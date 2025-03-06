殺されてゾンビなった冒険者アウンと仲間の前に謎のメイド美女が現れて…！？『殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います２』3/7(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：朝ケ夜
●あらすじ
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/289648
「殺されたらゾンビになったので、進化しまくって無双しようと思います２」
漫画：朝ケ夜
原作：幸運ピエロ
キャラクター原案：東西
発売日：2025年3月7日
定価：700円+税
ISBN：9784391164961
●あらすじ
美少女妖狐にオーク美女加入で
目指せ、最強パーティー!!︎
＜あらすじ＞
殺されてゾンビなった冒険者アウンは
ゾンビ→（中略）→雷鬼に劇的進化！
仲間になった美少女妖狐・キヌと魔物大暴走に立ち向かう。
（ルビ 魔物大暴走 スタンピード）
そんな二人の前に謎のメイド美女が現れて…
「私をお召し上がりください」って、何───!!︎⁇
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/289648
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