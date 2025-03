リー・フェイ（李菲）主演の中国時代劇「紅梅詩～王宮に駆ける真実の愛～」「星月楼のキケンな恋人たち」４月より2ヶ月連続日本初放送！CSホームドラマチャンネル

紅梅詩~王宮に駆ける真実の愛~

CSホームドラマチャンネルで 4月18日(金)より日本初放送!

毎週(金)午後7:00~他(3話連続) ※4月18日(金)は後8:00~

2024年/中国/全8話

[監督]リー・ユーシー

[脚本]ルー・リンチン

[出演]ジュ・リーラン、リー・フェイ、ジャン・ジンユン

「沈香の夢」ジュ・リーラン×「花令嬢の華麗なる計画」リー・フェイ共演!

陰謀渦巻く王宮を舞台に、恋に落ちた男女の未来とはー?

ヒロインを務めるのは、「沈香の夢」や「長月燼明」など数々の話題作への出演が続く、ジュ・リーラン。冷酷な皇太子に忠誠を誓っているが、そんな皇太子とは正反対の温かい心を持つ男主と出会い、本当の恋を知り、2人の間で揺れるヒロインを演じる。そして男主役のリー・フェイは、近年様々なショートドラマで主演を演じながら、「水龍吟」(原題)や「花令嬢の華麗なる計画」に出演し謎多きイケメン楽師を好演したことも記憶に新しい。劇中では皇太子への復讐を胸に誓う堅物な北邑司の大統領でありながら、情に厚く、皇太子に身代わりにされ見捨てられたヒロインに恋をしてしまう役を演じた。

胸が締めつけられるほどに切ない三角関係と揺れ動く恋の行方から目が離せない!

【あらすじ】

張小梅(ちょう・しょうばい)は北邑司の大統領で、彼の姉は王の妃で現在妊娠中だ。張小梅は自分の父親を殺し、今や姉をも邪魔者扱いする皇太子・李菀(り・よう)に堅く復讐を誓っている。そんなとき皇太子のスパイである周青竹(しゅう・せいちく)を捕らえることができ、これを皇太子の悪事を暴くための好機だととらえる。しかし皇太子が自分の腹心である周青竹を切り捨てたことを小梅は哀れに思い、青竹を自分の元に住まわせることにする。共に過ごし互いを知るうちに2人は恋に落ち、ひと時の幸せな時間を過ごすが、周青竹に執着心を持つ皇太子の黒い影が忍び寄っていた。

「紅梅詩」の視聴はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/series/18161[動画: https://www.youtube.com/watch?v=COHOX2ECfaU ]

星月楼のキケンな恋人たち

CSホームドラマチャンネルで 5月日本初放送スタート!

(c) 杭州億璽影業有限公司/上海森宇文化伝媒股份有限公司

2023年/中国/全8話

[監督]シーズー

[脚本]ウェイ・ビン

[出演]リー・フェイ、スン・シュエニン、ユー・シュエンチェン、シュエ・ビン

刺客夫婦の新婚生活は一触即発!

ドキドキ、ラブラブなスウィート・サスペンス時代劇

互いに同じ組織に属する刺客だと知らぬまま、甘く危険な新婚生活を送る二人。

花婿を演じるのは、まだ大作への出演はない新星ながら、その端正な顔立ちで注目を集め、数多くのショートドラマに出演し実力も兼ね備える「紅梅詩~王宮に駆ける真実の愛~」のリー・フェイ。次第に明らかになってくる花婿の意外な素顔に注目。対して、夫暗殺の命を受けながらどうしても実行できない花嫁には、「皇太子妃はシンデレラ~花嫁は可愛い盗賊!?~」のスン・シュエニン。フレッシュな美男美女がラブラインを盛り上げるロマンス満載のスウィート・サスペンス史劇をご堪能あれ。

【あらすじ】

コードネーム「ジューズー」こと、暗殺組織「星月楼」十二刺客の一人、ユン・インは、リー・シューバイ暗殺の命を受け、別人になりすましシューバイに嫁ぐことにする。しかし花婿を一目見たユン・インは、3年前、初任務に失敗し殺されそうになった自分を助けてくれた命の恩人と同じ特徴を彼が持っていることに驚きを受ける。暗殺を実行に移せないまま、夫に否応なく惹かれてゆくユン・イン。しかし彼女は知らなかった。実はリー・シューバイも「シェンシャオ」なるコードネームを持つ「月星楼」の刺客であることを。そして「シェンシャオ」には、「星月楼」の楼主の正体を探るべく潜入した密偵というさらなる別の顔があった……!

★華流最新ラインアップはこちらから :https://www.homedrama-ch.com/special/faryu_matome

ホームドラマチャンネルは、スカパー!、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。スカパー!番組配信ならPC・スマホでも視聴可能!

