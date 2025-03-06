2025年3月、4月開催 東京・大阪・名古屋モーターサイクルショーにカワサキブースを出展

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株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2025年3月に開催予定の「第41回大阪モーターサイクルショー2025」「第52回 東京モーターサイクルショー」、4月に開催予定の「第4回名古屋モーターサイクルショー 」にブース出展いたします。皆様のご来場お待ちしております。


開催日程


第41回 大阪モーターサイクルショー2025
開催期間：2025年3月21日(金)・22日(土)・23日(日)
開催場所： インテックス大阪
出展場所：1号館
URL　　：https://www.motorcycleshow.jp/index.html

第52回 東京モーターサイクルショー
開催期間：2025年3月28日(金)・29日(土)・30日(日)
開催場所：東京ビッグサイト
出展場所：東3ホール
URL　　：https://www.motorcycleshow.org

第4回 名古屋モーターサイクルショー
開催期間：2025年4月4日(金)・5日(土)・6日(日)
開催場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
展示場所：展示ホールF
URL　　：https://www.motorcycle-show.jp/

※チケット等詳細は各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認いただけます。



■展示予定モデル(大阪/東京モーターサイクルショー）


【Kawasaki モデル】



Ninja 1100SX SE

国内導入予定




VERSYS 1100 SE

国内導入予定




Z900 SE

国内導入予定




Ninja 7 Hybrid





Ninja e-1




W800




W230




MEGURO K3





MEGURO S1




Z900RS




Z650RS




ELIMINATOR





KLX230 SHERPA




KLX230 S




KLX230SM




Ninja ZX-4RR




【bimota モデル】



KB4RC

国内販売予定




KB998 Rimini

国内販売予定




Tesi H2 TERA

国内販売予定




■展示予定モデル（名古屋モーターサイクルショー）


- Ninja 1100SX SE
- W800
- MEGURO S1
- Ninja ZX-4RR KRT EDITION
- Z900 SE
- Ninja 7 Hybrid
- Z900RS
- KLX230 SHERPA

※展示モデルは予告なく変更する場合がございます。


※展示モデルは会場により異なります。



■カワサキ プラザコーナー


カワサキブース内、カワサキプラザコーナーではモーターサイクルライフを彩る多数のカワサキ プラザ アパレルを販売。ぜひ、こだわりのオリジナルアイテムを手に取ってお確かめください。



カワサキ プラザ アパレル

カワサキプラザアパレル :
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/

■会社概要


会社名：株式会社カワサキモータースジャパン


所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号


代表取締役社長：佐伯　健児


設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト


URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/



カワサキオンラインショップ


URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/



カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント


X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn


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