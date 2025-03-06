ゴルフを通じて成長する姿を描くTVアニメ『空色ユーティリティ』、ヴァイオリン・小林修子、ヴィオラ・青柳 萌、チェロ・岡本梨紗子によるインタビューが『PONY CANYON NEWS』に公開！
(C)空色ユーティリティ
TVアニメ『空色ユーティリティ』は、アニメ制作会社・Yostar Pictures初のオリジナルアニメで、主人公・青羽美波がゴルフをきっかけに仲間と出会い、自分だけの“スペシャルな特別”を探すために奮闘。年齢、性別に壁のないゴルフを通じて成長する姿を描く日常系青春スポーツコメディ作品です。
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放送中のアニメにあわせて、『PONY CANYON NEWS(https://news.ponycanyon.co.jp/)』では本作の音楽関係者たちによるインタビュー企画が連載中。第8回では、本作の劇伴で美しい旋律を聴かせているヴァイオリン・小林修子、ヴィオラ・青柳 萌、チェロ・岡本梨紗子がフィーチャーされています。
小林修子
青柳 萌
岡本梨紗子
劇伴におけるストリングス演奏のポイントについてなどを話しているので、アニメや楽曲とあわせて記事をご覧ください。
本作は、株式会社ヴィクトリア、株式会社ダンロップスポーツマーケティング、ミズノ株式会社、ヤマハ株式会社が協力。ヤマハ株式会社とのコラボ特設サイト(https://golf.yamaha.com/sorairo-utility/)がオープンしており、書き下ろしイラストを使用したヤマハコラボゴルフグッズなどが話題となっています。
また、3月22日(土)、23日(日)に東京ビックサイトで開催される『AnimeJapan2025(https://special.canime.jp/anime-japan/2025/)』パブリックデイのポニーキャニオンブースにて、「空色ユーティリティ 」のステージが3月22日に決定。こちらもぜひ楽しみにしてください。
『PONY CANYON NEWS』
TVアニメ「空色ユーティリティ」音楽対談 第8回 小林修子× 青柳 萌 × 岡本梨紗子
URL：https://news.ponycanyon.co.jp/2025/03/109471
TVアニメ「空色ユーティリティ」作品情報
TOKYO MX、テレビ神奈川、MBS、BS朝日ほかにて放送中
【CAST】
青羽美波：高木美佑
茜遥：天海由梨奈
星美彩花：後藤彩佐
秋名泉美：花守ゆみり
田所昌夫（マサ）：井上和彦
田辺長介（チョウ）：堀内賢雄
田中哲弘（テツ）：森川智之
【STAFF】
監督・キャラクターデザイン：斉藤健吾
シリーズ構成：佐藤裕
脚本：佐藤裕・皐月彩・水月秋
原案協力：望公太
色彩設計：武田仁基
美術監督：工藤義隆
撮影監督：呉健弘
編集：重村建吾・佐藤彩香
音楽・音響監督：daisuke horita
音楽制作：Yostar Pictures Sounds・ZENTA STUDIO
アニメ制作：Yostar Pictures
【INFORMATION】
HP：https://anime-sorairo-utility.com/
X：https://twitter.com/@sorairo_utility
YouTube：https://www.youtube.com/@sorairo_utility
Instagram：https://www.instagram.com/anime_sorairo_utility/
TikTok：https://www.tiktok.com/@sorairo_utility
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