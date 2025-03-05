¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦²ÖÉè Âç¿¹Ì÷»ÒÄó¶¡³Ú¶Ê¤ò4th Album¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤è¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¡ÖÂåÂØ´ò¡¹¡×ËÜÆüMV¸ø³«¡ª
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¡¿PHENOMENON RECORD½êÂ°¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦²ÖÉè¤¬¡¢4th Album¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤è¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÂåÂØ´ò¡¹¡×¤ÎMusic Video¤òËÜÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¿¹Ì÷»ÒÄó¶¡¤ÎÃíÌÜ¶Ê¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È
¡¡¡ÖÂåÂØ´ò¡¹¡×¤Ï²ÖÉè¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¶Ê¥·¥êー¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂç¿¹Ì÷»Ò¤Ë¤è¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¡£
Ê£¿ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê³Ú¶Ê·²¡Ö²Î¾µ¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÖÉèÁü¤òÉÁ¤¤À¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Music Video¤Ï¼ã¼êÃíÌÜÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄ·½Íû¤¬¼ç±é¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤ËÂ³¤¤¤Æº´ÇìÍº°ìÏº¤¬»²²Ã¡£
¡¡Á°ºî¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Çµ¯¤¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥Èー¥ó¤Î±ÇÁüÈþ¤È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤¤¡¢¶«¤Ö²ÖÉè¤Î²Î¾§¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤Ç4½µÏ¢Â³TOP5¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¡¡º£·î26Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·Album³Ú¶Ê¤âÂ¿¿ôÈäÏª¤µ¤ì¤¿LIVE±ÇÁüºîÉÊ¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯1·î14Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢KAMITSUBAKI WARS 2024 ¿ÀÄØÂå¡¹ÌÚ·èÀï¡Ø²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡×¡Ù¡¢2024Ç¯11·î3Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿KAMITSUBAKI WARS 2024 ¿ÀÄØËëÄ¥ÀïÀþ¡Ø²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡ÊºÆ¡Ë¡×¡Ù¤Ï²ÖÉè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê2¸ø±é¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î7Æü(·î)¤è¤ê¥Æ¥ìÅì¡¦BS¥Æ¥ìÅì¡¦AT-X ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÃæÁµ»ûÀèÀ¸Êª²ø¹ÖµÁÏ¿¡¡ÀèÀ¸¤¬Ææ¤ò²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¡Ù¤ÎOP¼çÂê²Î¡¢HoneyWorks feat.²ÖÉè¡ÖÈà½÷¤Ïº£¡¢ÌÂµÜ¤ÎÃæ¡£¡×¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Õ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÁá¤¯¤â¡É³«²Ö¡É¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë±©¤Ð¤¿¤Â³¤±¤ë²ÖÉè¤Î³èÌö¤Ë°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÂåÂØ´ò¡¹¡×Music Video 3·î5Æü(¿å) 20:00¸ø³«
https://youtu.be/vK1CzLBEAkA
¡ã´ÆÆÄ¡§º´ÇìÍº°ìÏº¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥êー¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ²ÖÉè¤µ¤ó¤ÈÂç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤ÎMV¤òÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ·½Íû¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö»à¿À¡×¤Î±éÁÕ¥·ー¥ó¤äCG¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£4ºîÉÊÌÜ¤Î¿À¥¦¥µ¥®VERSE¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÖÉè¡¡³Ú¶Ê¾ðÊó
²ÖÉè4th Album¡Ö¶÷ÏÃ¡×Àä»¿È¯ÇäÃæ
CD¡§https://findmestore.thinkr.jp/collections/kaf/products/ktr-000-0177
Streaming / Download¡§https://phenomenon-record.lnk.to/Fable
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://kaf.kamitsubaki.jp/fable/
¢£²ÖÉè¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ÖKAMITSUBAKI STUDIO¡×»Ï¤Þ¤ê¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡£
2018Ç¯¡¢Åö»þ14ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¡ÖÁÈ¶Ê¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¹ñÆâ³°¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬³ÈÂçÃæ¡£
³èÆ°½é´ü¤«¤é¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¦¥«¥ó¥¶¥¥¤¥ª¥ê¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯8·î¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÉÔ²Ä²ò»²(¶¸)¡×¤ò³«ºÅ¡£
2024Ç¯1·î¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤ÇÂè2¾Ï¤ÎËë³«¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ë 4th ONE-MAN LIVE¡Ö²ø²Î¡×¤ò³«ºÅ¡¢ÉðÆ»´Û¤ËÂ³¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ーÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
1Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Ëº£Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë²ÖÉè¤Î4th ALBUM¡Ö¶÷ÏÃ¡×¤Ï¡¢ÌÁÍ§¡¦¥«¥ó¥¶¥¥¤¥ª¥ê¤Î¿ÀÄØ¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ò·Ð¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡¢½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊ¡£
KAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µーPIEDPIPER¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê³Ú¶Ê·²¡Ö²Î¾µ¶Ê¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÖÉèÁü¤òÉÁ¤¤À¤¹¡£
Ì¤Æ§¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤Î¡Ö¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë¤ÎÂ³¤¡×¤òÌÜ·â¤»¤è¡£
Official Website¡§https://kaf.kamitsubaki.jp/
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/
¡Ê±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼ÒTHINKR¡§https://thinkr.jp/¡Ë