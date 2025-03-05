¥¨¥à¥¹¥êー¤Ø¤Î¥¤ー¥¦¥§¥ë³ô¼°°ìÉô¾ùÅÏ¤ª¤è¤Ó¥¨¥à¥¹¥êー¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À±Ìî ¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ë¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¦¥§¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÍÕ ¾Ï»Ê¡¢°Ê²¼¡¢¥¤ー¥¦¥§¥ë¡Ë¤Î³ô¼°¤Î°ìÉô¡Ê51.0¡ó¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¨¥à¥¹¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«Â¼ ³Ê¡¢°Ê²¼¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¡Ë¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ·ï¾ùÅÏ¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµÞÉÔÆ°»º¤È¥¨¥à¥¹¥êー¤Ë¤è¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅÎÎ°è¤Ç¤Î¶¨¶È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆüÉÕ¤Ç¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¾ùÅÏ¸å¤âÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Î³ô¼°37.0¡ó¤òÊÝÍ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Ï2026Ç¯3·î´ü¤è¤êÅìµÞÉÔÆ°»º¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤«¤é»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¾ùÅÏ¤ÎÌÜÅª
¡¡¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ò¹¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢¿´Ë¤«¤Ç³èÎÏ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤Ê´ë¶È¼Ò²ñ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖWELBOX¡×¤äÁªÂò·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ò¿Ç»öÌ³Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ä´ë¶È¸þ¤±¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Åù¡¢·ò¹¯ÎÎ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥à¥¹¥êー¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°å»Õ¤ÎÌó9³ä¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Î¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Öm3.com¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¥Ë¥åー¥¹ÅùÎ×¾²¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä°åÎÅ´ØÏ¢²ñ¼Ò¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°åÎÅ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯¾ÉÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÅÀÎÎ°è¤òÍ½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ò¹¯¤Ç³Ú¤·¤¯Ä¹À¸¤¤¹¤ë¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ¥³¥¹¥È¤ò1±ß¤Ç¤â¸º¤é¤¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Íø¸üÀ¸¡¦·ò¹¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢ºòº£¡¢°Û¶È¼ï¤ò´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤ë¥Ëー¥º¤âÊ£»¨²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ÈÌ¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Ê£¿ô¸õÊä¼Ô¤«¤é¥¤ー¥¦¥§¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°åÎÅ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¥¤ー¥¦¥§¥ë»ö¶È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤Í½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÀÑ¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥à¥¹¥êー¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¡¢¥¤ー¥¦¥§¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤ËºÇÅ¬¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¤È¶¦Æ±¤Ç¥¤ー¥¦¥§¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Î³ô¼°51.0¡ó¤ò¥¨¥à¥¹¥êー¤Ø¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¤¬»ý¤ÄËÉÙ¤Ê°åÎÅ´ØÏ¢¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡¦·ò¹¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥¤ー¥¦¥§¥ë¤Î³ô¼ç¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢¥¤ー¥¦¥§¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¤ー¥¦¥§¥ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅÎÎ°è¤Î¶¯²½³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥à¥¹¥êー¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬³«È¯¡¦±¿±ÄÅù¤¹¤ë»ÜÀß¤È¥¨¥à¥¹¥êー¤¬»ý¤Ä°åÎÅ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤äIT´ë²è¡¦³«È¯ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿ÇÎÅµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹Åù¡¢º£¸å¡¢¥¨¥à¥¹¥êー¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦°åÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼Ò¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ãÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À±Ìî ¹ÀÌÀ
¡¡½êºßÃÏ ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä°ìÃúÌÜ21ÈÖ£±¹æ ½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ÅÔ»Ô»ö¶È¡¢½»Âð»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー»ö¶È¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶ÈÅù
¡¡URL ¡¡¡¡ https://www.tokyu-land.co.jp/(https://www.tokyu-land.co.jp/)
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¦¥§¥ë¡ä
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ðÍÕ ¾Ï»Ê
¡¡½êºßÃÏ¡¡ ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-6 µªÈø°æÄ®¥Ñー¥¯¥Ó¥ë
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢·ò¹¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
¡¡URL ¡¡¡¡ https://www.ewel.co.jp(https://www.ewel.co.jp)
¡ã¥¨¥à¥¹¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã«Â¼ ³Ê
¡¡½êºßÃÏ¡¡ ¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä°ìÃúÌÜ11ÈÖ44¹æ
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿°åÎÅ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡¡URL ¡¡¡¡ https://corporate.m3.com