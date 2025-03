【さいたま市版SOIP(スポーツオープンイノベーションプラットフォーム)成果報告会】浦和レッドダイヤモンズ・RB大宮アルディージャと外部企業の共創したプログラムを発表！

株式会社ザスモールシングス

株式会社ザスモールシングス(所在地:東京都港区、代表取締役社長:田上悦史)は、一般社団法人さいたまスポーツコミッション(所在地:さいたま市、代表理事:遠藤秀一)と連携し、スポーツとあらゆる産業の共創でビジネス創出を目指すプログラム「さいたま市版SOIP」の成果報告会を、2025年3月27日(木)RaiBoC Hall(市民会館おおみや)(埼玉県さいたま市)にて開催いたします。

【開催概要】

◆ 開催日時:2025年3月27日(木)14:30~16:30(受付14:00~)

◆ 開催場所:RaiBoC Hall(市民会館おおみや) 集会室1(〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街6F)

◆ 申込方法:Peatix(別のウインドウが開きます)

◆ 申込期限:2025年3月21日(金)12:00

◆ 定員:50名

【スケジュール】

≪第1部≫

・14:30~:開会・挨拶

さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室

・14:35~:さいたま市版SOIPのこれまでの営みについて

(一社)さいたまスポーツコミッション 事業企画課

・14:40~15:30:プロスポーツチームと共創パートナーによる発表

発表者1.:RB大宮アルディージャ × 株式会社SAL

提案タイトル:「NACK5スタジアム大宮SPORTS AFTERSCHOOLプロジェクト」

発表者2.:浦和レッドダイヤモンズ × ジーピック合同会社・サッカードットコム株式会社

提案タイトル:「さいたま市をグリーンインフラ先進地域に~見沼田んぼ産モリンガの挑戦~」

質疑応答

・15:30~15:35:さいたま市版SOIPの今後の方向性について

(一社)さいたまスポーツコミッション 事業企画課

≪第2部≫

・15:35~16:30:ネットワーキング(交流会)

【申込方法】

参加希望者は、Peatixを通じて事前に申込をお願いします。定員に達し次第、受付終了となりますので、早めの申込をお勧めします。

申込はこちらから→https://saitama-soip.peatix.com/

申込期限:2025年3月21日(金)12:00

※申込者多数の場合、先着順となります。申込期限を過ぎた場合は、下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。

主催:さいたま市

運営:さいたま市版SOIP運営事務局(一般社団法人さいたまスポーツコミッション/株式会社ザスモールシングス)

【お問い合わせ先】

一般社団法人さいたまスポーツコミッション 事業企画課

TEL:048-762-8334

お問い合わせフォーム:https://saitamasc.jp/inquiry

■参考

【さいたま市版SOIP始動】さいたま市にて浦和レッドダイヤモンズ・大宮アルディージャとともに、共創による事業実施、地域課題解決を目指す

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=129475&release_id=12&owner=1(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=129475&release_id=12&owner=1)

■さいたま市版SOIPとは

さいたま市版SOIPの構築を通して、本市をはじめ我が国が直面する社会課題の解決や、本市における新たなコミュニティの創出、関係人口増加に寄与する価値創出を図り、スポーツ産業をはじめとする新産業の創出及び既存産業の活性化を目指します。

これにより、スポーツに関するさまざまな情報やリソースが集積し、さいたま市が新しいスポーツビジネスにチャレンジを行いやすいまちになることを目指していきます。

■主催

さいたま市 https://www.city.saitama.lg.jp/

■運営事務局

一般社団法人さいたまスポーツコミッション http://saitamasc.jp/

株式会社ザスモールシングス https://www.the-small-things.com/

■一般社団法人さいたまスポーツコミッション 概要

本社所在地:埼玉県さいたま市浦和区仲町4-2-20 エコ計画浦和ビル2F

代表者:代表理事 遠藤 秀一

設立日:2018年12月10日

事業内容:さいたま市及び周辺地域にあるスポーツ資源や特徴ある観光資源を最大限活用し、各種競技大会等スポーツ関連イベントの積極的な誘致等の事業を通じて、地域のスポーツ機会を創出することにより、地域スポーツの振興と地域経済の活性化を図る。

当社は、日本国内では類を見ない「スポーツ共創」のプロデュースやコンサルティングを提供する事業者として最新の世界情勢を収集しており、本件の展開に寄与しました。

「スポーツ共創」を用いた活動に取り組む自治体、営利・非営利セクターなど、利害関係者が集う対話・共創の「場」を作るだけでなく、多様なステークホルダーで構成された共同事業体のプロジェクトのマネジメント、施策実行支援までを一貫して行っております。

<株式会社ザスモールシングス概要>

株式会社ザスモールシングスは、エクスペリメンタルソウルバンドWONKの楽曲「small things」から名付けられた企業です。従来の固定化されたモデルを再定義し、「小さな行動」が世界を変えるという理念のもと、対話と実験的アプローチを重視。地域やファン、スポンサーと協創し、新たなスポーツ体験の創出やファンコミュニケーション強化、地域連携プロジェクトなど、多彩な実験的施策を展開しています。「We talk slow Tomorrow, how would it be?」の精神を軸に、小さな一歩からスポーツの新しい価値を追求します。

問い合わせ先:https://www.the-small-things.com/qa