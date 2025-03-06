資金調達クラウド、リバースピッチイベントを3月18日に開催。「今求めるスタートアップ」をテーマに積極出資企業3社が登壇

株式会社M&Aクラウド

事業会社・CVCからの資金調達ができるマッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」を運営する、株式会社M&Aクラウド（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：及川 厚博、以下「当社」）は、3月18日(火)にリバースピッチのウェビナーを開催します。「今求めるスタートアップ」をテーマに、株式会社ウィルグループ、株式会社カシワグループ、株式会社中西製作所の3社にピッチをしていただきます。リバースピッチを通して、積極出資企業3社からスタートアップへの出資、資本業務提携、新規事業創出等の戦略についてお話を伺います。

＜申し込みフォーム＞

https://peatix.com/event/4325270(https://www.nakanishi.co.jp/)

＜ピッチ企業3社＞

・株式会社ウィルグループ 様(https://finance.macloud.jp/offers/3438)

・株式会社カシワグループ 様(https://finance.macloud.jp/offers/4558)

・株式会社中西製作所 様(https://www.nakanishi.co.jp/)

■イベント概要

「リバースピッチ」とは、従来のピッチとは逆に、出資企業がスタートアップに向けて自社の事業概要や課題、求める技術やソリューションなどを提示するプレゼンテーションの場となります。本イベントは、出資、資本業務提携、新規事業創出など、様々なテーマでスタートアップとの連携案を模索されている3社にお集まりいただき、『今求めるスタートアップ』をテーマにお話していただきます。

■イベント詳細

【日時】2025年3月18日（火）18:00-19:00

【会場】zoonウェビナー ※お申込み完了後URLをご案内いたします

【参加費】無料

【申し込みフォーム】https://peatix.com/event/4325270

＜タイムテーブル＞

17:55 配信開始

18:00 イベント概要説明 / M&Aクラウドの紹介

18:05 登壇企業１.：株式会社ウィルグループ 吉田 博明 氏

18:20 登壇企業２.：株式会社カシワグループ 山下 達郎 氏

18:35 登壇企業３.：株式会社中西製作所 吉川 日出行 氏

18:50 クロージング

19:00 配信終了

※リバースピッチについては1社あたり約15分間（前半10分がプレゼン、後半5分が弊社モデレーターとのQAセッション）となります。

本イベントに関するご質問・ご要望、ピッチ登壇のご希望に関してはこちらのメールアドレスまでお問い合わせください。

・「資金調達クラウド」事業部 finance-support@macloud.jp

■事業会社からの資金調達マッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」とは

https://finance.macloud.jp/

「資金調達クラウド」は、事業会社からの資金調達を実現するマッチングプラットフォームです。資金調達を検討している企業は、出資を検討している企業が掲載している会社情報、出資可能な金額・時期・ジャンルなどの情報を確認し、プラットフォーム上でダイレクトにメッセージを送ることができます。資金調達企業は手数料無料、スピード感のある資金調達が可能です。2022年11月にサービスを開始、現在では資金調達を希望する企業3,000社以上にご登録をいただき、4億円の資金調達も誕生しています。

■ 株式会社M&Aクラウド 会社概要

設立：2015年12月7日

所在地：東京都千代田区麹町1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F

代表者：及川 厚博（おいかわ あつひろ）・前川 拓也（まえかわ たくや）

資本金：12億4千万円（資本準備金含む）

事業内容：

・M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」https://macloud.jp/

・M&Aおよび資金調達アドバイザリー「MACAP」https://corp.macloud.jp/macap/

・資金調達マッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」https://finance.macloud.jp/

・M&Aアドバイザーのエージェントプラットフォーム「M&Aクラウドエージェント」https://agent.macloud.jp/

公式HP：https://corp.macloud.jp/

オウンドメディア：https://journal.macloud.jp/