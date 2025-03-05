ANDPAD AWARD 2025 DXカンパニー部門 入賞企業を発表 併せて授賞式のオンライン視聴も受付開始

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都千代田区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、ANDPADを利用しDXを実現する先進的な企業やANDPADの利用度の高いユーザーを表彰する ANDPAD AWARD 2025 において、 DXカンパニー部門 入賞企業を発表したことをお知らせいたします。

本日発表した入賞企業の中から、審査員による審議・ユーザー投票を経てカテゴリ大賞やONE賞、最優秀賞が決定されます。各賞の発表は、6/13（金）に開催するANDPAD AWARD 2025 授賞式にて行います。合わせて、本日より授賞式の視聴申し込み受付を開始いたします。

特設サイト：https://page.andpad.jp/andpad_award/latest/

ANDPAD AWARDとは、ANDPADをご利用になる企業やユーザーを表彰する年に一度のイベントです。ANDPADご利用の法人ならびにANDPADユーザーの皆さまの卓越したDXの取り組み、エピソードを共有することによって、さらなるANDPADの活用促進や業界の活性化に貢献することを目的としており、下記の2つの部門を設けています。受賞企業・ユーザーには授賞式での表彰のほか、ANDPAD ONEでのご紹介、賞金およびトロフィーなどの記念品を贈呈いたします。

DXカンパニー部門

ANDPADを活用し大きな変革を遂げた企業の皆さまにお贈りする賞です。ANDPADをご利用の法人のうち、ご応募いただいた企業の中から、ANDPADの導入浸透及び、導入後に生み出した効果や変化において特筆すべき取り組みをした法人を表彰いたします。建設業界を牽引する企業の皆様のANDPAD活用の素晴らしい取り組みを表彰いたします。

ユーザー部門

延べ55.0万人のANDPADユーザーの中から、最もANDPADを利用しているユーザーにお贈りする賞です。現場監督や営業、設計、コーディネーター、番頭、事務、そして現場で日々ご活用いただく職人など、ユーザーのみなさまのANDPADの利用状況をデジタルにスコアリングし、ANDPADを最も使っているユーザーを表彰いたします。

DXカンパニー部門の各カテゴリにおきましては、多くの企業の皆様にエントリーいただき誠にありがとうございました。本日はその中から、ANDPADを活用し特に大きな変革を遂げた企業を、下記の通りDXカンパニー部門 入賞企業として発表いたします。

■ 入賞企業一覧 (カテゴリ/50音順)

住宅×Mid-Enterprise カテゴリ※

正栄産業株式会社

ダイエープロビス株式会社

株式会社又助組

住宅×SMB カテゴリ

株式会社大一建設

株式会社なんば建築工房

リブウェル株式会社

専門工事×Mid-Enterprise カテゴリ

株式会社グンエイ

中電エナジーサービス株式会社

不二鉱材株式会社

専門工事×SMB カテゴリ

株式会社五日市塗装工業

自然オペレーションズ株式会社

株式会社山崎工業

ゼネコン×Mid-Enterprise&SMB カテゴリ

エバーストラクション株式会社

白石建設株式会社

ファーストコーポレーション株式会社

全セクター×Enterprise カテゴリ

東邦ガスネットワーク株式会社

※他企業は近日公開予定

ANDPAD AWARD 2025の授賞式は、6/13（金）に開催いたします。授賞式では表彰のほか、カテゴリ大賞、ONE賞の発表の他、カテゴリ大賞6社による決勝プレゼンテーションを経て、最優秀賞の発表をいたします。

※以下の条件をもとに、企業規模（Enterprise・Mid-Enterprise・SMB）を定義しております。

売上500億円以上の企業様： Enterprise 、売上10億円以上～500億円未満の企業様：Mid-Enterprise、売上10億円未満の企業様 ：SMB

■ 審査委員について(50音順)

今回、入賞を果たした企業から各カテゴリの大賞を審査会で決定いたします。

審査員は以下の通りです。

新井 恭子氏

一般社団法人 建設ディレクター協会 理事長

青木 由行氏

一般財団法人不動産適正取引推進機構 理事長

筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センター アドバイザー

一般社団法人不動産建設データ活用推進協会 顧問

池田 靖史 氏

建築家

東京大学工学研究科建築学専攻

建築情報学研究室 特任教授

建築情報学会 会長

内山 博文 氏

リノベーション住宅推進協議会 会長

u.company株式会社 代表取締役

つくばまちなかデザイン株式会社 代表取締役

株式会社N.C.N. 社外取締役

蟹澤 宏剛 氏

芝浦工業大学 建築学部建築学科 教授

桐井 隆 氏

株式会社桐井製作所 代表取締役

公益財団法人KIRII財団 代表理事

三浦 祐成 氏

株式会社新建新聞社 代表取締役社長

新建ハウジング発行人

岡本 杏莉

株式会社アンドパッド 上級執行役員 経営推進本部長

建設DX研究所 所長

■ 授賞式のオンライン視聴申し込み受付開始

6/13（金）に開催される授賞式の様子をオンラインにて配信いたします。会場の雰囲気や、決勝プレゼンテーション、最優秀賞発表の様子をリアルタイムで視聴できます。ぜひお申し込みください。

授賞式会期：2025年6月13日(金) 15:00～18:30（予定）

プログラム（予定）

・ユーザー部門、DXカンパニー部門表彰

・ユーザー部門代表者によるスピーチ発表

・DXカンパニー部門受賞企業による決勝プレゼン

・株式会社アンドパッドによる特別講演（予定）

・受賞企業による特別講演（予定）

・最優秀賞、ONE賞発表

視聴申し込みはこちら：https://link.andpad.jp/aa2025_pr

視聴申し込み受付期間：2025年3月5日（月）10:00～2025年6月11日（水）18:00

※参加は無料です。

※視聴には事前申し込みが必要です。

※当日のプログラムは予告なく変更となる場合があります。

アンドパッドでは本イベントの開催やANDPAD ONEの活動を通して、建設業界で働く人々を応援し、業界のさらなる活性化に貢献してまいります。

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数21.6万社、ユーザー数55.0万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2024年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル8階

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容 ：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営

会社HP ：https://andpad.co.jp/