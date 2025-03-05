ガンバレ、情シス！【特別企画】情シス応援パビリオンを東京で初開催
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年4月23日（水）～25日（金）の3日間、「情シス応援パビリオン」を「Japan IT Week 春 2025」内の特別企画として東京ビッグサイトで開催いたします。
デジタルトランスフォーメーションの加速やAI技術の進化が企業の競争力に直結する現代において、情報システム部門の重要性は増しています。前回のJapan IT Week 関西（2025年1月開催）で大変好評を博したこの特別企画を、東京開催の春展ではさらに充実した内容で実施することが決定いたしました。関西展では、情報システム部門のプロフェッショナルたちが集い、最新のソリューションや技術を共有する場として、多くの企業に参加いただきました。
今回の春展では、より多くの最新技術やソリューションが集結し、新たなイベントも併催いたします。情報システム部門の皆様にとって、業務の効率化や課題解決に役立つ貴重な機会を提供いたします。
取材のお申込みはこちら :
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=0308_press_prtimes_josys_shuzai&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
展示会来場登録はこちら（無料） :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19l380jJudtBj2cQsVFTcVGlrqRR+TtrG4=&p=U2FsdGVkX1/8xcn6YYdGmudneXZ3XymUk0ml9GNEdyb30lIxsZecQGpcGa4QKRtL&utm_campaign=0308_press_prtimes_josys_regi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
情シス応援パビリオンとは？
情報システム部の「リアルな課題に寄り添う」ソリューションが集結する、特別展示企画 です。
- 情報システム部の業務負担を実際に軽減するソリューションに、見て触れる機会を提供
- 現場の声に寄り添う製品やサービスの紹介を通して、即効性のある解決策を見つけられる場を提供
- 他企業のシステム担当者同士の交流の場を提供し、課題解決のヒントを得られる機会を創出
出展予定製品（下記を扱う企業）
・社内ヘルプデスク支援、問合せ管理システム、チャットボット
・キッティング効率化
・ITアウトソーシング、ひとり情シス支援
・情報システム構築支援
・構成管理システム、ジョブ管理システム
・IT資産管理、LCM(ライフサイクルマネジメント)
・RPA・RBA(ランブックオートメーション)
・ITリテラシー教育/研修 など
来場対象者（企業・団体の下記部門の方）
・情報システム
・ひとり情シス
・総務・管理
・CIO・CTO・経営者 など
詳細はこちら :
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/special/event4.html?utm_campaign=0308_press_prtimes_josys_detail&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
注目ポイントをご紹介！
１. 情シスの悩み相談所 開設
「悩みを相談したい」という情報システム部門の方の強い要望を受け、プロに無料で情報システム業務の悩みを打ち明けたり、相談したりできる相談所を、「一般社団法人 日本ビジネステクノロジー協会」にご協力いただき開設いたします。
情報システムのプロフェッショナルから直接アドバイスを受けることで、具体的で実践的な解決策を得ることができます。また、展示会場内で相談できるため、最適な出展社をその場で紹介してもらえるという利点があります。
イメージ
会場：東京ビッグサイト 東1ホール特設会場
費用：無料
協力：一般社団法人 日本ビジネステクノロジー協会
２. 大好評！ 「情シスオフ会」東京展でも開催
会期2日目に、情報システム業務の悩みや解決策を共有する参加無料のカジュアルな交流会を行います。
ビールやドリンク、軽食が提供されるカジュアルな環境で行われるため、リラックスして「この課題、どう解決したらいいか相談したい！」「他社の情シスはこんなとき、どう対応しているんだろう・・」など、日ごろ抱えている課題や悩みを共有したり意見交換したりできる場となります。
前回関西展（2025年1月）の会場風景
会場：東京ビッグサイト 東1ホール特設会場
日時：2025年4月24日(木) 17:00～18:00
定員：先着150名
参加対象：企業・団体の情報システム部門、ひとり情シス、CIOなどの方、情シス応援パリビオン出展社
情シスオフ会参加申込みはこちら :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/gbs/vis/party.html?utm_campaign=0308_press_prtimes_josys_off&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
（展示会来場は別途登録が必要です）
３. 情シス応援セミナーを併催
日本アイ・ビー・エム（株）や（株）ソフトクリエイトなど情シス応援パビリオンに出展する企業が、情シスの業務に役立つセミナーを行います。
業界リーダーから、情報システム業務に特化した専門的な知識を直接学ぶことができます。
前回関西展（2025年1月）の会場風景
受講料：無料
会場：東京ビッグサイト 東1ホール特設会場
※セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。
※都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合もございます。あらかじめご了承ください。
詳細はこちら :
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/special/event4.html?utm_campaign=0308_press_prtimes_josys_detail&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
展示会来場登録はこちら（無料） :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19l380jJudtBj2cQsVFTcVGlrqRR+TtrG4=&p=U2FsdGVkX1/8xcn6YYdGmudneXZ3XymUk0ml9GNEdyb30lIxsZecQGpcGa4QKRtL&utm_campaign=0308_press_prtimes_josys_regi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
企画概要
名称：情シス応援パビリオン（Japan IT Week 春 内で開催）
会期：2025年4月23日(水) -25日(金) 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）
会場：東京ビッグサイト 東1ホール 特設会場
主催：RX Japan株式会社
URL:https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/special/event4.html
アドバイザー：
情シスSlack（corp-engr） & BTCONJP
メディアパートナー（順不同）：
＜Japan IT Week 構成展示会＞
・ソフトウェア＆アプリ開発 展
・IoT・エッジコンピューティング EXPO
・情報セキュリティ EXPO
・データセンター EXPO
・IT人材不足対策 EXPO
＜同時開催展＞
・Japan DX Week
・営業・デジタルマーケティング Week
・EC・店舗 Week
＜問い合わせ先＞
Japan IT Week 事務局
TEL: 03-6739-4104
E-mail：cj.jp@rxglobal.com