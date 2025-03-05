「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技ビッグエア」男子は渡邉大睦 選手、女子は加藤衣麻里 選手が優勝
2025年3月5日（水）「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技・種目ビッグエア」女子表彰式
「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技・種目スロープスタイル＆ビッグエア」はFIS公認大会のスノーボード・スロープスタイルおよびビッグエアの中でも日本最大級の規模を誇り、国内の頂点を決める大会です。
本大会の魅力は、日本で開催される大会の中でも現在ワールドカップを転戦している国内トップ選手が参加するため、世界基準の滑りを観覧することができる点です。
スロープスタイルおよびビッグエアのダイナミックで魅力的な競技性に加え、選手も観客の皆さまも楽しむことができる、国内で権威のある注目大会です。
2025年3月5日（水）「第31回全日本スキー選手権大会スノーボード競技・種目ビッグエア」渡邉大睦 選手
3月5日（水）ビッグエア男子の試合結果は、渡邉大睦（WATANABE Hiromu）選手がワールドクラス選手を破り大会最年少優勝！ ビッグエア女子は加藤衣麻里（KATO Imari）選手が全日本選手権初優勝を飾りました。
今大会のハイライト番組が、3月30日（日）にCS放送チャンネル「フジテレビNEXT」で決定しています。
2025年3月5日（水）ビッグエア男女の試合結果は下記の通りです。
＜ビッグエア 男子＞
1 WATANABE Hiromu 155
2 HASEGAWA Taiga 152.6
3 KITAYAMA Hakuto 152.2
4 NAGARA Hiroaki 149.6
5 YANAGIHARA Uta 133.4
6 MIKUNI Rinto 128
7 TSUCHIYA Hasumi 119.4
8 KIMURA Kira 103.4
9 MIYAMURA Yuto101.8
10 KIMATA Ryoma59
＜ビッグエア 女子＞
1 KATO Imari 168
2 SHISHIDO Nanoha 156
3 ISHII Himari 141.2
4 ISHIMOTO Suzuka 107
5 YOSHIKA Rina 92.8
6 OZAHATA Riko 0
＜開 催 概 要＞
名 称：
第31回全日本スキー選手権大会
スノーボード競技・種目スロープスタイル＆ビッグエア栂池高原
国際スキー・スノーボード連盟 FIS公認大会
日 程：
2025年3月4日（火）スロープスタイル 男女予選、決勝
2025年3月5日（水）ビッグエア 男女予選、決勝
※3月3日（月）は公式練習
会 場：
栂池高原スキー場 OAKLEY TG PARKS（長野県北安曇郡小谷村）
https://www.tsugaike.gr.jp/
主 催：
公益財団法人全日本スキー連盟
主 管：
公益財団法人 神奈川県スキー連盟・ジャイロテクノロジー株式会社
運 営：
Hakuba Freestyle Open 2025 大会事務局
協 力：
栂池高原スキー場、THE PARKS、フジテレビNEXT、FOD
協 賛：
ブックオフコーポレーション株式会社 / Monster Energy Japan / OAKLEY Japan / SLAB SNOBOARDS / SALOMON / AIRWALK
公式HP / 公式SNS：
https://www.bookoff.co.jp/event/lp/jsba.html
https://sajdb.shikuminet.jp/snowboard/2025/competition/3825
https://www.instagram.com/ajcs_sb_ssba/