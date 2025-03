WEGO 2025 SPRING & SUMMERのビジュアルモデルに6人組ボーイグループ『BOYNEXTDOOR』が就任！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔)では、WEGO 2025 SPRING & SUMMERビジュアルのモデルに、2024年秋冬に続き2シーズン連続でHYBE MUSIC GROUPであるKOZ ENTERTAINMENT所属の次世代を担う6人組ボーイグループ『BOYNEXTDOOR』を起用する運びとなりました。

本シーズンビジュアルは、春ビジュアルを2025年3月7日(金)、夏ビジュアルを2025年4月18日(金)よりWEGO全店舗の店頭および、WEGOオフィシャルサイトにて公開致します。

また、ビジュアルモデルの就任を記念し、前回大好評だったBOYNEXTDOORオリジナルアイテムを今シーズンは、春・夏の2回発売が決定。春オリジナルアイテムを3月、夏オリジナルアイテムを4月にそれぞれ販売致します。

どちらも今回の為だけに制作したオリジナルロゴをモチーフにしたアイテムとなっており、春オリジナルアイテムでは全5型を展開。2025年3月7日(金)昼12時~WEGO ONLINE STOREにて先行販売、2025年3月14日(金)よりWEGO一部店舗にて一般販売を開始致します。

さらに、限定ノベルティのプレゼントやBOYNEXTDOOR撮り下ろしビジュアルを詰め込んだ

WEGOが発行するフリーマガジン「WEGO Magazine BOYNEXTDOOR特別版」の発行、特別収録したBOYNEXTDOORメンバーによるコメント音声の店内放送、フォトスポット展開など、前回大好評だったコンテンツを今回も多数実施予定です。

詳細につきましては、随時WEGO ONLINE STORE【BOYNEXTDOOR特設ページ(https://wego.jp/pages/f-cts-boynextdoor-25sp)】にて告知してまいります。

■ 2025 SPRING & SUMMERビジュアル概要

【掲出時期】

春ビジュアル:2025年3月7日(金)~

夏ビジュアル:2025年4月18日(金)~

【掲出店舗】

WEGO全店舗、WEGO ONLINE STORE

※WEGO 原宿本店、WEGO 心斎橋店ではウィンドウ掲出も上記スケジュールで実施

【BOYNEXTDOOR 特設ページ】

https://wego.jp/pages/f-cts-boynextdoor-25sp(https://wego.jp/pages/f-cts-boynextdoor-25sp)

WEGO 春ビジュアル

春オリジナルアイテム着用ビジュアル

■ BOYNEXTDOOR オリジナルアイテム概要

春オリジナルアイテム

■先行販売

2025年3月7日(金) 昼12:00~ ※WEGO ONLINE STORE限定

■一般販売

2025年3月14日(金) ※販売開始時間は各店舗のオープン時間に準ずる

※3月14日(金)にご来店をご希望のお客様はWEGO公式SNS、WEGO ONLINE STORE内【NEWSページ】のお知らせを必ずご確認下さい。

■販売店舗

【WEGO】心斎橋店/札幌店/大宮アルシェ店/大須店/広島店/キャナルシティ博多

【WEGO 1.3.5...】原宿店

【WEGO VINTAGE】仙台駅前イービーンズ店

【ONLINE】WEGO ONLINE STORE

夏オリジナルアイテム ※商品詳細は随時公開予定

■先行販売

2025年4月11日(金) 昼12:00~ ※WEGO ONLINE STORE限定



■一般販売

2025年4月18日(金) ※販売開始時間は各店舗のオープン時間に準ずる

※3月14日(金)にご来店をご希望のお客様はWEGO公式SNS、WEGO ONLINE STORE内【NEWSページ】のお知らせを必ずご確認下さい。



■販売店舗

【WEGO】心斎橋店/札幌店/大宮アルシェ店/大須店/広島店/キャナルシティ博多

【WEGO 1.3.5...】原宿店

【WEGO VINTAGE】仙台駅前イービーンズ店

【ONLINE】WEGO ONLINE STORE

BOYNEXTDOOR グラフィックTシャツ

品 番:PR25SP02-M0002

価 格:\3,299(税込)

カラー:サックス、ホワイト、スミクロ

※サックスはWEGO ONLINE STORE限定

サイズ:M、L

BOYNEXTDOORラグラングラフィックロングTシャツ

品 番:PR25SP02-M0003

価 格:\4,399(税込)

カラー:ホワイト、アッシュグレー

サイズ:M、L

BOYNEXTDOOR トラックジャケット

品 番:PR25SS03-M0001

価 格:\5,499(税込)

カラー:オフホワイト、ブラック

サイズ:M、L

BOYNEXTDOOR ロゴデニムシャツ

品 番:PR25SP03-M0001

価 格:\5,499(税込)

カラー:デニム淡加工、デニムブラックソノタ

サイズ:M、L

BOYNEXTDOOR ピグメントダメージキャップ

品番:PR25SS03-SG0001

価格:\3,299(税込)

カラー:ライトピンク、スミクロ

※ライトピンクはWEGO ONLINE STORE限定

サイズ:F

※商品は無くなり次第終了

■ 限定コンテンツ

ノベルティ

今回の為だけに制作したオリジナルロゴをプリントしたシューレースセットをプレゼント。

- 配布開始日程WEGO ONLINE STORE:2025年3月7日(金) 昼12:00~WEGO店舗:2025年3月14日(金)~- 対象店舗WEGO全店舗※WEGO VINTAGEの以下店舗は除く。 (下北沢店、アメリカ村店、ららぽーとTOKYO-BAY店、横浜ワールドポーターズ店)- 配布条件BOYNEXTDOOR春オリジナルアイテム、春オリジナルアイテムビジュアル着用商品、春ビジュアル着用商品1点購入につきオリジナルシューレースを1セットプレゼント。- 注意事項◆WEGO店舗※WEGOアプリ無料会員登録必須、アプリにてノベルティクーポン画面の提示必須。※無くなり次第終了。※着用商品・オリジナル商品が無くなった場合は下記の配布条件に切り替えいたします。「店内商品を税込\4,000以上ご購入いただいた方に、オリジナルシューレースセットをプレゼント。(税込\4,000毎に1セットプレゼント)」※WEGO VINTAGEの以下店舗は除く。 (下北沢店、アメリカ村店、ららぽーとTOKYO-BAY店、横浜ワールドポーターズ店)◆WEGO ONLINE STORE※対象商品を購入点数分のノベルティをプレゼント。(BOYNEXTDOOR春オリジナルアイテム・春オリジナルアイテムビジュアル着用商品・春ビジュアル着用商品のみ対象)※予約商品は対象外となります。※無くなり次第終了。

フォトスポット

2025 SPRING & SUMMERビジュアルの空間を表現したフォトスポットを展開。特別な空間をご体感いただけます。

- 展開日程春ビジュアル:2025年3月14日(金)~4月17日(木)夏ビジュアル:2025年4月18日(金)~5月25日(日)- 展開場所:WEGO 1.3.5... 原宿店、WEGO 心斎橋店

WEGO Magazine BOYNEXTDOOR特別版

BOYNEXTDOORの撮り下ろし夏ビジュアルを詰め込んだ特別な1冊を発行。

- 配布期間WEGO ONLINE STORE:2025年4月11日(金)~WEGO店舗:2025年4月18日(金)~※無くなり次第終了。- 対象店舗WEGO全店舗※WEGO VINTAGEの以下店舗は除く。 (下北沢店、アメリカ村店、ららぽーとTOKYO-BAY店、横浜ワールドポーターズ店)- 配布条件BOYNEXTDOOR夏オリジナルアイテム、夏ビジュアル着用商品1点購入につきWEGO Magazine BOYNEXTDOOR特別版を1冊プレゼント。- 注意事項◆WEGO店舗※WEGOアプリ無料会員登録必須、アプリにてノベルティクーポン画面の提示必須。※無くなり次第終了。※着用商品・オリジナル商品が無くなった場合は下記の配布条件に切り替えいたします。「店内商品を税込\4,000以上ご購入いただいた方に、 BOYNEXTDOOR特別版を1冊プレゼント。(税込\4,000毎に1冊プレゼント)」※WEGO VINTAGEの以下店舗は除く。 (下北沢店、アメリカ村店、ららぽーとTOKYO-BAY店、横浜ワールドポーターズ店)◆WEGO ONLINE STORE※対象商品をご購入いただいた点数分のノベルティをプレゼント。 (BOYNEXTDOOR夏オリジナルアイテム・夏ビジュアル着用商品のみ対象)※予約商品は対象外となります。※無くなり次第終了。

店内コメント放送

第一弾(春ビジュアル):2025年3月7日(金)~4月17日(木)

第二弾(春オリジナル):2025年3月14日(金)~4月17日(木)

第三弾(夏ビジュアル・夏オリジナル):2025年4月18日(金)~5月31日(土)

※全国のWEGO店舗にて1時間に2回放送予定。何時に流れるかはお伝え出来ませんのでご了承下さい。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/107_1_36f10da04037ea177bc61dae337e2bac.jpg ](P)&(C) KOZ Entertainment

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週(集計期間4月15日~21日)に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位、日本でもオリコン週間および合算アルバムランキングそれぞれ1位(4/29付)を獲得した。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位(7/10付、7/22付)、日本レコード協会プラチナディスク認定(7月度)を獲得するなど大きな話題を呼んだ。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリー1位、さらにBillboard Japan Hot Shot Songs(集計期間:2025/1/6~12)1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位(2/14時点)を獲得、さらに米ビルボードのグローバル(米国を除く、2/1付)で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、昨年12月の韓国仁川公演を皮切りに、日本も含め合計13都市で実施する初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』が開催されており、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

Official Site:https://boynextdoor-official.jp

