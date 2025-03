中国ファンタジーラブコメ時代劇「宮廷夜想曲＜ノクターン＞～私の愛しき狼君（ろうくん）様～」目を閉じたらキスしてあげる、耳まで赤くなる胸キュンシーンのメイキング映像が特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

3月5日にDVD-BOX2が発売される「宮廷夜想曲<ノクターン>~私の愛しき狼君様~」。

このたび、ウー・シュエンイーがチェン・チョーユアンにつま先立ちで額にキスをするシーンのメイキング映像が、アジアエンタメ系YouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて特別公開された。

(C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved.

今回公開された映像は、ウー・シュエンイー演じる大夏国の公主・斉葩(チー・パー)が、チェン・チョーユアン演じる李雄(リー・ション)にキスをする胸キュンシーンの撮影舞台裏。監督が「目を閉じたら、額にキスしてあげる」と指示を出すと、ウー・シュエンイーは「大王は背が高いわね」と笑顔で飛び跳ねながらお茶目なリアクションを見せる。

自然なキスを演じようと何度も挑戦するものの、身長差の壁がなかなか超えられず悪戦苦闘。「どうすれば額にキスできる?」と奮闘する姿に、現場は思わず笑顔に包まれる。つま先立ちをして必死に背伸びをするウー・シュエンイーの姿は、まるでキャラクターそのもののようで、愛おしさ満点のメイキング映像となっている。その他、ウー・シュエンイーとチェン・チョーユアンが登場するメイキング映像「公主が見てものぞき見?」「背が高いのは立派なこと?」が2日連続で公開予定。合わせてお楽しみいただきたい。

本作は、昼はイケメン、夜は狼に変身してしまう化獣族の大王・奎木狼と、大夏国の公主・斉葩の恋模様を描く、中国発のファンタジー・ラブコメ時代劇。大ヒットドラマ「太子妃 狂想曲<ラプソディ>」の続編としても注目を集めている。

現在、DVD-BOX1&2が好評発売中。さらに、デジタル配信も各事業者にて全話一挙配信されている。DVD-BOX2に収録される特典映像には、今回一部公開されたキスシーンのほか、様々な胸キュンシーンのビハインド、撮影オフショットやNGシーンがたっぷり詰め込まれている。また、各BOXには異なる特典が収録されており、ファン必見の内容だ。各販売店でのオリジナル購入特典も用意されているため、詳細は公式サイトでチェックしてほしい。

(C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved.

恋愛経験ゼロの不器用な大王と、好奇心旺盛な公主が織りなす胸キュン&笑いに満ちたロマンス。異世界で繰り広げられるピュアな愛の物語を、この春じっくり堪能してほしい。

(C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved.

◆メイキング映像

「胸キュンで耳まで赤くなる」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xDtzjWeYVcc ]

「公主が見てものぞき見?」(3月6日(木)20時公開予定)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JtTQqlg0b7w ]

「背が高いのは立派なこと?」(3月7日(金)20時公開予定)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=CfARNp4QYjA ]

■中国ドラマ『宮廷夜想曲<ノクターン>~私の愛しき狼君(ろうくん)様~』公式サイト:

https://www.welovek.jp/nocturne/

◆日本版予告編

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6tWYFOzcoSg ]

■配信情報

2025年3月5日(水)より各事業社(ビデオマーケット、FOD、Prime Video、J:COM STREAM、Lemino、music.jp、カンテレドーガ、他)にて順次配信開始

https://welovek.lnk.to/nocturne

■商品情報

2025年2月5日(水) ・レンタルVol.1~8(PCBG-73691~73698)

・DVD-BOX1(8枚組/1~16話収録/18,700円(税込)/PCBG-61933)

特典映像:日本版予告編、中国版予告編(2種)、メイキング特集(2種)

封入特典:ブックレット8P

2025年3月5日(水) ・レンタルVol.9~15(PCBG-73699~73705)

・DVD-BOX2 (7枚組/17~30話収録/18,700円(税込)/PCBG-61934)

特典映像:メイキング映像(約35分)

封入特典:ブックレット8P

2021年/中国/全30話/全15巻/日本語字幕収録

◇法人別オリジナル特典の詳細はこちら→https://www.welovek.jp/noctern/

<アニメイト(通販含む)>各BOX購入者:L判ブロマイド(各5枚)

<Amazon.co.jp> 各BOX購入者:L判ブロマイド(各9枚)

<楽天ブックス> 全BOX購入者:L判ブロマイド(5枚セット)

※アルファベット順

詳細はこちら→https://www.welovek.jp/noctern/

発売元 :ワコー/ポニーキャニオン 販売元 :ポニーキャニオン

(C)2023 Youku information technology (Beijing) co., LTD, All Rights Reserved.

■作品情報

<あらすじ>

斉葩(チー・パー/ウー・シュエンイー)は大夏国の公主。仲むつまじい両親を見て育った彼女はいつか彼らのような理想の伴侶を見つけたいと思っていたが、20歳の誕生日に伯母から見合いを迫られ宮殿を逃げ出してしまう。その頃、化獣(かじゅう)族の大王、奎木狼(クイムーラン/チェン・チョーユアン)は5年前に失った霊力の源・霊珠を捜し大夏の地を訪れていた。斉葩に霊珠の力を感じ取った奎木狼は、気絶した斉葩を化獣国へと連れて帰る。霊珠を体内に宿す者と愛の口づけをすると、霊珠は奎木狼の体内へと戻るという。目覚めた斉葩は化獣族の大王が自分を王妃にすることを知るが、奎木狼は黒い衣装に身を包む謎の人物だった。何とかして大夏へ戻ろうと画策する斉葩。そんな時、大夏で護衛をしていた子魅(ズーメイ)だと名乗るイケメンが現れる。

<キャスト&スタッフ>

◆キャスト

・斉葩(チー・パー):ウー・シュエンイー(呉宣儀)(別名:ソニ@宇宙少女)

「甘いロマンス~Sweet Teeth~」「斗羅大陸~7つの光と武魂の謎~」

・奎木狼/李雄(クイムーラン/リー・ション):チェン・チョーユアン(陳哲遠)

「絶代双驕~マーベラス・ツインズ~」「偸偸藏不住(原題)」

・柳君(リウジュン):シー・ズーシュン(師子尋) 「天舞紀~トキメキ☆恋空書院~」

・紅袖(ホンシウ):ワン・ルーチン(王路晴) 『西遊記 女人国の戦い』

◆スタッフ

・原作 :シエンチョン(鮮橙) 《太子妃升職記2:公主上嫁記》

・演出 :チェン・フォン(澄豊) 「天帝の剣~大主宰~」「霜花の姫~香蜜が咲かせし愛~」

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/



■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube:https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X: https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Actor): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actor/

Instagram(Actress): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actress/

LINEスタンプ:https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja