2025年3月、4月開催 東京・大阪・名古屋モーターサイクルショーにカワサキブースを出展
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2025年3月に開催予定の「第41回大阪モーターサイクルショー2025」「第52回 東京モーターサイクルショー」、4月に開催予定の「第4回名古屋モーターサイクルショー 」にブース出展いたします。皆様のご来場お待ちしております。
開催日程
第41回 大阪モーターサイクルショー2025
開催期間：2025年3月21日(金)・22日(土)・23日(日)
開催場所： インテックス大阪
出展場所：1号館
URL ：https://www.motorcycleshow.jp/index.html
第52回 東京モーターサイクルショー
開催期間：2025年3月28日(金)・29日(土)・30日(日)
開催場所：東京ビッグサイト
出展場所：東3ホール
URL ：https://www.motorcycleshow.org
第4回 名古屋モーターサイクルショー
開催期間：2025年4月4日(金)・5日(土)・6日(日)
開催場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）
展示場所：展示ホールF
URL ：https://www.motorcycle-show.jp/
※チケット等詳細は各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認いただけます。
■展示予定モデル(大阪/東京モーターサイクルショー）
【Kawasaki モデル】
Ninja 1100SX SE
国内導入予定
VERSYS 1100 SE
国内導入予定
Z900 SE
国内導入予定
Ninja 7 Hybrid
Ninja e-1
W800
W230
MEGURO K3
MEGURO S1
Z900RS
Z650RS
ELIMINATOR
KLX230 SHERPA
KLX230 S
KLX230SM
Ninja ZX-4RR
【bimota モデル】
KB4RC
国内販売予定
KB998 Rimini
国内販売予定
Tesi H2 TERA
国内販売予定
■展示予定モデル（名古屋モーターサイクルショー）
- Ninja 1100SX SE
- W800
- MEGURO S1
- Ninja ZX-4RR KRT EDITION
- Z900 SE
- Ninja 7 Hybrid
- Z900RS
- KLX230 SHERPA
※展示モデルは予告なく変更する場合がございます。
※展示モデルは会場により異なります。
■カワサキ プラザコーナー
カワサキブース内、カワサキプラザコーナーではモーターサイクルライフを彩る多数のカワサキ プラザ アパレルを販売。ぜひ、こだわりのオリジナルアイテムを手に取ってお確かめください。
カワサキ プラザ アパレル
カワサキプラザアパレル :
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
X（旧Twitter ）： https://x.com/kawasaki_jpn
Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
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