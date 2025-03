【祝71歳】ジャッキー・チェン誕生祭！出演4作放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、4月7日(月)に71歳を迎えるアクションスター、ジャッキー・チェンの誕生日当日に、主演作を中心とした<祝!ジャッキー誕生祭>をお届けします。ハリウッドでも活躍する香港出身のジャッキーは、中央戯劇学院で京劇や武術を習得し、日本での初公開作「ドランクモンキー 酔拳」は大ヒットを記録し、アジアでの人気を確立。それ以降も数々のヒット作を生み出してきました。今回は数多くの出演作のなかから、ハリウッド進出の大きなきっかけとなった『レッド・ブロンクス【地上波吹替版】』や、“若大将”こと加山雄三と共演した『デッドヒート(1995年)』など計4作品を放送いたします。ジャッキー・チェンのお誕生日当日は、ぜひムービープラスでジャッキー作品をお楽しみください!

『酔拳2』 (C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.詳細を見る :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1837

~特集放送作品~

■『レッド・ブロンクス【地上波吹替版】』4/7(月) 11:45~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ジャッキー・チェン主演のポリス・アクション。休暇でニューヨークを訪れた香港の刑事が、ひょんなことから巨大組織の犯罪に巻き込まれる!

監督:スタンリー・トン

出演:ジャッキー・チェン/アニタ・ムイ/フランソワーズ・イップ

声の出演:石丸博也/本田貴子/弓場沙織

(1995年:香港)

■『酔拳2』4/7(月) 13:30~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ジャッキー・チェンが自身の出世作「ドランクモンキー 酔拳」の続編に挑んだカンフー・アクション。中国近代史の英雄ウォン・フェイフォンの青年期の活躍が描かれる。

監督:ラウ・カーリョン

出演:ジャッキー・チェン/アニタ・ムイ/ティ・ロン

(1992年:香港)

■『デッドヒート(1995年)』4/7(月) 16:00~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ジャッキー・チェン主演。国際テロリストと天才レーサーとのカー・バトルを描く、カー・アクション快作。日本ロケを敢行し、加山雄三らが撮影に参加した。

監督:ゴードン・チャン

出演:ジャッキー・チェン/アニタ・ユン/トーステン・ニッケル/加山雄三

(1995年:香港)

■『キャノンボール2』4/7(月) 9:15~ほか(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ジャッキー・チェン出演の、1981年の大ヒット作「キャノンボール」の続編。再び豪華スターが集結し、ルール無視の大陸横断自動車レースを描くアクション・コメディ。

※SDマスターを使用

監督:ハル・ニーダム

出演:バート・レイノルズ/ジャッキー・チェン/ディーン・マーティン

(1984年:アメリカ)

ムービープラスとは

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

公式サイトはこちら :https://www.movieplus.jp/ご視聴方法はこちら :https://www.movieplus.jp/howto/