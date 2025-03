【CELFORD(セルフォード)】3月12日(水)に阪急うめだ本店がリニューアルオープン！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「CELFORD(セルフォード)」は、2025年3月12日(水)に阪急うめだ本店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、店舗限定アイテムの発売やポイントアップキャンペーンをご用意しております。



”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”をコンセプトに、あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを提案するブランド「CELFORD」は、3月12日(水)に阪急うめだ本店をリニューアルオープンいたします。



新店装は『ELEGANCE SPACE for THE FIRST LADY』をテーマにしたデザイン。

グレーを基調に、エレガントな大理石やクローム、クリアな質感を取り入れました。

クラシックとモダンが融合した、気品ある空間にてお客様をお迎えいたします。

阪急うめだ本店オープン記念特典

【TOPICS 1】OPEN LIMITED ITEM

阪急うめだ本店限定カラーのトップスとワンピースを発売。

<ダイアヘムディフォメ―ションワンピース>

価格:\23,100円(税込)

カラー展開:サックス

サイズ :36/38

※阪急うめだ本店限定カラー



<シャーリングチェックブラウス>

価格:\16,500円(税込)

カラー展開:ピンク

サイズ :36/38

※阪急うめだ本店限定カラー

【TOPICS 2】MAポイント特典

MA CARD ポイント付与率アップキャンペーンを開催いたします。

3月12日(水)のオープン初日限定で、お買い上げいただいたMACARD会員様に

会員ランク関わらず一律で還元率10%付与いたします。

店舗情報

店舗名:CELFORD 阪急うめだ本店

オープン日:3月12日(水)

所在地:〒160-0022 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 4F

電話番号:06-6313-0372

CELFORD(セルフォード)について

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に19店舗展開しています。(3月6日時点店舗数)



<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/

<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。