、幻想的な世界へと誘います。

本作に収録されている楽曲たちは、ドラムンベースやトラップ、シンセウェーブなど幅広いダンスミュージックを軸にして、さらにオーケストラやジャズ、民族音楽を始めとするあらゆる音楽の要素を自在に織り交ぜています。多彩な音楽表現を詰め込んだ中でもボーカルとピアノがアルバムを通して一貫した叙情性を象徴し、一つの概念としてのEmpty old Cityを表現しています。

デジタルリリースに加えて初のCD化が決定した本作は3月12日(水)発売です。本アルバムは3月29日(土)開催のワンマンライブと同タイトルで、アルバムとライブのリンクをぜひお楽しみいただきたい1作となっています。

■リリース情報

アーティスト:Empty old City

タイトル:「Blood in the Void」(ブラッドインザヴォイド)

2025年3月12日(水) デジタルリリース

https://emptyoldcity.lnk.to/Artist

同日よりFINDME STORE by THINKRにてフィジカルCD版販売開始

https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0193?_pos=15&_sid=e9741faad&_ss=r(https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0193?_pos=15&_sid=e9741faad&_ss=r)

01.BitV

02.アニマリズムと25人の子どもたち

03.Buffer

04.Moonian

05.ゴースト警告を唄う

06.Lazy and Loose

07.Death Designer

08.ノスタグラム

09.Astronmy

10.Cipher

Label:ANARCHIC RECORD / KAMITSUBAKI STUDIO

Art Director & Designer:Koki Ito (THINKR)

Producer:Chihiro Iida (THINKR)

3D Modeler:Kosuke Otsu

■Empty old City ライブ情報

■1st ONE-MAN LIVE "Blood in the Void" ※SOLD OUT※

開催日:2025年3月29日(土)

時間:17:15 開場 / 18:00 開演

会場:渋谷 WWW

チケット価格:\5,500(税込)+1drink

https://eplus.jp/eoc/

2020年10月の結成以来初めてのワンマンライブとなるEmpty old City 1st ONE-MAN LIVE "Blood in the Void"は、3月29日(土)に渋谷WWWにて開催されます。

新曲リリース・ライブ開催と一層活躍の幅を広げるEmpty old Cityにご注目ください。

■Empty old City アーティストプロフィール

Composer/Producerの“Neuron”(ニューロン)とVocalの“kahoca”(カホカ)による音楽ユニットEmpty old City(エンプティオールドシティ)。

2021年からインターネットを主軸に活動を行い、2024年3月にKAMITSUBAKI STUDIOへの所属を発表、その後第1弾SG「Buffer」をリリースし、国内外に向けてリスナーが拡大。総再生数は1200万回を超え、7.1万人のチャンネル登録者数を持つ。まるで物語のようなストーリーと儚く美しい幻想的なメロディーと濃密なエレクトロ・サウンドとクロスオーバーする独自の世界感を持つアーティスト。

国内外問わず注目を集め、文明崩壊後の社会や自然環境とテクノロジーが融合した世界、幻想的なユートピア / デストピアな物語をシアトリカルかつエレクトロ、ゲーミフィケーションに創出する、見慣れた光景をいつもと違う角度から眺めたようなオルタナティブな感覚=スリップストリーム体験を与えてくれる逸材。現時点では顔出しはせず、ライブ活動を視野に入れながらインターネットを軸に活動している。

■Neuron(ニューロン)

Empty old CityのComposer / Producer。

ユニットとしての活動に加え、外部アーティストへの楽曲提供も行う。

花譜へ「アポカリプスより」「ホワイトブーケ」「黄金の木」、

明透へ「illumina」、Albemuthへ「Replica」を提供。

2025年2月21日から開催されるボカコレ参加曲

「破綻するシャドウ」も2月22日にリリース。

■kahoca(カホカ)

Empty old CityのVocal。

ソロとしては、KAMITSUBAKI STUDIO と”Kazuhide Oka”が

タッグ組んだインディーゲームと音楽のプロジェクト「ANMC」、

コンポーザー”harha”と共に「アウトライン・シーサイド」に参加。

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

