【株式会社リトルリーグ】アメリカ・ロサンゼルス山火事災害支援プロジェクトをスタート

株式会社リトルリーグ

現地時間の2025年1月7日にアメリカ・ロサンゼルス近郊で発生した山火事。異常な乾燥状態が続いていた南カリフォルニアを襲い、これまでにアルタデナ、パサデナ、パリセーズの200平方キロメートル以上を延焼し甚大な被害をもたらしています。焼失した建物は1万8,000棟以上、負傷者や死者も相次ぎ、これまでのロサンゼルス史上、最も悲惨な山火事災害となっています。

株式会社リトルリーグは、私たちのブランドの誕生の地、そして大切なファミリーやパートナー、仲間たちの縁の地であるロサンゼルスに向けて、支援プロジェクトを立ち上げます。

「We are always with you」

これまでたくさんの素晴らしい時間を共にしてきた大切な人々へ心を寄せ、そしてこれからの未来に向けて出来ることを、皆で手を取り合いひとつひとつ進めていきたいと思っております。

今回のプロジェクトでは、取り扱いブランドの一部の店舗での募金箱の設置、そしてロンハーマンオンラインストアでの限定コレクションを発売いたします。募金により集まった金額および限定コレクションの売上全額を、California Community Foundation(カリフォルニア・コミュニティ財団)へ寄付いたします。

支援プロジェクトの詳細はこちら :https://little-league.co.jp/13196/

■店舗での支援

3月31日(月)までの期間、下記の店舗にて募金箱を設置し、集まった金額を寄付いたします。

・ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店、軽井沢店、長島店、御殿場店、佐野店、三田店

・RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店

・UNDER R 千駄ヶ谷店

・フランク&アイリーン 千駄ヶ谷店、横浜店

・ベアフット ドリームズ 六本木店

・ホーセンブース 京都店

■オンラインストアでの支援

ロンハーマンオンラインストアにて、下記の限定のドネーションアイテムを3月5日(水)より予約受注にて発売し、売上の全額を寄付いたします。

左胸にロゴを配したTシャツは白とネイビーの2色展開背中のフォトプリントは白、ネイビーともに3柄ずつ展開トートバッグも3種のプリントで展開ホワイトで配したロゴプリント前後にロゴを配したキャップベージュ、ネイビー、チャコールグレーの3色展開フォトプリントとロゴをのせたマグは3柄展開ステッカーも3柄で展開

受付期間:2025年3月5日(水)12:00~3月31日(月)23:59

販売サイト:ロンハーマンオンラインストア

お届け予定:2025年6月上旬

※完全受注生産となりますが、数に限りがございます。上限数に達し次第、受付終了とさせていただきます。

※また生産の都合上、商品の納期遅延が生じる場合がございます。

アイテム詳細はこちら :https://ronherman.jp/item?brand_id=3906

■寄付先のご案内

California Community Foundation(カリフォルニアコミュニティ財団)

2003年以来、CCF山火事復興基金で災害の被害を受けた地域社会に3,000万ドル以上を提供、COVID-19の大流行時にはCOVID救済基金を立ち上げるなど、カリフォルニアのコミュニティに向けて必要な支援を行っている財団です。

コミュニティベースの組織や政府機関とのパートナーシップを活用しながらCalFireやCDCの社会的脆弱性指数(Social Vulnerability Index)のデータを活用して、最も支援を必要としている人々に必要な支援や援助が届くように活動していることから、私たちの想いを託したいと思い、このたびの支援プロジェクトの寄付先として選定しています。

本件に関するお問い合わせ先:株式会社リトルリーグ お問合せはこちら(https://little-league.co.jp/contact/)

About LITTLE LEAGUE INC.

株式会社リトルリーグでは、アパレルや服飾雑貨および生活雑貨の小売や卸、カフェを展開しています。

世界中から集めた素敵なアパレルウエアや雑貨、オリジナルを展開するセレクト業態の運営や海外の素晴らしいファッションやジュエリーブランドを日本で展開する代理店事業、オリジナリティ溢れるプライベートブランドの運営を行っています。また、心地よい空間で楽しいひと時を過ごせるカフェも運営しています。

ファッションの持つわくわくしたポジティブなエネルギーをお客様にお届けしたい、ファッションを通じてお客様を幸せにしたい、そんな想いで皆さまをお待ちしています。