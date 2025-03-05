株式会社sign様より橿原市立畝傍北小学校および同市立白橿小学校へバスケットボールが寄贈されました

株式会社バンビシャス奈良

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この度、バンビシャス奈良のオフィシャルパートナーである株式会社sign様に、バンビシャス奈良が取り組むSDGs活動のひとつである”ボール贈呈事業”へ賛同いただき、橿原市立畝傍北小学校および同市立白橿小学校へ、バスケットボールが各校へ13球ずつ、計26球を寄贈いただきました。





2月28日には、橿原市役所にてバスケットボール贈呈式が行われ、株式会社signの吉尾遼哉 代表取締役社長から亀田忠彦 橿原市長へバスケットボールが贈呈されました。同式では、橿原市からバスケットボールの寄贈に対する感謝状が、株式会社signへ贈られました。

また、3月5日には、白橿小学校にてボールの贈呈式が行われました。

白橿小学校で行われた贈呈式では、香美秀央 校長と6名の6年生が参列し、吉尾代表取締役社長と藪ノ内亜久里代表取締役副社長からバスケットボールが贈られました。



式を終えて、吉尾代表取締役社長は、「今回のバスケットボールの贈呈が、こどもたちの未来に寄与できたらうれしい」と想いを述べられました。



【贈呈式出席者（橿原市役所）】

橿原市 市長 亀田忠彦 様

同 教育長 吉田徳弘 様

同 健康スポーツ部長 北野哲也 様

同 スポーツ推進課長 今井大介 様

株式会社sign 代表取締役社長 吉尾遼哉 様

同 代表取締役副社長 藪ノ内亜久里 様

株式会社バンビシャス奈良 代表取締役 加藤真治



【贈呈式出席者（白橿小学校）】

橿原市立白橿小学校 校長 香美秀央 様

株式会社sign 代表取締役社長 吉尾遼哉 様

同 代表取締役副社長 藪ノ内亜久里 様



【贈呈内容】

物品：バスケットボール26球（各校へ13球ずつ）

寄贈先：橿原市立畝傍北小学校

橿原市立白橿小学校

寄贈主：株式会社sign



【会社概要】

株式会社sign

〒634-0822

奈良県橿原市鳥屋町24番5号 110号室