ベトナムでCLTを使用して建築した木造モデルハウスのグリーンビルディング認証認定において、国際金融公社（IFC）より認証状を授与されました

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、ベトナム建設省傘下の建設科学技術所(IBST)と連携し、ベトナム ハノイ市で建築した「IBST木造モデルハウス」で、国際的なグリーンビルディング認証制度のひとつである「EDGE」（Excellence in Design for Greater Efficiencies）認証の「EDGE Advanced(EDGEアドバンス)」を2025年1月14日に取得。

同年2月24日に建設科学技術所内にて授与式が行われ、当社ベトナム現地法人であるライフデザイン・カバヤ・ベトナム有限会社が出席し、EDGE認証を策定・発行している世界銀行グループ（World Bank Group）の国際金融公社（IFC）より認証状が手渡されました。

左：ライフデザイン・カバヤ・ベトナム 田中取締役社長／中：国際金融公社 Nhanグローバルオペレーションリーダー／右：建設科学技術所 Hai所長

また同日、IBST木造モデルハウスにEDGE Advanced取得記念プレートが新設され、除幕式を執り行いました。

現在、IBST木造モデルハウスでは使用中のエネルギーの測定とデータ分析が継続して行われており、本年12月にはベトナム初となる「EDGE Zero Carbon」認証の取得を目指します。

IBST木造モデルハウスにてグリーンビルディング認証「EDGE Advanced」取得についてのプレスリリース（2025.2.10）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000286.00026371.html

IBST木造モデルハウスについてのプレスリリース（2023.8.8）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000026371.html

グリーンビルディング認証 EDGE（エッジ）とは

EDGEとは、国際的なグリーンビルディング認証制度のひとつで、世界銀行グループの国際金融公社（IFC）が策定・発行するものです。ベトナムでは、EDGE認証は独立した国際認証機関であるSGSベトナム有限会社が認定しています。（公式ウェブサイト▶https://edgebuildings.com/）

▼ライフデザイン・カバヤについて

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック4年連続No.1獲得（2020～2023年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県８年連続No.1獲得（2016～2023年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けており、現在、10支店・38棟のモデルハウスを展開しています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業

《ライフデザイン・カバヤ株式会社》

https://lifedesign-kabaya.co.jp/