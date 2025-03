ゆいにしお、2025年3月26日(水)に弾き語りシングル『routine life/morning walk/セルフハグ・ビッグラヴ(Acoustic Guitar Ver.)』をリリース！

日本コロムビア株式会社

ゆいにしおが2025年3月26日(水)に弾き語りシングル『routine life/morning walk/セルフハグ・ビッグラヴ(Acoustic Guitar Ver.)』をリリースすることが決定した。



本作品は、ゆいにしおが定期的にリリースしている弾き語りシングルの第5弾。

音楽活動を開始してから永らく弾き語りライブを中心に活動してきているゆいにしおのライブ盤とも言える本作品は、ゆいにしお一番の魅力とも言える「歌声」を存分に楽しむことができる。

さらに、TVアニメ「真の仲間2nd」のOP曲「routine life」と、TVアニメ「英雄王」のED曲「セルフハグ・ビッグラヴ」のAcoustic Guitar Ver.も収録されており、アニメファンも存分に楽しむことができる作品となっている。





ゆいにしおは今後も様々な活動を行う予定なので、ぜひ注目して欲しい。詳細はオフィシャルHPをチェックしよう。【Release】Digital Single

『routine life/morning walk/セルフハグ・ビッグラヴ(Acoustic Guitar Ver.)』

配信日:2025/3/26(水)

品番価格:COKM-45656|\786 (tax in)



1. routine life (Acoustic Guitar Ver.)

2. morning walk (Acoustic Guitar Ver.)

3. セルフハグ・ビッグラヴ (Acoustic Guitar Ver.)



【LIVE】

・3月29日はじかみ音楽祭

https://www.drinkkohodo.com/pages/hajikamifes?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5pq-BhBuEiwAvkzVZWJWgpBjrVXeA6wGkWuuoADQn9m_yXLHO5ub2gvTKKzORYxpNPA84RoCF7kQAvD_BwE(https://www.drinkkohodo.com/pages/hajikamifes?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5pq-BhBuEiwAvkzVZWJWgpBjrVXeA6wGkWuuoADQn9m_yXLHO5ub2gvTKKzORYxpNPA84RoCF7kQAvD_BwE)



【Profile】

2016年愛知県で弾き語り活動をスタートした、透明感の中にも深みのある声と心地よいメロディーが持ち味のシンガーソングライター。シティポップを感じさせるメロディーと乗りやすく心地よいサウンド、20代女子の日常が表現されたリアリティのある世界観と誰もが共感出来る歌詞が魅力。

2022年10月に1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。1st Full Album『tasty city』に収録されている「mid-20s」は、全国35局のラジオパワープレイ獲得や、J-WAVE「TOKIO HOT 100」、billboard JAPAN「Heatseekers Songs」等の大型チャートに上位でランクイン。また、Spotifyでは月間リスナー30万人を超えた。

同年12月には、LINE NEWS AWARDS 2022「NEXT NEWS賞」を受賞。

今年1月には、TVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士~」のエンディングテーマに「セルフハグ・ビッグラヴ」が起用。

更に、同じく1月から放送されたTVドラマ「来世ではちゃんとします3」のエンディングテーマに「会いたいな今夜」が起用された。

6月には女性をテーマにしたシングルをリリースし、8月には女性の持つパワーや可能性を最大限に引き出していくプログラムSpotify「EQUAL Japan」のアンバサダーに選出された。

日比谷音楽祭や台湾のアニメエキスポなど大型イベントへの出演も果たし、ますます勢いを増している。



■ゆいにしお Official SITE

https://www.yuinishio.com

■ゆいにしお Official Twitter

@_yuinishio_

https://twitter.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official Instagram

@_yuinishio_

https://www.instagram.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official TikTok

@_yuinishio_

https://vt.tiktok.com/ZSdFbxETy/

■ゆいにしおOfficial YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/yuinishio

■ゆいにしお Official Fan Site "tasty city"

https://yuinishio.bitfan.id/