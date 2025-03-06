2025年3月、4月開催 東京・大阪・名古屋モーターサイクルショーにカワサキブースを出展

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2025年3月に開催予定の「第41回大阪モーターサイクルショー2025」「第52回 東京モーターサイクルショー」、4月に開催予定の「第4回名古屋モーターサイクルショー 」にブース出展いたします。皆様のご来場お待ちしております。

開催日程

第41回 大阪モーターサイクルショー2025

開催期間：2025年3月21日(金)・22日(土)・23日(日)

開催場所： インテックス大阪

出展場所：1号館

URL ：https://www.motorcycleshow.jp/index.html



第52回 東京モーターサイクルショー

開催期間：2025年3月28日(金)・29日(土)・30日(日)

開催場所：東京ビッグサイト

出展場所：東3ホール

URL ：https://www.motorcycleshow.org



第4回 名古屋モーターサイクルショー

開催期間：2025年4月4日(金)・5日(土)・6日(日)

開催場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

展示場所：展示ホールF

URL ：https://www.motorcycle-show.jp/



※チケット等詳細は各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認いただけます。

■展示予定モデル(大阪/東京モーターサイクルショー）

【Kawasaki モデル】

Ninja 1100SX SE

国内導入予定

VERSYS 1100 SE

国内導入予定

Z900 SE

国内導入予定

Ninja 7 Hybrid

Ninja e-1

W800

W230

MEGURO K3

MEGURO S1

Z900RS

Z650RS

ELIMINATOR

KLX230 SHERPA

KLX230 S

KLX230SM

Ninja ZX-4RR

【bimota モデル】

KB4RC

国内販売予定

KB998 Rimini

国内販売予定

Tesi H2 TERA

国内販売予定

■展示予定モデル（名古屋モーターサイクルショー）

- Ninja 1100SX SE- W800- MEGURO S1- Ninja ZX-4RR KRT EDITION- Z900 SE- Ninja 7 Hybrid- Z900RS- KLX230 SHERPA

※展示モデルは予告なく変更する場合がございます。

※展示モデルは会場により異なります。

■カワサキ プラザコーナー

カワサキブース内、カワサキプラザコーナーではモーターサイクルライフを彩る多数のカワサキ プラザ アパレルを販売。ぜひ、こだわりのオリジナルアイテムを手に取ってお確かめください。

■会社概要

カワサキ プラザ アパレルカワサキプラザアパレル :https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

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