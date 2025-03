【ATEN 新製品】Cat 6Aケーブル対応の4ポートUSB 3.2 Gen1 エクステンダー「UCE33100」を販売開始

ATENジャパン株式会社新製品「UCE33100」

KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社(取締役社長:蠟 鴻群 (Hans Teng))は、2025年3月6日よりCat 6Aケーブル対応の4ポートUSB 3.2 Gen1 エクステンダー「UCE33100(https://www.aten.com/jp/ja/products/usb%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/uce33100/)」の販売を開始しました。

本製品は、Cat 6Aケーブルを使用し、最大5Gbpsの非圧縮データ伝送を可能にする2台1組の構成のUSBエクステンダーです。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することができます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずに利用可能です。

上:UCE33100L(ローカルユニット)、下:UCE33100R(リモートユニット)フロントリア

●製品概要

会議室の需要や用途が広がる中、オフィス内でも長距離の高速データ通信が重要になってきています。UCE33100(https://www.aten.com/jp/ja/products/usb%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/uce33100/)は、Cat 6Aケーブルを使ってUSB接続を最大100m延長し、快適な通信環境を実現し、オフィスの業務効率向上に貢献します。本製品は、ローカルユニット(UCE33100L)とリモートユニット(UCE33100R)の2台1組で構成され、リモートユニットにはUSB Type-Aポートを4基搭載し、フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボードなど、さまざまなUSB周辺機器との接続が可能です。さらに双方向RS-232パススルーや、産業用カメラ・アプリケーション向けの双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーにも対応しており、幅広い業務用途に対応します。

●主な特長

- 最大100m延長:Cat 6Aケーブルを利用し、USB 3.2 Gen1データを最大5Gbpsの速度で伝送- USBの互換性:USB 2.0/1.1仕様と下位互換性を持ち、多様なUSBデバイスに対応- 4ポート搭載:リモートユニットにUSB Type-Aポートを4基搭載し、複数の周辺機器と接続可能- 双方向RS-232パススルー:制御システムとの統合を実現- 双方向24V PoC(Power over Cable):ローカルまたはリモートのいずれかで給電すれば、追加の電源アダプター不要- プラグアンドプレイ対応:ドライバーやソフトウェア不要で、簡単に導入可能- コンパクト設計:壁掛け設置も可能な省スペース設計・5Gbpsの高速データ伝送を100mで実現

Cat 6Aケーブル*を使用し、USB 3.2データを超高速5Gbpsで転送可能。

※推奨ケーブル:2L-29330(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/cat-6a-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/2l-29330/)

・4つのUSB Type-A ポートでプラグアンドプレイ対応の周辺機器を簡単接続

4つのUSB Type-Aポートを搭載し、さまざまな周辺機器を手軽に接続可能。拡張性を強化します。

・PoC給電で高い利便性を実現

ローカル・ユニットまたはリモート・ユニットのいずれかを電源に接続し、Cat 6Aの接続ケーブルで給電することができます。

・簡単取り付けで多用途に対応

取付キットを付属し、手軽で柔軟な設置が可能です。

●活用シーン

UCE33100(https://www.aten.com/jp/ja/products/usb%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/uce33100/)は、オフィス内での会議室の利用、工場の生産ラインや制御システム、放送局、研究開発施設、教育機関など、さまざまなシーンでの活用が想定されています。特に高速データ転送と長距離伝送が求められる環境に最適です。

会議/教育産業制御/医療

●製品仕様- 接続ポート:- ローカルユニット: USB Type-B×1、RJ-45×1、USB-C×1(FWアップグレード用)、RS-232端子×1、FSYNC端子×1- リモートユニット: RJ-45×1、USB Type-A×4、USB-C×1(FWアップグレード用)、RS-232端子×1、FSYNC端子×1- 電力供給:DC24V(双方向電力供給対応)- USB仕様:USB 3.2 Gen 1- ケーブルタイプ:Cat 6A イーサネットケーブル- 信号範囲:最大100m- 動作温度:0-40°C- 保存温度:-20-60°C- 湿度:20-90%(結露なきこと)- 物理特性:- 重量: 260g- 筐体: 金属エンクロージャー- 寸法: 10.75 × 8.5 × 2.55 cm

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

