「澳佳寶(R) 4效特攻億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」を2025年3月5日（水）よりブラックモアズ台湾のECサイトで販売開始

キリンホールディングス株式会社(社長 COO 南方健志、以下キリン)と、キリングループの豪州を代表するナチュラル・ヘルス企業 Blackmores Limited(CEO Alastair Symington、以下ブラックモアズ)は、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「澳佳寶(R) 4效特攻億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」を2025年3月5日(水)より台湾で発売します。本商品は台湾向けに日本で製造し、ブラックモアズ台湾のECサイト([新品上市] 4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌 | 全站活動商品推薦 | BLACKMORES|澳佳寶台灣(https://www.blackmores.com.tw/v2/official/SalePageCategory/541196?sortMode=Curator))および台湾大手ECモールmomo(【BLACKMORES 澳佳寶】4效特攻 億菌革命乳酸菌*粉末(共15入)-momo(https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=13730851))で発売します。

キリングループのヘルスサイエンス事業ではCSV※1経営の重点課題の一つである「健康」への取り組みとして、「プラズマ乳酸菌」を配合した商品の国内外への展開を進めています。特に2023年8月にブラックモアズがキリングループの一員となって以降、アジアパシフィック(APAC)におけるお客様の健康課題解決を目指し、ヘルスサイエンス領域におけるビジネスモデルの構築とシナジーを探索してきました。

「澳佳寶(R) 4效特攻億菌革命プラズマ乳酸菌粉末」は、初めてキリンとブラックモアズが共同開発した商品であり、また台湾での「プラズマ乳酸菌」配合商品の販売も初めてとなります。台湾では、健康意識の高まりからビタミン剤や栄養補助食品に対する需要が継続的に伸長しており※2、消費者が“腸内環境”と“健康”の関係性を意識している傾向が高いことから、「腸内関連商品」は台湾のサプリメント市場全体の約20%を占める最大のカテゴリーとなっています※3。また、台湾から日本を訪れる方のサプリメントの消費金額※4からも「日本製」の商品が好まれていることから、今後のチャネル拡大を視野に入れ、台湾での発売を決定しました。

※1 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

※2 出典:Euromonitor「カテゴリー別栄養補助食品の売上高:2019-2024年(Sales of Dietary Supplements by Category: Value 2019-2024))

※3 出典:Euromonitor「栄養補助食品のポジショニング別売上高2019-2024 ※2024年のデータは暫定的なものであり、一部の年間推定値に基づく(Sales of Dietary Supplements by Positioning:% Value 2019-2024. Note: 2024 data is provisional and based on part-year estimates.)

※4 出典:Overseas Community Affairs Council, R.O.C.(TAIWAN) Taiwan visitors rank as biggest foreign spenders in Japan in 2023 OCAC.R.O.C.(TAIWAN) - News(https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Eng/Pages/Detail.aspx?nodeid=329&pid=63335480)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73077/table/1175_1_569391e327abf3280b9512fa8950284d.jpg ]

<商品と販売チャネルについて>

中味

「プラズマ乳酸菌」1,000億個と食物繊維を1包に配合しました。

パッケージ

ブラックモアズブランドの品質や商品の特性が伝わるデザインに仕上げました。

1,000億個の「プラズマ乳酸菌」が配合されていることが一目で分かるよう、ロゴを加えました。

特長

・4つの効能

1.改變細菌叢生態(腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスを整えます)

2.促進代謝 (食べたものを処理する体の機能を助けます)

3.排便順暢(定期的な排便をサポートします)

4.滋補強身(身体の自然な防御機能をサポートします)

・日本で特許取得※5している「プラズマ乳酸菌」と「難消化性デキストリン」を使用しています。

・24本の科学的論文※6に基づいています。

・添加物は含んでいません。

・日本で製造しています。

販売チャネル

EC ・ブラックモアズ台湾

[新品上市] 4效特攻 億菌革命プラズマ乳酸菌 | 全站活動商品推薦 | BLACKMORES|澳佳寶台灣(https://www.blackmores.com.tw/v2/official/SalePageCategory/541196?sortMode=Curator)

・台湾のECモール momo

【BLACKMORES 澳佳寶】4效特攻 億菌革命乳酸菌*粉末(共15入)-momo(https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=13730851)

※5プラズマ乳酸菌の用途にて日本において特許を取得(特許番号JP6598824)、日本特許取得の食物繊維使用

※6「加熱処理されたLC-Plasmaを用いた健康な人々に対する臨床試験」および「加熱処理されたLC-Plasmaに関する試験管および生体を用いた前臨床試験」に関する論文

1.商品名澳佳寶 (R) 4效特攻億菌革命プラズマ乳酸菌粉末

Blackmores Revolutionary Strain LC Plasma Powder 4 benefits formula

2.発売地域 台湾

3.発売日 2025年3月5日(水)

4.販売チャネル EC

・ブラックモアズ台湾

・momo

5.価格 899台湾ドル/箱

6.容量 1包1g 15包入り/箱

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。