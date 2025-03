「CJPFアワード2025」グランプリ / 準グランプリ / 優秀賞 / 大阪・関西万博特別賞　計18取組が受賞

内閣府知的財産戦略推進事務局

アフターコロナを迎え、クールジャパンを取り巻く環境は大きく変化しました。訪日外国人観光客は昨年3,600万人超と過去最高になり、旅行消費額も約8.1兆円と過去最高を記録しました。コンテンツ分野でもアニメやマンガを筆頭に、実写映画、音楽やドラマも世界各国で人気を博し、食やファッション、ビューティー等多岐に渡る分野が海外から注目をされ、経済を拡大しています。

昨年6月には「新たなクールジャパン戦略(※1)」も決定し、クールジャパン関連産業の更なる海外展開と日本ファンの拡大を目指すことが記されました。目標の達成に向けては、取組の量的・面的な拡大に加え、高い体験価値を提供する高付加価値化された質的な側面にも着目した取組を推進します。

クールジャパン官民連携プラットフォーム(CJPF)は、日本の魅力を海外に発信、展開し、クールジャパン戦略を推進するために、令和7年3月5日(水)に「CJPFアワード2025表彰式」を開催し、18の受賞取組を発表いたしました。

<CJPFアワード2025表彰式サイト> https://cjpf.jp/award/

受賞取組一覧

【ムービー(動画)部門】

グランプリ(2件)

■タイトル:Breath of Nagano 「水引」 ~制約から生まれた創造性~

■受賞者:長野県

■概要:「Breath of Nagano」は長野県各地の地場産品や文化などの魅力を伝える動画シリーズとして、多言語で世界に発信しています。本作品では、全国生産量の 7 割を占める飯田市の伝統工芸「飯田水引」の深い歴史や特徴とともに、フランス・パリにおける水引の機能と精神性を取り入れたファッションとしての可能性を紹介し、伝統に基づいた創造性を伝えています。

■タイトル:The Heart of Noh -English Edition-

■受賞者:金春流能楽師 山井綱雄

■概要:1400 年の歴史を持つ能楽最古の流派、能楽金春流の能楽師・山井綱雄氏が制作した映像。山井氏は能楽普及と「日本の心」の啓蒙に奔走しており、海外公演や他ジャンル芸術との共演・創作を通じて能楽の新たな可能性に挑んできました。この映像ではイタリアを舞台として、能に伝わる表現方法、考え方、感性から、平和への祈りを伝えます。

準グランプリ(2件)

■タイトル:「The Seri」 - Akashiura Fish Auction -

■受賞者:明石浦漁業協同組合

■概要:明石浦は明石海峡の潮流がもたらす複雑な地形によって日本有数の豊かな漁場を形成し、四季折々の約 100 種類もの魚が水揚げされています。この映像では、明石の“まえもん”を届けるために明石浦漁協の「活魚」を基本としたセリの場で働く人々の技術力、丁寧さ、心意気といった日本の一次産業の魅力を凝縮し、明石浦漁協の美しさとともに伝えます。

■タイトル:うじには物語がある

■受賞者:宇治市

■概要:紫式部が記した「源氏物語」最後の十帖の舞台である宇治市では、現代においても多数の歴史ある建造物があり、風光明媚な景観が広がっています。この映像は数々のアニメ作品の制作を通じて世界的に知られる宇治市の地元企業「京都アニメーション」がノンバーバルの表現で歴史と文化が息づく宇治市の名所を描きます。

優秀賞(4件)

■タイトル:RIP TRIP IN OKINAWA CITY #FOOD

■受賞者:沖縄市

■概要:この動画は、本市で初めて開催された世界大会「FIBA バスケットボールワールドカップ 2023」を機に、世界中の方々に「沖縄市」を知っていただきたいという強い想いで制作しました。元 NBA 選手であるリチャード・ハミルトン氏が、沖縄市独特の歴史、文化、食などに触れるとともに、大会会場である「沖縄アリーナ」で市内のこども達と触れ合い、大いにその魅力を伝えていただけていると思います。ぜひ今後もより多くの皆様に沖縄市の魅力をお伝えできれば嬉しく思います。

■タイトル:日本語版予告編:プラスチック・フリー・フレンドシップ~NY と西表島の子供たちがプラスチック汚染解決に挑む国際交流の記録!

■受賞者:カフェテリア・カルチャー

■概要:プラスチックフリー・フレンドシップ国際交流プロジェクトでは、ニューヨーク・マンハッタンの小学生と沖縄県西表島の小学生が交流し、互いに刺激を受けながら、使い捨てプラスチックの削減に向けてアクションを起こしました。文化や言葉の違いを学びながら共通点を見つけて同じ目標に向かって進んでいく子どもたちのナマの声を世界に発信する YouTube シリーズの予告編です。

■タイトル:The Home of Aji Fry promotion movie アジフライの聖地松浦 プロモーション動画

■受賞者:松浦市役所

■概要:日本一のアジの水揚げ量を誇る松浦市では2018年から「アジフライの聖地 松浦」プロジェクトを開始。翌年に「アジフライの聖地」を宣言。プロジェクトの成果で、観光客も取組開始前(2017年)の約80万人から2023年には約116万人に増加し、インバウンドにも取り組んでいます。この映像では、水揚げの様子から食事のシーンまでの様子を軽快なリズムの映像で描き、本能に訴えかけます。

■タイトル:“Choco Monaka Jumbo” A tastiness only found in japan

■受賞者:森永製菓株式会社

■概要:モナカアイス「チョコモナカジャンボ」のインバウンドプロモーションとして、国際線の機内モニターや空港到着ロビーなどで「チョコモナカジャンボ」を紹介する映像を放映。映像では、伝統菓子「モナカ」をアイスにしたことやその美味しさを、忍者・侍・大和撫子が登場するエンターテイメントとして海外に分かりやすく紹介しています。

【プロジェクト(事業)部門】

グランプリ(1件)

■タイトル:チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com

■受賞者:株式会社 PLANETS

■概要:「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com」はインバウンド縮小期においても新エリアのオープンや国内外への情報発信を続け、日本旅行への期待感を醸成。2023 年度には世界 198 の国と地域から 250 万人以上が来館し、ギネス世界記録にも認定されました。世界で高い評価を受けたアートが新しい日本のインバウンド市場を開拓しました。

チームラボ《Floating Flower Garden: 花と我と同根、庭と我と一体》(C)チームラボ

※写真の記事掲載には株式会社PLANETS の事前確認が必要となります。CJPF アワード事務局までご相談ください。

準グランプリ(2件)

■タイトル:Anime Times Company in India

■受賞者:株式会社アニメタイムズ社

■概要:エイベックス・ピクチャーズ、講談社、集英社、小学館ら 13社からなる株式会社アニメタイムズ社が、2023 年 12 月より、Amazonが運営するインドの Prime Video チャンネルにて日本発アニメ専門チャンネル 『アニメタイムズ』を開設。同時にアニメ関連商品を販売するアニメタイムズ STORE を世界 114 の国と地域に展開。

■タイトル:DUAL PILGRIM 「Kumano Kodo & Way of St.James: Celebrating World Heritage Pilgrimage Culture」

■受賞者:一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー

■概要:田辺市とスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ市が観光交流協定を結び、「熊野古道」と「サンティアゴ巡礼の道」の二つの道の巡礼を達成した人を DUAL PILGRIM に認定するプロジェクトが誕生しました。達成者は「二つの道の巡礼者」として登録され、達成記念ピンバッジと達成証明書が贈られ、専用ウェブサイトで紹介されます。2025年 1 月末までに 70 か国から 9,019 人が達成者として登録されました。

優秀賞(5件)

■タイトル:進撃の巨人 in 日田~進撃の日田~

■受賞者:進撃の日田まちおこし協議会

■概要:世界累計発行部数 1 億 4 千万部を誇るマンガ『進撃の巨人』の作者である諫山創氏の出身地、大分県日田市。「自分が『進撃の巨人』を作るに至ったこの町に何か恩返しができないものか」そんな諫山創氏の想いと共に官民一体で『進撃の巨人』を活用した地方創生企画を展開しています。

■タイトル:本関刀/Honsekito プロジェクト

■受賞者:長谷川刃物株式会社、岐阜県

■概要:岐阜ブランドの発信を目的とした岐阜県内のモノづくり事業者と海外デザイナーによる商品開発プロジェクト。古くからの歴史をもつ刃物産業の集積地、岐阜県関市にある長谷川刃物(株)とスイスのデザイン事務所 atelier oï が連携し、日本刀を製作。海外デザイナーのモダンかつグローバルな視点を取り入れることで、伝統技術・文化を継承した高い技術力を世界に広くアピールしている。

■タイトル:THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA

■受賞者:株式会社阪神コンテンツリンク、株式会社オープンボックス

■概要:「THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA」は訪日観光客に向けて「相撲」に息づく日本文化の魅力を発信する全編英語の体験型相撲エンタテインメントショーホール。相撲体験や記念撮影を通じた力士との交流など、他にはないユニークな機会を大阪ミナミにて提供します。元大相撲力士のセカンドキャリア支援にも繋がっています。

■タイトル:動き出す浮世絵展 Ukiyoe Immersive Art Exhibition

■受賞者:株式会社一旗、テレビ愛知株式会社

■概要:「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎や歌川広重をはじめとする浮世絵師の作品 300 点以上をもとに、最先端のデジタル技術を駆使して立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブアート展です。2023 年夏に名古屋で初めて開催され、その後イタリア・ミラノ、鹿児島、東京で開催。大人から子どもまで言語を超えて楽しめる新感覚の展覧会として高く評価されています。今後も福岡、台湾・台北など国内外で開催予定です。

■タイトル:宝の島「北海道」のインバウンド富裕層向けフルオーダーメイドツアーサービス

■受賞者:株式会社北海道宝島旅行社

■概要:北海道宝島旅行社は、北海道各地の豊かな自然、縄文からアイヌ、現代に至る歴史、北国の生活や食文化、基幹産業である農林漁業等の魅力を、地域住民が案内する体験交流コンテンツとして磨き上げ、英語圏の富裕層のインバウンド観光客を対象に受注型オーダーメイドツアーに組み込んで提供。各地域の持続性に寄与する高付加価値なアドベンチャートラベルを展開しています。

【表彰式 開催日時】 令和7年3月5日(水)12時10分~14時40分

【表彰式 開催場所】 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣府庁舎・中央合同庁舎第8号館内 講堂

【3月5日(水)表彰式当日の写真】【クールジャパン官民連携プラットフォーム 共同会長 メッセージ】

城内 実

内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略)

クールジャパン・プラットフォームアワード(CJPF AWARD)は、政府、自治体、民間事業者等が一体となってクールジャパン戦略を推進するにあたり、日本の魅力の海外発信等において優れた動画、あるいはプロジェクトを表彰することを通じ、担い手の皆様のご活躍を応援するものです。2016年度に前身の取組にあたる「マッチングアワード」が創設されて以来、これまで延べ約2千件の応募があり、約百件の優れた作品に表彰をしてまいりました。

今回、ムービー部門では268件、プロジェクト部門では103件と多数の応募があり、グランプリの3件を含む18件が受賞作として選ばれました。応募していただいた皆様、また、審査員の皆様をはじめ、ご協力をいただいたすべての方々に感謝申し上げます。

ムービー部門でグランプリを受賞された「Breath of Nagano 「水引」~制約から生まれた創造性~」はその土地に息づく歴史や精神性といったストーリーと伝統産業の海外展開の可能性を、「The Heart of Noh -English Edition-」は能に歴史的に込められた精神性などのストーリーと海外や異なる文化との融合を余すことなく映像で表現した大変優れた作品でした。

また、プロジェクト部門でグランプリを受賞された「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com」は、デジタル技術を活用し、アートの世界で日本の魅力を高付加価値化した意義深い取組であるとともに、コロナ禍でも展示エリアを拡充し、引き続き訪日外国人の旅行需要の創出に大きく寄与しました。

今回の受賞作品については、「クールジャパン官民連携プラットフォーム」のホームページや、関係省庁とも連携し、在外公館を通じて国内外に広く発信するとともに、来月4月13日より開幕する「2025年日本国際博覧会(大阪関西万博)」の会場内での投影を連携するなど、「日本ファン」の拡大につなげていきます。

引き続き、政府と自治体、民間事業者が一体となって、強力にクールジャパン戦略を推進してまいります。

【各部門・審査委員長 総評】

ムービー(動画)部門 総評

審査委員長 辻 芳樹

学校法人辻料理学館 理事長/辻調理師専門学校 校長

クールジャパン 官民連携プラットフォーム 共同会長

CJPF AWARD 2025(ムービー部門)に、多数のご応募をいただき、誠にありがとうございます。今年も日本の幅広い分野の魅力を伝える映像作品の応募があり、審査員一同、改めて日本の魅力のメニューの多さを感じました。全体としては、従来の一般的な日本のイメージに縛られすぎず、日本の魅力を自由に表現した応募作品が多いように見受けられました。グランプリを受賞した2作品は、「水引」と「能」という日本の伝統的な題材をストーリーとして表現しながらも、海外の文化や市場と融合することでの新たな可能性への示唆を感じます。また、アニメや海外著名人を通した魅力の表現等、魅力が「伝わる」ための表現の多様性も垣間見えました。映像はプロモーションにおける大切なツールです。今後も日本のオーセンティックな魅力が「伝わる」、素晴らしい映像作品の誕生を期待しています。

ムービー(動画)部門 審査員

クリス・グレン(有限会社パスト・プレゼント・フューチャー 代表取締役/ラジオDJDJ/インバウンド観光アドバイザー)

佐藤 一毅(国際オタクイベント協会 代表/Circle.ms 代表)

城宝 薫(株式会社テーブルクロス CEOCEO)

ダコスタ・レティシア(Japan Experience 株式会社 プロダクト・マネージャー)

牧野 友衛(一般社団法人メタ観光推進機構 代表理事/日本政府観光局(JNTOJNTO)デジタル戦略アドバイザー)

渡邉 賢一(クールジャパン官民連携プラットフォーム (CJPFCJPF) ディレクター/京都芸術大学 客員教授/慶應義塾大学大学院 SDM 研究所 研究員)

プロジェクト(事業)部門 総評

審査委員長 梅澤 高明

KEARNEY 日本法人 会長/CIC Japan 会長

今年度は100件以上の応募を頂き、ありがとうございました。プロジェクトのカテゴリーもアニメ・マンガ、ゲーム、食、ファッション、アート、伝統文化・伝統産業、観光と幅広く、かつ質の高い応募が多かったため選考作業も大変楽しいものとなりました。

特に今回目立った傾向としては、インバウンド誘致に繋がる事業が多かったこと、および高価格帯の取組みが増えつつあることが挙げられます。クールジャパンで日本の発信力をさらに高めることは引き続き重要ですが、稼げるクリエイティブ産業を創造・育成するという意味でも意義深い動きと感じました。受賞者、そして全ての応募者の取組みのさらなる発展を祈念します。

プロジェクト(事業)部門 審査員

楠本 修二郎(カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役会長/ZEROCO 株式会社 代表取締役社長/農業生産法人株式会社JAPAN FARM PARTNER 代表取締役社長/一般社団法人おいしい未来研究所 代表理事)

ローレン・ローズ・コーカー(Vegas PR Group 代表)

コチュ・オヤ(株式会社Oyraa 代表取締役社長)

中山 淳雄(エンタメ社会学者/Re entertainment 代表取締役)

山田 早輝子(国際ガストロノミー学会 日本代表/株式会社FOOD LOSS BANK 代表取締役社長/Sports Doctors

Network COO/ アジア代表)

【大阪・関西万博特別賞】

ムービー(動画)部門

≪廃材を使い、作品を描くエコアーティスト、綾海さん。彼女の想いを学生たちが映像化≫

■タイトル:龍のすむ海

■受賞者:日本工学院専門学校

■概要:キャンピングカーで全国を周りながら、その土地の廃材を使って作

品を描くエコアーティストの綾海さん。彼女は様々な想いや課題をアー

トを通したメッセンジャーとして活動。SDGs の取り組みとアートを融

合させたコンセプチュアルな作品を日々、制作しています。現代社会が抱

えるゴミ問題に向き合い、未来に向けた彼女の想いを学生たちが映像で

描きました。

プロジェクト(事業)部門

≪農業体験等に参加する国内外のインターン生が宇治茶普及の担い手となって地域課題を解決≫

■タイトル:Creating a Tea Wonderland with tea lovers from all over the world

■受賞者:京都おぶぶ茶苑合同会社

■概要:京都和束町は茶栽培 800 年の宇治茶の主生産地ですが、農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄茶園増加が課題となっています。京都おぶぶ茶苑では 29 か国以上の多様な国々から集まったインターン生が主体となって茶畑ツーリズムを展開。インバウンドゲストに日本文化や日本茶のファンの拡大普及を行っています。

大阪・関西万博特別賞 審査員

「ムービー(動画)部門」

審査委員長 楠本 淳(2025年日本国際博覧会協会広報・プロモーションディレクター)

「プロジェクト(事業)部門」

審査委員長 齋藤 精一(2025年大阪・関西万博EXPO 共創プログラムディレクター)

審査員(両部門共通)

井上 学(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)

小林浩史(2025年日本国際博覧会協会広報・プロモーション局長)

【「CJPFアワード2025」実施体制】

■主催:

クールジャパン官民連携プラットフォーム

■後援:

文化庁/農林水産省/経済産業省/観光庁/環境省/クールジャパン機構/日本貿易振興機構(JETRO)/日本政府観光局(JNTO)/日本経済団体連合会/日本商工会議所/東京商工会議所/映像産業振興機構(VIPO)/日本旅行業協会(JATA)

事務局:

内閣府知的財産戦略推進事務局

【「CJPFアワード2025」公式WEBサイト】

