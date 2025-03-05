関西国際空港に初出店！トラベルショップ「gowell select」3月18日（火）オープン！
株式会社トレードワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉啓一）は、3月18日（火）に関西国際空港第１ターミナルビル４階国際線出発エリア内で、オリジナルブランドgowell初のトラベルグッズ専門ショップ「gowell select」をオープンいたします。
URL：https://gowell-travel.jp/user_data/pokemon_1
「gowell select」では、推し企画として、国内外で人気のポケットモンスターがデザインされたトラベルグッズの販売やカプセルトイ、クレーンゲームを設置いたします。ポケットモンスターと一緒に楽しめるテーマパークを思わせる空間で、子供から大人まで旅の良い思い出が提供できるショップを目指しております。
その他にも、旅行者の皆様に旅をより楽しく、快適に過ごしていただくために、機能性やデザイン性に優れたgowellのロングセラーアイテムや有名ブランドがデザインされたトラベルグッズを多数取り揃えて販売いたします。
店舗名： gowell select
オープン日： 2025年3月18日（火）
営業時間： 6：30 ～ 22：30
場所： 第1ターミナルビル4階 商業エリア
ポケットモンスター トラベルグッズ
MARY QUANT トラベルグッズ
MARY QUANT トラベルグッズ
ROPE´ PICNIC トラベルグッズ
ROPE´ PICNIC トラベルグッズ
gowell トラベルグッズ
バッグとめるベルト
低反発 ネックピロー かるラクーン
■gowellとは
快適で安全な旅をサポートする商品をいち早く発信し、いつの時代もロングセラーアイテムから変化するニーズに応えるアイテムまで幅広く展開するオリジナルトラベル雑貨ブランドです。旅行を「より安全に」「より快適に」「より充実したものに」をキーワードに製品の開発を続けております。
■販売中 オンラインショップ
gowell 公式オンラインショップ
https://gowell-travel.jp/user_data/pokemon_1
雑貨ネットONLINE 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/zakkanetonline-trans/c/0000000499/
雑貨ネットONLINE Yahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/zakkanet/a5dda5b1a5.html
■会社概要
会社名： 株式会社トレードワークス
株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社
代表者： 代表取締役社長 千葉 啓一
本社： 東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号 渋谷新南口ビル７階
URL： https://www.tradeworks.co.jp/
■店舗に関するお問い合わせ先
株式会社トレードワークス
TEL： 0120-937-289 （受付時間/平日10：00～17：00）