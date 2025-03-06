未来感満ち溢れ！スマホゲーム『量子行動』正式サービスを開始、さらに『量子行動』×『攻殻機動隊SAC_2045』コラボイベント開催時点が公開。

SPGAME CO., LIMITED

SPGAME CO., LIMITEDは本日（2025年3月6日）、iOS／Android向けスマホ向け超未来サイバーバトルMMORPG『量子行動』の正式サービスを開始した。料金形態は基本プレイ無料（アイテム課金制）。現在AppStore ＆Google Playからダウンロードが可能で、さらに『量子行動』×『攻殻機動隊SAC_2045』コラボイベントは2025年3月13日に開始されることが発表された。

ダウンロードはこちら：

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id6711340444

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yzwar.gpjp&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yzwar.gpjp&hl=ja)

リリース記念・特典毎日開催中！

正式リリース記念期間中にログインすることで、豪華なゲームアイテムを無料で受け取ることができる。キャンペーン限定乗り物・アクサメ、仲間・傀儡獣娘、さらに大量の星幣などの豊富なゲームアイテムがゲットできる。これにより、プレイヤーの戦力が急速にアップし、異種の討伐バトルでさらに楽勝になる！

『攻殻機動隊SAC_2045』コラボ開催日決定！

『量子行動』×『攻殻機動隊SAC_2045』のコラボイベントは、2025年3月13日 00:00（UTC+9）~ 2025年3月26日（23:59）期間限定開催。『攻殻機動隊SAC_2045』の主人公草薙素子、バトー、そして思考戦車タチコマも今回のコラボに登場する。

ソルジャーたちが異種との戦いは続いており、時空の裂け目が再び揺らぎ始めた。戦いの影響で、異世界への扉が開かれようとしている！時空の波動によって二つの世界が繋がり、公安９課が浮城に降臨した。人類を守るという共通の信念を胸に、少佐である草薙素子はメンバーを率い、ソルジャーたちと共に犯罪者を打ち砕き、巨大メカに立ち向かう。サイバーシティで繰り広げられるスリリングな冒険が始まる！

公安9課のメンバーが仲間に、さらに連続ログインイベント開催！

今回のイベントでは、プレイヤーは公安9課の草薙素子とバトーのコラボ限定衣装、さらに限定仲間「歩行戦車タチコマ」を獲得するチャンスがある。コラボ期間中の限定ログインイベントに参加することで、コラボ限定衣装、称号、チャットバブルなどのゲームアイテムも入手できる。また、公式メディアではコラボ記念特別イベントも開催中で、参加するとAmazonギフトカードやコラボ限定アイテムがもらえる。

公式Xで特別イベント開催、豪華アイテムをゲット！

『量子行動』の公式Xを登録すれば、公安9課に関するイベントに参加できるだけでなく、超豪華報酬を手に入れるチャンスもあります！

また、公式Xから『攻殻機動隊SAC_2045』コラボ限定ギフトコードやテーブルクロスなどの限定グッズも配布中！ 何を待っているんだ、今すぐ『量子行動』公式Xの限定イベントに参加しましょう！

SF作品に興味がある方、または『攻殻機動隊』シリーズのファンであれば、ぜひこのスマホ向けMMORPG『量子行動』を見逃さないでください！今すぐゲームをダウンロードしてソルジャーとなり、公安9課と肩を並べて戦おう！

各URLはこちら：

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id6711340444

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yzwar.gpjp&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yzwar.gpjp&hl=ja)

【公式Ｘ】：https://x.com/ryoshikodo

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