資金調達クラウド、リバースピッチイベントを3月18日に開催。「今求めるスタートアップ」をテーマに積極出資企業3社が登壇
事業会社・CVCからの資金調達ができるマッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」を運営する、株式会社M&Aクラウド（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：及川 厚博、以下「当社」）は、3月18日(火)にリバースピッチのウェビナーを開催します。「今求めるスタートアップ」をテーマに、株式会社ウィルグループ、株式会社カシワグループ、株式会社中西製作所の3社にピッチをしていただきます。リバースピッチを通して、積極出資企業3社からスタートアップへの出資、資本業務提携、新規事業創出等の戦略についてお話を伺います。
＜申し込みフォーム＞
https://peatix.com/event/4325270(https://www.nakanishi.co.jp/)
＜ピッチ企業3社＞
・株式会社ウィルグループ 様(https://finance.macloud.jp/offers/3438)
・株式会社カシワグループ 様(https://finance.macloud.jp/offers/4558)
・株式会社中西製作所 様(https://www.nakanishi.co.jp/)
■イベント概要
「リバースピッチ」とは、従来のピッチとは逆に、出資企業がスタートアップに向けて自社の事業概要や課題、求める技術やソリューションなどを提示するプレゼンテーションの場となります。本イベントは、出資、資本業務提携、新規事業創出など、様々なテーマでスタートアップとの連携案を模索されている3社にお集まりいただき、『今求めるスタートアップ』をテーマにお話していただきます。
■イベント詳細
【日時】2025年3月18日（火）18:00-19:00
【会場】zoonウェビナー ※お申込み完了後URLをご案内いたします
【参加費】無料
【申し込みフォーム】https://peatix.com/event/4325270
＜タイムテーブル＞
17:55 配信開始
18:00 イベント概要説明 / M&Aクラウドの紹介
18:05 登壇企業１.：株式会社ウィルグループ 吉田 博明 氏
18:20 登壇企業２.：株式会社カシワグループ 山下 達郎 氏
18:35 登壇企業３.：株式会社中西製作所 吉川 日出行 氏
18:50 クロージング
19:00 配信終了
※リバースピッチについては1社あたり約15分間（前半10分がプレゼン、後半5分が弊社モデレーターとのQAセッション）となります。
本イベントに関するご質問・ご要望、ピッチ登壇のご希望に関してはこちらのメールアドレスまでお問い合わせください。
・「資金調達クラウド」事業部 finance-support@macloud.jp
■事業会社からの資金調達マッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」とは
https://finance.macloud.jp/
「資金調達クラウド」は、事業会社からの資金調達を実現するマッチングプラットフォームです。資金調達を検討している企業は、出資を検討している企業が掲載している会社情報、出資可能な金額・時期・ジャンルなどの情報を確認し、プラットフォーム上でダイレクトにメッセージを送ることができます。資金調達企業は手数料無料、スピード感のある資金調達が可能です。2022年11月にサービスを開始、現在では資金調達を希望する企業3,000社以上にご登録をいただき、4億円の資金調達も誕生しています。
■ 株式会社M&Aクラウド 会社概要
設立：2015年12月7日
所在地：東京都千代田区麹町1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F
代表者：及川 厚博（おいかわ あつひろ）・前川 拓也（まえかわ たくや）
資本金：12億4千万円（資本準備金含む）
事業内容：
・M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」https://macloud.jp/
・M&Aおよび資金調達アドバイザリー「MACAP」https://corp.macloud.jp/macap/
・資金調達マッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」https://finance.macloud.jp/
・M&Aアドバイザーのエージェントプラットフォーム「M&Aクラウドエージェント」https://agent.macloud.jp/
公式HP：https://corp.macloud.jp/
オウンドメディア：https://journal.macloud.jp/