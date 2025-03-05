2024-2025シーズン 選手登録抹消、及び、選手登録（2025年3月4日付）
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、2024-2025シーズン選手登録抹消、及び、選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。
【2025年3月4日付までの登録選手/女子】【トップおとめピンポンズ名古屋】 https://tleague.jp/team/top-nagoya/player/
南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)
安藤 みなみ (アンドウ ミナミ)
木村 香純 (キムラ カスミ)
小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)
永尾 尭子 (ナガオ タカコ)
ユエン シュエジアオ (袁 雪嬌)
マー ユーハン (馬 菀含)
小塩 悠菜 (オジオ ユウナ)
【京都カグヤライズ】 https://tleague.jp/team/kyoto/player/
松島 美空 (マツシマ ミク)
平野 朝日 (ヒラノ アサヒ)
出雲 美空 (イズモ ミクウ)
菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)
中森 帆南 (ナカモリ ホナミ)
日下部 詩季 (クサカベ シキ)
枝廣 瞳 (エダヒロ ヒトミ)
木村 光歩 (キムラ ミツホ)
【日本生命レッドエルフ】 https://tleague.jp/team/red-elf/player/
麻生 麗名 (アソウ レイナ)
笹尾 明日香 (ササオ アスカ)
赤江 夏星 (アカエ カホ)
上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)
チョン ジヒ (田 志希)
早田 ひな (ハヤタ ヒナ)
チェン イーチン (鄭 怡静)
森 さくら (モリ サクラ)
【日本ペイントマレッツ】 https://tleague.jp/team/np-mallets/player/
佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)
芝田 沙季 (シバタ サキ)
橋本 帆乃香 (ハシモト ホノカ)
大藤 沙月 (オオドウ サツキ)
横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)
伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)
青木 咲智 (アオキ サチ)
高森 愛央 (タカモリ マオ)
【九州アスティーダ】 https://tleague.jp/team/kyushu/player/
野村 萌 (ノムラ モエ)
栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)
塩見 真希 (シオミ マキ)
牛嶋 星羅 (ウシジマ セイラ)
シン ユビン (申 裕斌)
梅村 優香 (ウメムラ ユウカ)
小林 りんご (コバヤシ リンゴ)
出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)
【2025年3月4日付までの登録選手/男子】
【 T.T彩たま】 https://tleague.jp/team/tt-saitama/player/
木造 勇人 (キズクリ ユウト)
有延 大夢 (アリノブ タイム)
神 巧也 (ジン タクヤ)
曽根 翔 (ソネ カケル)
小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)
宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)
高木和 卓 (タカキワ タク)
渡辺 裕介 (ワタナベ ユウスケ)
【木下マイスター東京】 https://tleague.jp/team/km-tokyo/player/
大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)
田添 健汰 (タゾエ ケンタ)
松島 輝空 (マツシマ ソラ)
吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)
横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)
リン ユンジュ (林 繇儒)
大野 颯真 (オオノ ソウマ)
萩原 啓至 (ハギハラ ケイシ)
【金沢ポート】 https://tleague.jp/team/kanazawa/player/
五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)
田中 佑汰 (タナカ ユウタ)
チャン ウジン (張 禹珍)
吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)
徳田 幹太 (トクダ カンタ)
高見 真己 (タカミ マサキ)
松平 健太 (マツダイラ ケンタ)
鈴木 柊平 (スズキ シュウヘイ)
【静岡ジェード】 https://tleague.jp/team/shizuoka/player/
森薗 政崇 (モリゾノ マサタカ)
龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)
濱田 一輝 (ハマダ カズキ)
松下 大星 (マツシタ タイセイ)
坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)
英田 理志 (アイダ サトシ)
町 飛鳥 (マチ アスカ)
福光 凌大 (フクミツ リョウタ)
【岡山リベッツ】 https://tleague.jp/team/okayama/player/
谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)
吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)
吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)
田添 響 (タゾエ ヒビキ)
及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)
ハオ シュアイ (郝帥)
イ サンス （李尚洙）
小野寺 翔平 (オノデラ ショウヘイ)
【琉球アスティーダ】 https://tleague.jp/team/ryukyu/player/
吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)
張本 智和 (ハリモト トモカズ)
上江洲 光志 (ウエズ コウジ)
岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)
篠塚 大登 (シノヅカ ヒロト)
鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)
岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)
チョ スンミン (趙 勝敏)
Ｔリーグでは、2024-2025シーズン選手登録抹消、及び、選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。
【2025年3月4日付】
■木下アビエル神奈川
【選手登録抹消】
リ ジンシカ (李 仁思佳)
【選手登録完了】
櫻井 花 (サクライ ハナ)
【2025年3月4日付までの登録選手/女子】
【木下アビエル神奈川】 https://tleague.jp/team/ka-kanagawa/player/
平野 美宇 (ヒラノ ミウ)
木原 美 悠(キハラミユウ)
長崎 美柚 (ナガサキ ミユウ)
張本 美和 (ハリモト ミワ)
面手 凛 (メンデ リン)
チョウ シャン (趙 尚)
チュ チョンヒ (朱 芊曦)
櫻井 花 (サクライ ハナ)
南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)
安藤 みなみ (アンドウ ミナミ)
木村 香純 (キムラ カスミ)
小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)
永尾 尭子 (ナガオ タカコ)
ユエン シュエジアオ (袁 雪嬌)
マー ユーハン (馬 菀含)
小塩 悠菜 (オジオ ユウナ)
【京都カグヤライズ】 https://tleague.jp/team/kyoto/player/
松島 美空 (マツシマ ミク)
平野 朝日 (ヒラノ アサヒ)
出雲 美空 (イズモ ミクウ)
菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)
中森 帆南 (ナカモリ ホナミ)
日下部 詩季 (クサカベ シキ)
枝廣 瞳 (エダヒロ ヒトミ)
木村 光歩 (キムラ ミツホ)
【日本生命レッドエルフ】 https://tleague.jp/team/red-elf/player/
麻生 麗名 (アソウ レイナ)
笹尾 明日香 (ササオ アスカ)
赤江 夏星 (アカエ カホ)
上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)
チョン ジヒ (田 志希)
早田 ひな (ハヤタ ヒナ)
チェン イーチン (鄭 怡静)
森 さくら (モリ サクラ)
【日本ペイントマレッツ】 https://tleague.jp/team/np-mallets/player/
佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)
芝田 沙季 (シバタ サキ)
橋本 帆乃香 (ハシモト ホノカ)
大藤 沙月 (オオドウ サツキ)
横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)
伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)
青木 咲智 (アオキ サチ)
高森 愛央 (タカモリ マオ)
【九州アスティーダ】 https://tleague.jp/team/kyushu/player/
野村 萌 (ノムラ モエ)
栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)
塩見 真希 (シオミ マキ)
牛嶋 星羅 (ウシジマ セイラ)
シン ユビン (申 裕斌)
梅村 優香 (ウメムラ ユウカ)
小林 りんご (コバヤシ リンゴ)
出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)
【2025年3月4日付までの登録選手/男子】
【 T.T彩たま】 https://tleague.jp/team/tt-saitama/player/
木造 勇人 (キズクリ ユウト)
有延 大夢 (アリノブ タイム)
神 巧也 (ジン タクヤ)
曽根 翔 (ソネ カケル)
小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)
宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)
高木和 卓 (タカキワ タク)
渡辺 裕介 (ワタナベ ユウスケ)
【木下マイスター東京】 https://tleague.jp/team/km-tokyo/player/
大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)
田添 健汰 (タゾエ ケンタ)
松島 輝空 (マツシマ ソラ)
吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)
横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)
リン ユンジュ (林 繇儒)
大野 颯真 (オオノ ソウマ)
萩原 啓至 (ハギハラ ケイシ)
【金沢ポート】 https://tleague.jp/team/kanazawa/player/
五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)
田中 佑汰 (タナカ ユウタ)
チャン ウジン (張 禹珍)
吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)
徳田 幹太 (トクダ カンタ)
高見 真己 (タカミ マサキ)
松平 健太 (マツダイラ ケンタ)
鈴木 柊平 (スズキ シュウヘイ)
【静岡ジェード】 https://tleague.jp/team/shizuoka/player/
森薗 政崇 (モリゾノ マサタカ)
龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)
濱田 一輝 (ハマダ カズキ)
松下 大星 (マツシタ タイセイ)
坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)
英田 理志 (アイダ サトシ)
町 飛鳥 (マチ アスカ)
福光 凌大 (フクミツ リョウタ)
【岡山リベッツ】 https://tleague.jp/team/okayama/player/
谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)
吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)
吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)
田添 響 (タゾエ ヒビキ)
及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)
ハオ シュアイ (郝帥)
イ サンス （李尚洙）
小野寺 翔平 (オノデラ ショウヘイ)
【琉球アスティーダ】 https://tleague.jp/team/ryukyu/player/
吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)
張本 智和 (ハリモト トモカズ)
上江洲 光志 (ウエズ コウジ)
岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)
篠塚 大登 (シノヅカ ヒロト)
鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)
岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)
チョ スンミン (趙 勝敏)