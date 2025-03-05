プロのスイングや実在のコースをVRで完全再現！EnonoGolfがジャパンゴルフフェア2025に出展

株式会社アビックシステム

株式会社アビックシステム（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木和洋）は、株式会社NTTデータ九州（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：常盤圭史）と共同で、VRゴルフ練習システム「EnonoGolf(https://enonogolf.abcs.co.jp/)」を、2025年3月7日から9日にパシフィコ横浜で開催される「ジャパンゴルフフェア2025(https://www.japangolffair.com/)」に出展いたします。

企業向けアプリ「EnonoGolf」は、VRデバイスのMeta Quest3を使用し、リアルなゴルフ環境を提供するシステムです。主な機能として、ゴルフスイング分析、弾道再現、スイング再現などがあり、自宅で手軽に本格的なゴルフ練習が可能です。 さらに、実在のプロゴルファーのスイングをボリュメトリックビデオ技術で撮影し、VR空間でリアルに再現する「ボリュメトリックスイング再生機能」も搭載しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HTNJkRj1TpM ]

ジャパンゴルフフェア2025の「EnonoGolf」ブースでは、これらの機能を実際に体験いただけるデモンストレーションを実施いたします。来場者の皆様に、最新のVR技術を活用したゴルフ体験の未来をご紹介いたします。

個人向けアプリ「EnonoGolf Personal」は現在、Meta Questのアプリストア「Meta Horizon Store」にて一般公開中です。Meta Quest 2およびMeta Quest 3をお持ちの方は、以下よりダウンロードいただけます（リンクはMeta Horizon Storeのサイトに飛びます）

https://www.meta.com/ja-jp/experiences/enonogolf-personal/8999687103386639/

※「EnonoGolf」と「EnonoGolf Personal」はコースデータ、ボリュメトリックスイングデータ、レッスン機能などに差異があり、「EnonoGolf」はフル機能を搭載、「EnonoGolf Personal」は機能縮小版となります。

■株式会社アビックシステム 概要

会社名：株式会社アビックシステム

事業内容：システム開発/運用/保守、コンサルティング、システム・インテグレーション

設立：2001年9月

代表取締役：佐々木 和洋

所在地：〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 ステージビルディング4階

TEL：03-3288-8871

FAX：03-3288-8872

URL：https://www.abcs.co.jp

製品サイト：https://enonogolf.abcs.co.jp/